Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması: "Biz değil, onlar kaybeder"

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Manisa'daki fabrika yatırımına yönelik şirket bile kuran Volkswagen, geçtiğimiz dönemde pandemiyi gerekçe göstererek Türkiye dahil tüm yeni fabrika yatırımlarını iptal ettiklerini duyurmuştu. Kısa süre önce de Alman markanın Türkiye'de kurduğu şirketi tasfiye ettiği ortaya çıkmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'den ilk açıklama geldi. Volkswagen CEO'su Herbert Diess'in konuyla ilgili kendisine mektup yazdığını dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu mektupta yazanları şöyle özetledi:

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"Biz Türkiye'yi çok önemli bir ülke olarak görüyoruz. Türkiye'de yatırım yapanın kazanacağını biliyoruz. Ben kişisel olarak Türkiye'yi çok önemli bir pazar, üretici olarak görüyorum, yatırım yapmanın doğru olduğunu biliyorum ama pandemi sürecinde otomobil endüstrisinde büyük oynaklık oldu. Biz ve yönetim kurulumuz yeni yatırım yapma isteklerinden vazgeçtik. Bütün çözümlerini mevcut fabrikalarında güncellemeye giderek çözmek istiyorlar. Çünkü sektörün ne olacağını bilmiyoruz."

Diess'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için 2 kez Türkiye'ye geldiğini aktaran Varank, "Bizim talebimiz değil, kendisi geldi, ne yapmak istediklerini anlattı. Bize resmi açıklaması bu ama şunu da biliyorum, bu şirketler global şirketler ama yönetim kurullarına baktığınızda yerel yönetimlerin yani eyaletlerin burada etkisi var, sendikaların ortaklığı var, yabancı ortaklar var. Tüm bu dengeleri tutarak yatırım kararları alıyorlar. Tabii ki burada siyaseten bu işi istemeyenlerin olduğunu biliyorduk. Zaten basına yaptığı açıklamalarda Diess bunu da söyledi." şeklinde konuştu.

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Global markaların siyasi karar vermemesi gerektiğini belirten Varank, "Eğer bu şirket halka açıksa siz aslında yatırımcınızı kandırıyorsunuz, karlı olana değil, size yapılan siyasi baskılara göre karar veriyorsunuz demektir. Bunu da kendilerinin basına beyan etmiş olmaları üzücü ve altı çizilmesi gereken bir husus. İlk toplantıda kendilerine şu cümleyi kurduğumu hatırlıyorum, 'Bakın, biz Türkiye olarak önemli bir ekonomiyiz, global yatırımcıyı çok önemsiyoruz ama bu işi yapacaksak lütfen ekonomik karar verin, siyasi karar vermeyin. Siyasi karar verecekseniz bu işe başlayıp enerjimizi harcamayalım.' O gün bize söyledikleri, 'Asla siyasi karar vermeyeceğiz.' idi." dedi.

Varank, global firmaların kendileriyle görüştüğüne işaret ederek, "Bu işte de biz değil, Volkswagen kaybeder. Çünkü yatırımcısını ekonomik değil, siyasi kararlarla aldattığını kendileri itiraf etmiş oldu. Biz kendi otomobil projemize güveniyoruz. Bizim yatırımcıya kapımız açık. Türkiye, önümüzdeki dönemde dünyanın üretimde parlayan yıldızı olacak. Türkiye'ye yatırım yapan kazanacak." diye konuştu.

https://www.haberturk.com/bakan-varank-volkswagen-in-manisa-ya-yatirim-karariyla-ilgili-ilk-kez-konustu-2924954-ekonomi

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