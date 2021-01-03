Tesla, 2020'de yarım milyon araç üretti: Pandemiye rağmen kendi rekorunu kırdı

Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2020'nin 4. çeyreğinde ve geçtiğimiz yıl ürettiği ve teslim ettiği araç sayılarını açıkladı. Şirket, 2020'nin 4. çeyreğinde 180.570 araç teslim etti. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde üretilen araç sayısının 179.757 olması geçtiğimiz yıl üretilen toplam 509.737 araç göze alındığında yaklaşık %36 gibi bir oran oluşturuyor. Bu oran Tesla'nın, pandemi etkisiyle yavaşlayan araç üretiminin yıl sonuna doğru hızlandığını gösteriyor.
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Üretimin çoğunluğu Model 3 ve Model Y üzerine
Tesla, 2020'nin 1. çeyreğinde 88.400 ve 2. çeyreğinde 90.650 araç teslim etti . Ekim ayı raporlarında Tesla,3. çeyrekte 139.300 araç teslim ederek giderek artan bir performans gösterdi. Ayrıca şirket, geçtiğimiz yıl ürettiği 509.737 araçtan 499.550 aracı teslim etmiş oldu.
Tesla, genel üretim ve teslimat sayıları haricinde model bazlı da verileri paylaştı. Şirket, geçtiğimiz yıl toplamda 454.932 adet Model 3 ve Model Y araç üretti. 2020 son çeyreğine bakıldığında ise 16.097 adet Model S ve Model X ürettiği görülüyor.
Tesla, 500.000 araç üretmeyi başarmış olsa da aynı sayıda araç teslim etme hedefini az bir farkla yakalayamamış olması yetkililerde, pandemiye rağmen iyi iş çıkardıkları düşüncesini ortaya koydu. Elon Musk paylaştığı bir tweette: "Bu önemli dönüm noktasına ulaşan Tesla ekibiyle gurur duyuyoruz! Tesla'nın başlangıcında, (iyimser bir şekilde)% 10'luk bir hayatta kalma şansımız olduğunu düşündüm." ifadelerinde bulundu.
Tesla'nın hisselerinde geçtiğimiz yıl, %700 oranında büyüme yaşandı.
https://www.engadget.com/tesla-2020-production-half-million-cars-154826010.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Diyeceğim yemeğeceğim laf kalmayacak.
olmaz ise bunca milyarlarca araç nereye gidecek kimse 100 binliralık reno clio'sunu çöpe atıp elektrikli araç almaz dimi ?
Antalya'lı bir firma vardı, Imecar idi sanırım adı, araçları elektrikli hale getirebiliyorlardı. Tabi mesele sadece motoru değiştirmek değil, ona enerji verecek bataryaların da araca yerleştirilmesi gerekiyor ki ona da araçta yer lazım. Elektrikli araçlarda bataryalar tabana konuyor ama, fosil üretilmiş araçlarda altta böyle bir yer yok pek. Bagajı batarya doldurmak da kullanışlılığı azaltıyor.