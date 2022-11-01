Bakan Nebati'den Togg için kredi açıklaması

TRT Haber'e konuşan Bakan Nebati, kamu bankalarının Togg'a ulaşım için gerekli destekleri vereceğini söyledi. Henüz detay vermeyen Nureddin Nebati'nin açıklaması şu şekilde:
"Görüşmeleri gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları ile gerekli teşviklerin verilerek, gerekirse kar edilmeyecek şekilde Togg'a ulaşım için gerekli destekleri verecek"
Togg'un satış ve satış sonrası hizmet planları
İlki Kasım ayında İstanbul'daki Zorlu Center'da açılması planlanan temas noktalarının sayısı 2023 sonunda 19'a ulaşacak. Satış sonrası temas noktaları ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak.
Togg C SUV'un özellikleri
200 beygirlik versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 7,6 saniyede tamamlarken daha güçlü versiyonda bu süre 4,8 saniyeye kadar düşüyor. Batarya paketinin kapasitesi ve maksimum DC hızlı şarj desteği henüz açıklanmadı fakat Trugo'nun geliştirdiği şarj istasyonlarından 25 dakika içinde yüzde 80 doluluk oranına ulaşabileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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