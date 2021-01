Türk yapımı korku oyunu A Way To Be Dead duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Crania Games'in yaptığı çok oyunculu korku oyunu A Way To Be Dead, bir fragman ile birlikte PC için duyuruldu.

Ayrıca Bkz. "Yerli Ertuğrul Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı"

Daha öncesinde 2017 yılında yayınlanan Roots of Insanity isimli korku oyununu geliştiren Crania Games'in yeni oyunu A Way To Be Dead duyuruldu ve Steam sayfası açıldı. Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ne yazık ki şu an için bir çıkış tarihi bulunmuyor.

Korku türünde olan oyun ayrıca çok oyunculu bir yapıya sahip. Oyunun tanıtım yazısını ve bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

A Way to be Dead, epilepsi krizleri sonrasında akıl sağlığını büyük oranda kaybetmiş bir doktorun, zombiler tarafından istila edilmiş bir hastanede hayatta kalmaya çalışan bir grup insanı öldürmeye çalışmasını konu alan, asimetrik, çok oyunculu (4vs1) bir korku oyunudur. A Way to be Dead, Roots of Insanity dünyasına farklı açılardan bakmamızı sağlayan bir çok oyunculu oyun olma özelliğine sahiptir. Bu oyundaki tüm karakterler, Dr. Riley, hastalar ve hatta zombiler bile Crania Games'in ilk oyunu Roots of Insanity'nin dünyasına aittir.

Oyun Özellikleri

Önceden tasarlanmış farklı patikalara her maç başında rastgele yolları takip etmemizi sağlayan bir oynanış tecrübesi

10 karakter ve 3 farklı karakter tipi ile 3 farklı oynanış imkanı

Maçları kazandığın takdirde elde edeceğin Terapi puanlarıyla karakterlerini geliştirebilme

Çeşitli çevre etkileşimleriyle ile rakibinin eşyalarını onun bulamayacağı yerlere saklamak ve stratejik hamlelerle rakibinin işini zorlaştırmak

Hayatta kalanlar olarak birlikte oynamayı gerektiren ve ekip oyununa odaklanmış mekanikler,

Bir maçtaki bütün verileri maçın başında değiştirebilime özelliği, bölümlerde kaç zombi olacak, bulunduğumuz haritadaki ışıkların ne zaman kapanacağı, loot oranları, kaç çıkış olacağı vb.

