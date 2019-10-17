Bakan Yardımcısından Volkswagen'in Türkiye yatırımıyla ilgili açıklama

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in Suriye’deki harekat nedeniyle yeni fabrika yatırımını askıya alması hem Türkiye hem de dünya basınında yankı bulmuştu. Türkiye’den Volkswagen ile ilgili ilk açıklama bugün geldi.

Manisa'ya yapılması planlanan fabrika yatırımının ertelenmesi hakkında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Bir kere bunu net ortaya koyalım. Volkswagen yatırımı devam edecek, çünkü şirket kuruldu. Bununla ilgili sürekli spekülasyonların çıkarılması hoş değil. Ben o noktada bir olumsuzluk görmüyorum” şeklinde konuştu.

Ayrıca Bkz. "Volkswagen, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye yatırımını askıya aldı"

Türkiye için oylama yapılamayacağı söylenmişti

Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Volkswagen’in Manisa’da kurmayı planladığı fabrika yatırımını askıya aldığı, yaşanan olayları ‘endişe içerisinde’ takip ettiği Alman basınının gündemine oturmuştu. İlk etapta çoğunluğun Türkiye’den yana oy kullandığı yönetim kurulunda artık “Bu koşullar altında Türkiye için oylama yapılamayacağı” görüşünün ağır bastığı dile getirilmişti.

Bulgaristan, Volkswagen'e teklifini ikiye katladı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Türkiye’nin en büyük rakibi konumundaki Bulgaristan harekete geçti ve Volkswagen’e sunduğu teşvik teklifini ikiye katladıklarını açıkladı. Bulgaristan eski cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, “Volkswagen şirketine 135 milyon euro yerine 250-260 milyon euro teklif etmenin bir yolunu bulduk” şeklinde bir açıklamada bulundu.