Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bakan Nebati'den Togg için kredi açıklaması

    Vatandaş Togg'un fiyatını ve erişebilirlik durumunu merak ederken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Togg için yeni bir açıklama geldi. Togg için kredi desteği verilecek.
    1
    Togg ön tasarım Tam Boyutta Gör
    'Türkiye'nin Otomobili' sloganıyla yola çıkan Togg'un Gemlik'teki fabrikası resmi olarak açıldı ve ilk C SUV model seri üretim bandından indirildi. Özellikler bir yana, vatandaşlar en çok Togg'un fiyatını ve erişebilirliğini merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den bu konuyla alakalı yeni bir açıklama geldi.

    TRT Haber'e konuşan Bakan Nebati, kamu bankalarının Togg'a ulaşım için gerekli destekleri vereceğini söyledi. Henüz detay vermeyen Nureddin Nebati'nin açıklaması şu şekilde:

    "Görüşmeleri gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları ile gerekli teşviklerin verilerek, gerekirse kar edilmeyecek şekilde Togg'a ulaşım için gerekli destekleri verecek"

    Togg'un satış ve satış sonrası hizmet planları

    Bakan Nebati'den Togg için kredi açıklaması
    2023'ün Şubat ayında ön siparişe açılması ve ardından ilk çeyrek içerisinde satışa sunulması planlanan Togg C SUV, herhangi bir bayi ağı üzerinden değil online olarak satın alınabilecek. Aracı canlı görmek ve deneyimleyebilmek için temas noktaları kurulacak.

    İlki Kasım ayında İstanbul'daki Zorlu Center'da açılması planlanan temas noktalarının sayısı 2023 sonunda 19'a ulaşacak. Satış sonrası temas noktaları ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak.

    Togg C SUV'un özellikleri

    Bakan Nebati'den Togg için kredi açıklaması
    Togg C SUV'un teknik özelliklerina baktığımızda, giriş seviyesinde arka aks üzerine konumlandırılmış bir elektrik motoru ile 200 beygir güç ve 300 kilometre sürüş menzili gibi değerler sunacağını görüyoruz. Üst seviyede ise ön tarafa dahil olan elektrik motoru hem gücü 400 beygire çıkaracak hem de dört tekerlekten çekiş sağlayacak. Bu versiyonda ayrıca 500 kilometre menzil hedefleniyor.

    200 beygirlik versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 7,6 saniyede tamamlarken daha güçlü versiyonda bu süre 4,8 saniyeye kadar düşüyor. Batarya paketinin kapasitesi ve maksimum DC hızlı şarj desteği henüz açıklanmadı fakat Trugo'nun geliştirdiği şarj istasyonlarından 25 dakika içinde yüzde 80 doluluk oranına ulaşabileceği belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    V4LKyR +105 Mylevi +92 Soul741 +82 Bloodin +60 hamza5806 +52 RaptorFX +40 RocK__StaR +40 CleanCoders +38 xyedx1 +35 taner.usa +35
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    33 Kişi Okuyor (9 Üye, 24 Misafir) 16 Masaüstü 17 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    926 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    elektrikli araçlar, kredi ve
    6 etiket daha banka TOGG togg c-suv bakan nebati Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili111,8b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı322b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız