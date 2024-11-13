Bakan Güler: 40 adet F-16 ve 40 adet Eurofighter alacağız

- 40 adet F-16 ve 40 adet Eurofighter
- Çelik Kubbe hava savunma sistemi
- Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri
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40 adet F-16 ve 40 adet Eurofighter
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ikince döneminde Türkiye'nin F-16 tedariki ve F-35 konusundaki taleplerinde bir hızlanma bekleyip beklemediği sorusunu Güler, şu ifadelerle yanıt verdi:
"Şu anda zaten Amerikalı dostlarımızla ilişkilerimiz çok olumlu yönde, bir gerileme olmaz. Daha ileri gidebilir diye değerlendiriyorum. 40 tane F-16 Viper almak istiyoruz ve alınacak, sözleşmeleri de imzalandı. Bundan sonra Eurofighter Typhoon uçaklarından yine bir 40 tane alacağız. Almanya çok uzun zamandır direniyor vermemek için ama sonunda yine NATO'daki dostlarımız İngiltere'dir, İtalya'dır, İspanya'dır, bunların da olumlu katkılarıyla Almanya da en son olumlu cevap verdiler."
Eurofighter Typhoon tarafında ise Türkiye’nin henüz hangi Block ve varyantı satın alacağı belli değil. Tranche 1 ve 4 arasında yer alan Eurofighter Typhoon varyantları tıpkı F-16’larda olduğu gibi farklı kabiliyetlere sahip. Son varyant olan Tranche 4 için anlaşma olması halinde bu uçakların Türkiye’ye gelişi 2030’lara uzanabilir. Zira Almanya ve İspanya’nın 50’den fazla Tranche 4 siparişi bulunuyor. Captor-E AESA radarı eklenmiş Tranche 3A varyantı mevcut durumda en ideal seçenek olarak görünmekte.
Çelik Kubbe hava savunma sistemi
Çelik Kubbe’deki son gelişmeleri aktaran Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: “Çelik Kubbe bir günde çelikten bir kubbe yapacağız bizde bunun altına gireceğiz diye bir şey yok. Çelik Kubbe sistemlerin sistemi. Bizim aşağıda alçak hava savunma sistemlerimiz var, bunların hemen hemen hepsi üretilmiş durumda. Zaten kullanıyoruz. Orta mesafe hava savunma sistemlerimiz var bunlar da üretiliyor, yeteri kadar siperi, hisarı, diğer alçak hava savunma sistemlerimiz, bunların sayısını tamamladığımız anda bunların hepsinin bir yazılımın kontrol ettiğini düşünün işte bunun adı Çelik Kubbe."
Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri
- Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
- Mürettebat: 1 (2)
- Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
- Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
- Kanat Alanı: 51.2 m²
- Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
- Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
- Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
- Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
- Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
- Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
- Maksimum hız: Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)
- Menzil: 2900 km
- Servis Yarıçapı: 19.812 m
- Tırmanış: 315 m/s
- İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir