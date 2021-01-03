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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, 2020'de yarım milyon araç üretti: Pandemiye rağmen kendi rekorunu kırdı

    Tesla, 2020 4. çeyrek verilerini açıklayarak geçtiğimiz yıl üretilen ve teslim edilen araç sayılarını paylaştı. Şirket, hedefledikleri doğrultuda 500 binden fazla araç üretti.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Tesla, 2020'de yarım milyon araç üretti: Pandemiye rağmen kendi rekorunu kırdı

    Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2020'nin 4. çeyreğinde ve geçtiğimiz yıl ürettiği ve teslim ettiği araç sayılarını açıkladı. Şirket, 2020'nin 4. çeyreğinde 180.570 araç teslim etti. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde üretilen araç sayısının 179.757 olması geçtiğimiz yıl üretilen toplam 509.737 araç göze alındığında yaklaşık %36 gibi bir oran oluşturuyor. Bu oran Tesla'nın, pandemi etkisiyle yavaşlayan araç üretiminin yıl sonuna doğru hızlandığını gösteriyor.  

    Ayrıca Bkz. "Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu açtı: 72 şarj ünitesi bulunuyor"

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    Üretimin çoğunluğu Model 3 ve Model Y üzerine

    Tesla, 2020'nin 1. çeyreğinde 88.400 ve 2. çeyreğinde 90.650 araç teslim etti . Ekim ayı raporlarında Tesla,3. çeyrekte 139.300 araç teslim ederek giderek artan bir performans gösterdi. Ayrıca şirket, geçtiğimiz yıl ürettiği 509.737 araçtan 499.550 aracı teslim etmiş oldu.

    Tesla, 2020'de yarım milyon araç üretti: Pandemiye rağmen kendi rekorunu kırdı

    Tesla, genel üretim ve teslimat sayıları haricinde model bazlı da verileri paylaştı. Şirket, geçtiğimiz yıl toplamda 454.932 adet Model 3 ve Model Y araç üretti. 2020 son çeyreğine bakıldığında ise 16.097 adet Model S ve Model X ürettiği görülüyor.

    Tesla, 500.000 araç üretmeyi başarmış olsa da aynı sayıda araç teslim etme hedefini az bir farkla yakalayamamış olması yetkililerde, pandemiye rağmen iyi iş çıkardıkları düşüncesini ortaya koydu. Elon Musk paylaştığı bir tweette: "Bu önemli dönüm noktasına ulaşan Tesla ekibiyle gurur duyuyoruz! Tesla'nın başlangıcında, (iyimser bir şekilde)% 10'luk bir hayatta kalma şansımız olduğunu düşündüm." ifadelerinde bulundu.

    Tesla'nın hisselerinde geçtiğimiz yıl, %700 oranında büyüme yaşandı.



    https://www.engadget.com/tesla-2020-production-half-million-cars-154826010.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    manisa_tr (huseyin ali) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    pandemide 10 milyarder 400 milyar dolar kazandı. tesla 2. sırada.
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    handali (ali arslanoğlu) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Pandemiye rağmen değil! Pandemi sayesinde!
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    voldemort1923 6 gün ( Mesaj Silindi )
    VW 10 milyon, Toyota 10 milyon satıyorcular neredeler ki?
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    gun (Gün Oksay) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Darısı TOGG’un başına.



    Diyeceğim yemeğeceğim laf kalmayacak.
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    DH Specialist (Emre ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    Akpli misiniz(!)
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    dere.beyi (sert dert) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    mesela 2030 da fosil yakıtlar yasaklanınca tofaşımız var diyelim bunu elektrikli motor takıp kullanabilecez mi acaba ?
    olmaz ise bunca milyarlarca araç nereye gidecek kimse 100 binliralık reno clio'sunu çöpe atıp elektrikli araç almaz dimi ?
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    sis651 6 gün ( Mesaj Silindi ) dere.beyi
    100 bin liraya Clio kaldı mı yav?

    Antalya'lı bir firma vardı, Imecar idi sanırım adı, araçları elektrikli hale getirebiliyorlardı. Tabi mesele sadece motoru değiştirmek değil, ona enerji verecek bataryaların da araca yerleştirilmesi gerekiyor ki ona da araçta yer lazım. Elektrikli araçlarda bataryalar tabana konuyor ama, fosil üretilmiş araçlarda altta böyle bir yer yok pek. Bagajı batarya doldurmak da kullanışlılığı azaltıyor.
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    haberelectro 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Avrupada pazar kaybediyorlar sıra çinde. ABD de sıkışacaklar cadillac gibi.
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    nuksws_99 (dasasd ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bizde de egea'ya sıra veriyolar süper
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