Bakan Güler: 40 adet F-16 ve 40 adet Eurofighter alacağız

Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, tv100 ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yaşar Güler, gündeme dair açıklamalarının yanı sıra Türkiye’nin bir süredir talep ettiği yeni F-16 Viper ve Eurofighter Typhoon uçaklarındaki son duruma değindi. Güler, iki uçağın da önünde bir engel kalmadığını aktardı.

40 adet F-16 ve 40 adet Eurofighter

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ikince döneminde Türkiye'nin F-16 tedariki ve F-35 konusundaki taleplerinde bir hızlanma bekleyip beklemediği sorusunu Güler, şu ifadelerle yanıt verdi:

"Şu anda zaten Amerikalı dostlarımızla ilişkilerimiz çok olumlu yönde, bir gerileme olmaz. Daha ileri gidebilir diye değerlendiriyorum. 40 tane F-16 Viper almak istiyoruz ve alınacak, sözleşmeleri de imzalandı. Bundan sonra Eurofighter Typhoon uçaklarından yine bir 40 tane alacağız. Almanya çok uzun zamandır direniyor vermemek için ama sonunda yine NATO'daki dostlarımız İngiltere'dir, İtalya'dır, İspanya'dır, bunların da olumlu katkılarıyla Almanya da en son olumlu cevap verdiler."

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere ABD ile yapılan sözleşme gereği Türkiye, yeni üretilmiş 40 adet F-16 Block 70 Viper uçağının yanı sıra 79 adet de Viper modernizasyon kiti satın alacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada sözleşme kapsamında ilk ödemenin de yapıldığı ifade edilmişti. Türkiye, 79 adet F-16'nın modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizat da talep ediyor. Savunma Bakanlığı, üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasını önermişti.

ABD, aradığını Türk savunma sanayisinde buldu 16 sa. önce eklendi

Eurofighter Typhoon tarafında ise Türkiye’nin henüz hangi Block ve varyantı satın alacağı belli değil. Tranche 1 ve 4 arasında yer alan Eurofighter Typhoon varyantları tıpkı F-16’larda olduğu gibi farklı kabiliyetlere sahip. Son varyant olan Tranche 4 için anlaşma olması halinde bu uçakların Türkiye’ye gelişi 2030’lara uzanabilir. Zira Almanya ve İspanya’nın 50’den fazla Tranche 4 siparişi bulunuyor. Captor-E AESA radarı eklenmiş Tranche 3A varyantı mevcut durumda en ideal seçenek olarak görünmekte.

Çelik Kubbe hava savunma sistemi

Çelik Kubbe’deki son gelişmeleri aktaran Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: “Çelik Kubbe bir günde çelikten bir kubbe yapacağız bizde bunun altına gireceğiz diye bir şey yok. Çelik Kubbe sistemlerin sistemi. Bizim aşağıda alçak hava savunma sistemlerimiz var, bunların hemen hemen hepsi üretilmiş durumda. Zaten kullanıyoruz. Orta mesafe hava savunma sistemlerimiz var bunlar da üretiliyor, yeteri kadar siperi, hisarı, diğer alçak hava savunma sistemlerimiz, bunların sayısını tamamladığımız anda bunların hepsinin bir yazılımın kontrol ettiğini düşünün işte bunun adı Çelik Kubbe."

Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri

Uzunluk : 15.96 m (52.4 ft)

: 15.96 m (52.4 ft) Mürettebat : 1 (2)

: 1 (2) Kanat Açıklığı : 10.95 m (35.9 ft)

: 10.95 m (35.9 ft) Kanat Açıklığı : 5.28 m (17.3 ft)

: 5.28 m (17.3 ft) Kanat Alanı : 51.2 m²

: 51.2 m² Boş Ağırlık : 11,000 kg (24.000 lb)

: 11,000 kg (24.000 lb) Yüklü Ağırlığı : 16.000 kg

: 16.000 kg Max. Kalkış Ağırlığı : 23.500 kg (51.800 lb)

: 23.500 kg (51.800 lb) Motor : 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan Motor Gücü : 60 kN (13.500 lbf) her biri

: 60 kN (13.500 lbf) her biri Yakıt Kapasitesi : 5.000 kg (11.020 lb)

: 5.000 kg (11.020 lb) Maksimum hız : Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)

: Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s) Menzil : 2900 km

: 2900 km Servis Yarıçapı : 19.812 m

: 19.812 m Tırmanış : 315 m/s

: 315 m/s İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Bakan Güler: 40 adet F-16 ve 40 adet Eurofighter alacağız