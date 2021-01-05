Türk yapımı korku oyunu A Way To Be Dead duyuruldu

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Crania Games'in yaptığı çok oyunculu korku oyunu A Way To Be Dead, bir fragman ile birlikte PC için duyuruldu.
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Daha öncesinde 2017 yılında yayınlanan Roots of Insanity isimli korku oyununu geliştiren Crania Games'in yeni oyunu A Way To Be Dead duyuruldu ve Steam sayfası açıldı. Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ne yazık ki şu an için bir çıkış tarihi bulunmuyor.
Korku türünde olan oyun ayrıca çok oyunculu bir yapıya sahip. Oyunun tanıtım yazısını ve bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.
Tanıtım Yazısı
A Way to be Dead, epilepsi krizleri sonrasında akıl sağlığını büyük oranda kaybetmiş bir doktorun, zombiler tarafından istila edilmiş bir hastanede hayatta kalmaya çalışan bir grup insanı öldürmeye çalışmasını konu alan, asimetrik, çok oyunculu (4vs1) bir korku oyunudur. A Way to be Dead, Roots of Insanity dünyasına farklı açılardan bakmamızı sağlayan bir çok oyunculu oyun olma özelliğine sahiptir. Bu oyundaki tüm karakterler, Dr. Riley, hastalar ve hatta zombiler bile Crania Games'in ilk oyunu Roots of Insanity'nin dünyasına aittir.
Oyun Özellikleri
- Önceden tasarlanmış farklı patikalara her maç başında rastgele yolları takip etmemizi sağlayan bir oynanış tecrübesi
- 10 karakter ve 3 farklı karakter tipi ile 3 farklı oynanış imkanı
- Maçları kazandığın takdirde elde edeceğin Terapi puanlarıyla karakterlerini geliştirebilme
- Çeşitli çevre etkileşimleriyle ile rakibinin eşyalarını onun bulamayacağı yerlere saklamak ve stratejik hamlelerle rakibinin işini zorlaştırmak
- Hayatta kalanlar olarak birlikte oynamayı gerektiren ve ekip oyununa odaklanmış mekanikler,
- Bir maçtaki bütün verileri maçın başında değiştirebilime özelliği, bölümlerde kaç zombi olacak, bulunduğumuz haritadaki ışıkların ne zaman kapanacağı, loot oranları, kaç çıkış olacağı vb.
Kaynakça https://www.dualshockers.com/a-way-to-be-dead-trailer-announcement/ https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Turk_Yapimi_Cok_Oyunculu_Korku_Oyunu_A_Way_To_Be_Dead_PC_icin_Duyuruldu-107081.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Abicim o font nedir yav öyle? FreeFontArchive' den mi indirdiniz allasen?
(haber görselindeki fonttan bahsediyorum oyunun isminin yazdığı)
Yav oyun yapıyorsunuz, çokça emek ortaya koyuyorsunuz, mesai harcıyorsunuz, elinize sağlık ama prodüksiyon tarafı hala çok zayıf.