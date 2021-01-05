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    Türk yapımı korku oyunu A Way To Be Dead duyuruldu

    Roots of Insanity'i geliştiren Türk oyun stüdyosu Crania Games'in yeni oyunu A Way To Be Dead, PC için duyuruldu. Ne yazık ki bir çıkış tarihi belli değil.
    4 gün
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Türk yapımı korku oyunu A Way To Be Dead duyuruldu
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Crania Games'in yaptığı çok oyunculu korku oyunu A Way To Be Dead, bir fragman ile birlikte PC için duyuruldu.

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    Daha öncesinde 2017 yılında yayınlanan Roots of Insanity isimli korku oyununu geliştiren Crania Games'in yeni oyunu A Way To Be Dead duyuruldu ve Steam sayfası açıldı. Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ne yazık ki şu an için bir çıkış tarihi bulunmuyor.

    Korku türünde olan oyun ayrıca çok oyunculu bir yapıya sahip. Oyunun tanıtım yazısını ve bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    A Way to be Dead, epilepsi krizleri sonrasında akıl sağlığını büyük oranda kaybetmiş bir doktorun, zombiler tarafından istila edilmiş bir hastanede hayatta kalmaya çalışan bir grup insanı öldürmeye çalışmasını konu alan, asimetrik, çok oyunculu (4vs1) bir korku oyunudur. A Way to be Dead, Roots of Insanity dünyasına farklı açılardan bakmamızı sağlayan bir çok oyunculu oyun olma özelliğine sahiptir. Bu oyundaki tüm karakterler, Dr. Riley, hastalar ve hatta zombiler bile Crania Games'in ilk oyunu Roots of Insanity'nin dünyasına aittir.

    Oyun Özellikleri

    • Önceden tasarlanmış farklı patikalara her maç başında rastgele yolları takip etmemizi sağlayan bir oynanış tecrübesi
    • 10 karakter ve 3 farklı karakter tipi ile 3 farklı oynanış imkanı
    • Maçları kazandığın takdirde elde edeceğin Terapi puanlarıyla karakterlerini geliştirebilme
    • Çeşitli çevre etkileşimleriyle ile rakibinin eşyalarını onun bulamayacağı yerlere saklamak ve stratejik hamlelerle rakibinin işini zorlaştırmak
    • Hayatta kalanlar olarak birlikte oynamayı gerektiren ve ekip oyununa odaklanmış mekanikler,
    • Bir maçtaki bütün verileri maçın başında değiştirebilime özelliği, bölümlerde kaç zombi olacak, bulunduğumuz haritadaki ışıkların ne zaman kapanacağı, loot oranları, kaç çıkış olacağı vb.


    Kaynakça https://www.dualshockers.com/a-way-to-be-dead-trailer-announcement/ https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Turk_Yapimi_Cok_Oyunculu_Korku_Oyunu_A_Way_To_Be_Dead_PC_icin_Duyuruldu-107081.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Normandia_06 (Yalçın ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zaten Türk yapımı gerçek bir korku oyunu oynuyoruz gerçek hayatta.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rising_Sun (Doğan Güneş Demircan) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun güzel görünüyor..Lakin epilepsi olan biri bu hastalığından dolayı ilerleyen yaşlarda delirmez, bu detay, bu hastalığı bilmeyen insanların yanlış algılayacağına sebep olabileceği için bence hiç hoş olmamış..
    Yanıtla +1
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    FatihTSFC 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben beğendim açıkçası, ilgi çekici duruyor. Listeme ekledim.
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Beyenmedim ulan 5 dakika oynanıp sonra sıkılıp rafta tozlanmayı bekleyen oyunlardan bir tane daha..
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    Romeo84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    eleştirileri olumlu karşılayıp yollarına devam etmeli bu arkadaşlar. yoksa aynı motor aynı oynanış biçimiyle bize AC kitlemeye devam ederler...
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    BekirHan (Bekir Han) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kusura bakmayın ama kötü anılacaksam da yapacağım bu yorumu;

    Abicim o font nedir yav öyle? FreeFontArchive' den mi indirdiniz allasen?

    (haber görselindeki fonttan bahsediyorum oyunun isminin yazdığı)

    Yav oyun yapıyorsunuz, çokça emek ortaya koyuyorsunuz, mesai harcıyorsunuz, elinize sağlık ama prodüksiyon tarafı hala çok zayıf.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Nopasstr (Nopass ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Bence font oyunun teması ile gayet uyumlu olmuş
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    Normandia_06 (Yalçın ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zaten Türk yapımı gerçek bir korku oyunu oynuyoruz gerçek hayatta.
    Yanıtla +25
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    sten 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Outlast sandım.
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    TheJudgé 4 gün ( Mesaj Silindi )
    şu oyun 4 kişilik multiplayer olsa Left for dead gibi , güzel olur
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