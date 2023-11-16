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    Milli Savunma Bakanı Güler: 40 adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin hava savunması ve bu alandaki projeleri hakkında açıklama yaptı. Güler, Avrupa’dan Eurofighter Typhoon almayı planladıklarını belitti.
    Bakan Yaşar Güler: 40 adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz Tam Boyutta Gör
    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Türkiye’nin savunma sanayi ihtiyaçlarından havadaki hakimiyetine kadar önemli konulara değindi. Yapılan açıklamada Türkiye’nin Avrupa’dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladığı ifade edildi. İşte detaylar:

    Türkiye’den Eurofighter Typhoon talebi

    Bakan Yaşar Güler: 40 adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz Tam Boyutta Gör
    Millî Savunma Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi TBMM'de oy çokluğu ile kabul edildi. Komisyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma sanayii ve savaş uçağı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bir süredir Türkiye’nin gündeminde olduğu belirtilen Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusu da dile getirildi.

    Güler, Eurofighter almak istiyoruz çok etkili bir uçak, Almanya itiraz ediyor. İngiltere ve İspanya 'çözeceğiz' diyor. İngiltere ve İspanya'dan 40 adet Eurofighter savaş uçağı almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Ancak burada Almanya'nın söz hakkının önemi büyük. Bugün Bloomberg tarafından verilen bir haberde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün Eurofighter satımına sıcak bakmadığı belirtildi. Almanya, Suudi Arabistan’ın İngiltere’den tedarik etmek istediği Eurofighter Typhoon savaş uçakları için de onay vermemişti. Ülkelerin Eurofighter projesindeki payları ise şu şekilde; İngiltere (British Aerospace) yüzde 33, Almanya (Daimler-Benz) yüzde 33, İtalya (Aeritelia) yüzde 21 ve İspanya (Construcciones Aeronáuticas SA) yüzde 13. Şimdiye kadar toplamda 571 adet  Eurofighter Typhoon üretimi gerçekleşti. Uçak, 4.5 nesil olarak nitelendiriliyor. Eğer satın alım onaylanırsa ve süreç başlarda Eurofighter Typhoon'lar eskiyen F-16 ve F-4 savaş uçaklarının yerini alacak.

    İhtiyaç halinde S400’ü kullanırız

    Yaşar Güler, "F-35’i alma taraftarı değilim. Başka uçağa geçelim mi diye Amerika'da farklı bir tartışma var." İfadelerini kullanırken TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN’ın bu yıl sonunda uçuş yapacağını söyledi. Güler aynı zamanda Rusya'dan alınan S400 Hava Savunma Sistemi'ne ilişkin “S400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız.” ifadelerini kullandı.

    Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri

    • Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
    • Mürettebat: 1 (2)
    • Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
    • Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
    • Kanat Alanı: 51.2 m²
    • Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
    • Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
    • Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
    • Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
    • Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
    • Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
    • Maksimum hız : Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)
    • Menzil: 2900 km (1,800 mil)
    • Servis Yarıçapı: 19.812 m
    • Tırmanış: 315 m/s [345] 
    • İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15
    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-16/germany-s-scholz-to-block-erdogan-s-request-to-buy-fighter-jets https://tr.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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