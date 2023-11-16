Yunanistan'ın “Bayraktar TB2 Avcısı” geliştiren şirketi battı

Yunan medyasına göre, savunma sektöründe de faaliyet gösteren Soukos Robots şirketi, Larissa'daki ana tesisleri de dahil olmak üzere önümüzdeki ay için belirlenen gayrimenkul ihaleleriyle karşı karşıya. Bunun nedeni, 12,7 milyon avroya ulaşan birikmiş zararlar ve 41,9 milyon avroluk borçlar. Soukos Robots, 2021 mali yılı için 340.000 avroluk çok düşük bir ciro bildirirken içinde bulunulan 2022 mali yılında da yeni bir düşüş öngörüyor. Borçların bir kısmı bankalara olduğunda şirketin tesislerinin açık artırma yoluyla elden çıkarılacağı belirtiliyor.
“Bayraktar TB2 Avcısı” Anti-Dron Sistemi tanıtmıştı
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.