Tesla, 2020'de yarım milyon araç üretti: Pandemiye rağmen kendi rekorunu kırdı

Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2020'nin 4. çeyreğinde ve geçtiğimiz yıl ürettiği ve teslim ettiği araç sayılarını açıkladı. Şirket, 2020'nin 4. çeyreğinde 180.570 araç teslim etti. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde üretilen araç sayısının 179.757 olması geçtiğimiz yıl üretilen toplam 509.737 araç göze alındığında yaklaşık %36 gibi bir oran oluşturuyor. Bu oran Tesla'nın, pandemi etkisiyle yavaşlayan araç üretiminin yıl sonuna doğru hızlandığını gösteriyor.

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Üretimin çoğunluğu Model 3 ve Model Y üzerine

Tesla, 2020'nin 1. çeyreğinde 88.400 ve 2. çeyreğinde 90.650 araç teslim etti . Ekim ayı raporlarında Tesla,3. çeyrekte 139.300 araç teslim ederek giderek artan bir performans gösterdi. Ayrıca şirket, geçtiğimiz yıl ürettiği 509.737 araçtan 499.550 aracı teslim etmiş oldu.

Tesla, genel üretim ve teslimat sayıları haricinde model bazlı da verileri paylaştı. Şirket, geçtiğimiz yıl toplamda 454.932 adet Model 3 ve Model Y araç üretti. 2020 son çeyreğine bakıldığında ise 16.097 adet Model S ve Model X ürettiği görülüyor.

Tesla, 500.000 araç üretmeyi başarmış olsa da aynı sayıda araç teslim etme hedefini az bir farkla yakalayamamış olması yetkililerde, pandemiye rağmen iyi iş çıkardıkları düşüncesini ortaya koydu. Elon Musk paylaştığı bir tweette: "Bu önemli dönüm noktasına ulaşan Tesla ekibiyle gurur duyuyoruz! Tesla'nın başlangıcında, (iyimser bir şekilde)% 10'luk bir hayatta kalma şansımız olduğunu düşündüm." ifadelerinde bulundu.

Tesla'nın hisselerinde geçtiğimiz yıl, %700 oranında büyüme yaşandı.

https://www.engadget.com/tesla-2020-production-half-million-cars-154826010.html

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