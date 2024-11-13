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    Bakan Güler: 40 adet F-16 ve 40 adet Eurofighter alacağız

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek yeni uçakları açıkladı. Bakan Güler, 40 adet F-16 Viper ve 40 adet Eurofighter alınacağını belirtti.
    türkiye f-16 block 70 Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, tv100 ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yaşar Güler, gündeme dair açıklamalarının yanı sıra Türkiye’nin bir süredir talep ettiği yeni F-16 Viper ve Eurofighter Typhoon uçaklarındaki son duruma değindi. Güler, iki uçağın da önünde bir engel kalmadığını aktardı.

    40 adet F-16 ve 40 adet Eurofighter

    ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ikince döneminde Türkiye'nin F-16 tedariki ve F-35 konusundaki taleplerinde bir hızlanma bekleyip beklemediği sorusunu Güler, şu ifadelerle yanıt verdi:

    "Şu anda zaten Amerikalı dostlarımızla ilişkilerimiz çok olumlu yönde, bir gerileme olmaz. Daha ileri gidebilir diye değerlendiriyorum. 40 tane F-16 Viper almak istiyoruz ve alınacak, sözleşmeleri de imzalandı. Bundan sonra Eurofighter Typhoon uçaklarından yine bir 40 tane alacağız. Almanya çok uzun zamandır direniyor vermemek için ama sonunda yine NATO'daki dostlarımız İngiltere'dir, İtalya'dır, İspanya'dır, bunların da olumlu katkılarıyla Almanya da en son olumlu cevap verdiler."

    türkiye Eurofighter Typhoon Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere ABD ile yapılan sözleşme gereği Türkiye, yeni üretilmiş 40 adet F-16 Block 70 Viper uçağının yanı sıra 79 adet de Viper modernizasyon kiti satın alacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada sözleşme kapsamında ilk ödemenin de yapıldığı ifade edilmişti. Türkiye, 79 adet F-16'nın modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizat da talep ediyor. Savunma Bakanlığı, üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasını önermişti.

    Eurofighter Typhoon tarafında ise Türkiye’nin henüz hangi Block ve varyantı satın alacağı belli değil. Tranche 1 ve 4 arasında yer alan Eurofighter Typhoon varyantları tıpkı F-16’larda olduğu gibi farklı kabiliyetlere sahip. Son varyant olan Tranche 4 için anlaşma olması halinde bu uçakların Türkiye’ye gelişi 2030’lara uzanabilir. Zira Almanya ve İspanya’nın 50’den fazla Tranche 4 siparişi bulunuyor. Captor-E AESA radarı eklenmiş Tranche 3A varyantı mevcut durumda en ideal seçenek olarak görünmekte.

    Çelik Kubbe hava savunma sistemi

    Çelik Kubbe’deki son gelişmeleri aktaran Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: “Çelik Kubbe bir günde çelikten bir kubbe yapacağız bizde bunun altına gireceğiz diye bir şey yok. Çelik Kubbe sistemlerin sistemi. Bizim aşağıda alçak hava savunma sistemlerimiz var, bunların hemen hemen hepsi üretilmiş durumda. Zaten kullanıyoruz. Orta mesafe hava savunma sistemlerimiz var bunlar da üretiliyor, yeteri kadar siperi, hisarı, diğer alçak hava savunma sistemlerimiz, bunların sayısını tamamladığımız anda bunların hepsinin bir yazılımın kontrol ettiğini düşünün işte bunun adı Çelik Kubbe."

    Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri

    • Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
    • Mürettebat: 1 (2)
    • Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
    • Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
    • Kanat Alanı: 51.2 m²
    • Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
    • Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
    • Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
    • Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
    • Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
    • Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
    • Maksimum hız: Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)
    • Menzil: 2900 km 
    • Servis Yarıçapı: 19.812 m
    • Tırmanış: 315 m/s 
    • İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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