Milli Savunma Bakanı Güler: 40 adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz

- Türkiye’den Eurofighter Typhoon talebi
- İhtiyaç halinde S400’ü kullanırız
- Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri
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Türkiye’den Eurofighter Typhoon talebi
Güler, “Eurofighter almak istiyoruz çok etkili bir uçak, Almanya itiraz ediyor. İngiltere ve İspanya 'çözeceğiz' diyor. İngiltere ve İspanya'dan 40 adet Eurofighter savaş uçağı almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ancak burada Almanya'nın söz hakkının önemi büyük. Bugün Bloomberg tarafından verilen bir haberde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün Eurofighter satımına sıcak bakmadığı belirtildi. Almanya, Suudi Arabistan’ın İngiltere’den tedarik etmek istediği Eurofighter Typhoon savaş uçakları için de onay vermemişti. Ülkelerin Eurofighter projesindeki payları ise şu şekilde; İngiltere (British Aerospace) yüzde 33, Almanya (Daimler-Benz) yüzde 33, İtalya (Aeritelia) yüzde 21 ve İspanya (Construcciones Aeronáuticas SA) yüzde 13. Şimdiye kadar toplamda 571 adet Eurofighter Typhoon üretimi gerçekleşti. Uçak, 4.5 nesil olarak nitelendiriliyor. Eğer satın alım onaylanırsa ve süreç başlarda Eurofighter Typhoon'lar eskiyen F-16 ve F-4 savaş uçaklarının yerini alacak.
İhtiyaç halinde S400’ü kullanırız
Yaşar Güler, "F-35’i alma taraftarı değilim. Başka uçağa geçelim mi diye Amerika'da farklı bir tartışma var." İfadelerini kullanırken TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN’ın bu yıl sonunda uçuş yapacağını söyledi. Güler aynı zamanda Rusya'dan alınan S400 Hava Savunma Sistemi'ne ilişkin “S400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız.” ifadelerini kullandı.
Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri
- Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
- Mürettebat: 1 (2)
- Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
- Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
- Kanat Alanı: 51.2 m²
- Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
- Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
- Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
- Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
- Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
- Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
- Maksimum hız : Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)
- Menzil: 2900 km (1,800 mil)
- Servis Yarıçapı: 19.812 m
- Tırmanış: 315 m/s [345]
- İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.