5G için ihale edilecek frekanslar açıklandı

5G için frekanslar açıklandı
Uraloğlu’nun açıklamasına göre, 5G ihalesinde 700 MHz, 3,5 GHz ve 26 GHz bantlarında frekanslar tahsis edilecek: "Türkiye'de bilişim tarihinin yeniden yazılmasını sağlayacak 5G için yakın zamanda ilana çıkacağız. 5G için ihale edeceğimiz 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz’deki frekansları hazır hale getirdik."
Bu bantlar, yüksek veri hızı, düşük gecikme süresi ve geniş sistem kapasitesi gibi 5G’nin temel avantajlarını hayata geçirecek altyapının temelini oluşturuyor. Türkiye’de 5G, halihazırda İstanbul Havalimanı dahil olmak üzere 34 noktada kullanılıyor.
4,5G hızından yaklaşık 10 kat daha hızlı olan 5G ile 6G'ye yönelik çalışmaların yürütüldüğüne işaret eden Bakan Uraloğlu, 5G mobil haberleşme ekipmanlarının tasarım ve üretim süreçlerinin Türk mühendisler ve işçiler tarafından gerçekleştirilmesi için yerli üretime teşviklerin artırılacağını vurguladı.
2026’da kullanılmaya başlanacak
Uraloğlu, yerli ve milli haberleşme ürünü tanımına ilişkin düzenleme yapılması, AR-GE projelerinin niteliğinin yükseltilmesi ve yerli ekosisteme daha fazla katkı sağlanması amacıyla bazı iyileştirme amaçlı proje kriterlerinin getirileceğine işaret ederken "Bu bağlamda, 5G ve ötesi şebeke ekipmanlarının tasarımından üretimine kadar tüm aşamaların milli katkıyla gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla BTK, kamu ve özel sektör temsilcileriyle çalışmalar yürütüyor." sözlerini sarfetti. Bakan Uraloğlu, bu dönüşümle birlikte veri yükünün artacağına, sabit ve mobil altyapıların bütünleşmesinin ise daha büyük bir önem kazanacağına dikkat çekti.
Bunlara ek olarak Uraloğlu, BTK tarafından 6G'ye yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalar takip edilirken başta alçak yörünge uyduları olmak üzere uydu üzerinden sağlanan geniş bant hizmetlerinin yapılacak düzenlemeler çerçevesinde tüm yurtta sunulmasına yönelik faaliyetlerin yürütüleceğini sözlerine ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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