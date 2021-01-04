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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması: "Biz değil, onlar kaybeder"

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Volkswagen'in Manisa'da kuracağı yeni fabrikaya yönelik yatırım kararını iptal etmesiyle ilgili ilk kez konuştu.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması:
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    Manisa'daki fabrika yatırımına yönelik şirket bile kuran Volkswagen, geçtiğimiz dönemde pandemiyi gerekçe göstererek Türkiye dahil tüm yeni fabrika yatırımlarını iptal ettiklerini duyurmuştu. Kısa süre önce de Alman markanın Türkiye'de kurduğu şirketi tasfiye ettiği ortaya çıkmıştı.

    Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'den ilk açıklama geldi. Volkswagen CEO'su Herbert Diess'in konuyla ilgili kendisine mektup yazdığını dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu mektupta yazanları şöyle özetledi:

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    "Biz Türkiye'yi çok önemli bir ülke olarak görüyoruz. Türkiye'de yatırım yapanın kazanacağını biliyoruz. Ben kişisel olarak Türkiye'yi çok önemli bir pazar, üretici olarak görüyorum, yatırım yapmanın doğru olduğunu biliyorum ama pandemi sürecinde otomobil endüstrisinde büyük oynaklık oldu. Biz ve yönetim kurulumuz yeni yatırım yapma isteklerinden vazgeçtik. Bütün çözümlerini mevcut fabrikalarında güncellemeye giderek çözmek istiyorlar. Çünkü sektörün ne olacağını bilmiyoruz."

    Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması:

    Diess'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için 2 kez Türkiye'ye geldiğini aktaran Varank, "Bizim talebimiz değil, kendisi geldi, ne yapmak istediklerini anlattı. Bize resmi açıklaması bu ama şunu da biliyorum, bu şirketler global şirketler ama yönetim kurullarına baktığınızda yerel yönetimlerin yani eyaletlerin burada etkisi var, sendikaların ortaklığı var, yabancı ortaklar var. Tüm bu dengeleri tutarak yatırım kararları alıyorlar. Tabii ki burada siyaseten bu işi istemeyenlerin olduğunu biliyorduk. Zaten basına yaptığı açıklamalarda Diess bunu da söyledi." şeklinde konuştu.

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    Global markaların siyasi karar vermemesi gerektiğini belirten Varank, "Eğer bu şirket halka açıksa siz aslında yatırımcınızı kandırıyorsunuz, karlı olana değil, size yapılan siyasi baskılara göre karar veriyorsunuz demektir. Bunu da kendilerinin basına beyan etmiş olmaları üzücü ve altı çizilmesi gereken bir husus. İlk toplantıda kendilerine şu cümleyi kurduğumu hatırlıyorum, 'Bakın, biz Türkiye olarak önemli bir ekonomiyiz, global yatırımcıyı çok önemsiyoruz ama bu işi yapacaksak lütfen ekonomik karar verin, siyasi karar vermeyin. Siyasi karar verecekseniz bu işe başlayıp enerjimizi harcamayalım.' O gün bize söyledikleri, 'Asla siyasi karar vermeyeceğiz.' idi." dedi.

    Varank, global firmaların kendileriyle görüştüğüne işaret ederek, "Bu işte de biz değil, Volkswagen kaybeder. Çünkü yatırımcısını ekonomik değil, siyasi kararlarla aldattığını kendileri itiraf etmiş oldu. Biz kendi otomobil projemize güveniyoruz. Bizim yatırımcıya kapımız açık. Türkiye, önümüzdeki dönemde dünyanın üretimde parlayan yıldızı olacak. Türkiye'ye yatırım yapan kazanacak." diye konuştu.



    https://www.haberturk.com/bakan-varank-volkswagen-in-manisa-ya-yatirim-karariyla-ilgili-ilk-kez-konustu-2924954-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hey Allah'ım tipe bak.. kalıp badem bıyık

    Adamların tek kaybedeceği ucuz iş gücü üretiminin büyük çoğunu otomasyona dökmüş bir deve koymaz bu..

    bakalım 1 yıla söz verdikleri gibi; banttan indirebilecekler mi TOGG'u
    Hey Allah'ım tipe bak.. kalıp badem bıyık [resim] Adamların tek kaybedeceği ucuz iş gücü [resim] üretiminin büyük çoğunu otomasyona dökmüş bir deve koym...
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    4 Yanıt Yanıtla +53
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    bluerdem (Erdem TURGAN) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Volkswagen yatırımının yaratacağı katma değerin %1'i kadar faydası olmayan adamlar "VW kaybeder" diyor, şaka gibi!!



    elde olanı satmaktan başka ne biliyorlarsa sanki!
    Volkswagen yatırımının yaratacağı katma değerin %1'i kadar faydası olmayan adamlar "VW kaybeder" diyor, şaka gibi!! elde olanı satmaktan baş...
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    Yanıtla +35
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Normalde bu partinin savunucusu değilimdir, ama bu konuda kendilerini savunuyorum. Kimse Türkiye'yi hafife almasın, belki son 10-15 senede iyi zamanlar geçirmiyoruz, fakat bu devran dönecek, bu hükümet gidecek ve Volkswagen kaybedecek. Çocuk oyuncağına çevirdiler işi, bir şirket ne kadar büyük olursa olsun bir devlet değildir, bir ülke değildir. Defolup gitsinler. Ha ama bu hükümet Türkiye'yi böyle küçük düşürücü bir davranışa rağmen Volkswagen'e herhangi bir yaptırım uygulamazsa bence bu da hükümetin rezaleti olur (muhtemelen hiç bir şey yapmayacaklar). Kimse Türkiye ile alay edemez.
    Normalde bu partinin savunucusu değilimdir, ama bu konuda kendilerini savunuyorum. Kimse Türkiye'yi hafife almasın, belki son 10-15 senede iyi zamanlar geçirmiy...
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    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Git wv.İnan ağlayarak geri döneceksin çünkü Türk insanı bu markayı seviyor keşke biraz da dürüst olsalar öyle eksoz gazını emisyonu çok şey kaybettirdi bu almana
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzak durmak lazım almanya bizim düsmanlarımızla herzaman dostluk yapmıstır japon arabalarına agırlık verelim honda toyota gibi almayalımda görsünler arabalarını
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    N KUL 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Mekatronik,dsg,emisyon üç acı kaybımız
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hadi Lan Ordan... Onlar Kaybedermiş... Ciğerci Önündeki Kedi Gibi...
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Bu açıklamayı yapan bir ülkenin biz kaybetmeyiz VW kaybeder demesi manidar
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    dikiştutmazsabri (erkan keskin) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu ülkede en cok satan 3. Marka olacaksin ulkeye yatirim yapmiyacksin ozman git baska ulkede sat arabalarini bizim ne kaybimiz olacak tok kapi eksigimiz olur sadece??
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    hopeyoung 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İster politik karar alır ister ticari. Özel bir şirket sonuçta. Burada ayıplanacak bir şey yok. Halk olarak bir tepki koyarız o ayrı bir konu. Sonuçta devlet tepki koyun demiyor. Biz tepki koyarız koymasına da siz de önünüze gelene atarlanmayın artık. Ey Almanya Ey ABD demeyi bırakın artık. Mahalledekilerle kavga etmiyorsunuz: Ülke yönetiyorsunuz. 80m insanın geleceğini ve bugününü sizler şekillendiriyorsunuz. Biraz dikkatli ve özenli olun lütfen. Gerekli hassasiyeti göstermemeye devam ederseniz gösterecek birilerini bulacağımızdan şüpheniz olmasın.
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    drjacob (... ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bakanımı severim çalışkandır ama emin olun olay öyle olmuyor
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    sight 5 gün ( Mesaj Silindi )
    hadi lan..
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    fuckulteli 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yana döne yatırım arayan, ülkeye yabancı yatırımcı davet eden ülke olarak nasıl böyle gülünç açıklamalar yapılabiliyor anlamıyorum. VW ne kaybedecekmiş, Türkiye yoksa onca başka ülke var..
    Biz diyebiliyor muyuz VW yoksa kapımızda başka onca yatırım yapacak yabancı var diye?

    Düşünmeyen, kendi zihnini yormayan insan inanıyor böyle açıklamaya..
    Yeri gelir Coca-Cola'yı boykot etmeye çalışır ama CC fabrikasını ülkenin Cumhurbaşkanı açmıştır.. Yönetenlerin fırıldaklığına yönetenleri seçenler yetişemiyor..
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    HABERİN ETİKETLERİ
    volkswagen fabrika, volkswagen manisa ve
    4 etiket daha volkswagen yatırım mustafa varank Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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