Bakan Nebati'den Togg için kredi açıklaması

Tam Boyutta Gör 'Türkiye'nin Otomobili' sloganıyla yola çıkan Togg'un Gemlik'teki fabrikası resmi olarak açıldı ve ilk C SUV model seri üretim bandından indirildi. Özellikler bir yana, vatandaşlar en çok Togg'un fiyatını ve erişebilirliğini merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den bu konuyla alakalı yeni bir açıklama geldi.

TRT Haber'e konuşan Bakan Nebati, kamu bankalarının Togg'a ulaşım için gerekli destekleri vereceğini söyledi. Henüz detay vermeyen Nureddin Nebati'nin açıklaması şu şekilde:

"Görüşmeleri gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları ile gerekli teşviklerin verilerek, gerekirse kar edilmeyecek şekilde Togg'a ulaşım için gerekli destekleri verecek"

Togg'un satış ve satış sonrası hizmet planları

2023'ün Şubat ayında ön siparişe açılması ve ardından ilk çeyrek içerisinde satışa sunulması planlanan Togg C SUV, herhangi bir bayi ağı üzerinden değil online olarak satın alınabilecek. Aracı canlı görmek ve deneyimleyebilmek için temas noktaları kurulacak.

TOGG'un Gemlik fabrikası açıldı! Togg ile ilgili tüm detaylar 2 gün önce eklendi

İlki Kasım ayında İstanbul'daki Zorlu Center'da açılması planlanan temas noktalarının sayısı 2023 sonunda 19'a ulaşacak. Satış sonrası temas noktaları ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak.

Togg C SUV'un özellikleri

Togg C SUV'un teknik özelliklerina baktığımızda, giriş seviyesinde arka aks üzerine konumlandırılmış bir elektrik motoru ile 200 beygir güç ve 300 kilometre sürüş menzili gibi değerler sunacağını görüyoruz. Üst seviyede ise ön tarafa dahil olan elektrik motoru hem gücü 400 beygire çıkaracak hem de dört tekerlekten çekiş sağlayacak. Bu versiyonda ayrıca 500 kilometre menzil hedefleniyor.

200 beygirlik versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 7,6 saniyede tamamlarken daha güçlü versiyonda bu süre 4,8 saniyeye kadar düşüyor. Batarya paketinin kapasitesi ve maksimum DC hızlı şarj desteği henüz açıklanmadı fakat Trugo'nun geliştirdiği şarj istasyonlarından 25 dakika içinde yüzde 80 doluluk oranına ulaşabileceği belirtiliyor.

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