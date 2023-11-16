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    Yunanistan'ın “Bayraktar TB2 Avcısı” geliştiren şirketi battı

    Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren ve Anti-Dron Sistemi’ni tanıtan Yunan Soukos Robots şirketi, içinde bulunduğu mali koşullar çerçevesinde batma noktasına geldi.
    Yunanistan'ın “Bayraktar TB2 Avcısı” geliştiren şirketi battı Tam Boyutta Gör
    Konstantinos Soukos'un başında bulunduğu Soukos Robots, Yunanistan’un savunma sanayisi için önemli bir firma. Soukos Robots, ilgili ekipmanlardan çevresel sistemlere (atık arıtma vb.) ve endüstriyel uygulamalar için makinelere kadar her şeyi üreten, uzun yıllardır pazarda öncü ve yenilikçi bir şirket konumunda. Ancak tüm bunlar art arda gelen krizler sonucunda şirket, büyük finansal sorunlarla karşı karşıya kalmış durumda.

    Yunan Soukos Robots batıyor

    Yunan medyasına göre, savunma sektöründe de faaliyet gösteren Soukos Robots şirketi, Larissa'daki ana tesisleri de dahil olmak üzere önümüzdeki ay için belirlenen gayrimenkul ihaleleriyle karşı karşıya. Bunun nedeni, 12,7 milyon avroya ulaşan birikmiş zararlar ve 41,9 milyon avroluk borçlar. Soukos Robots, 2021 mali yılı için 340.000 avroluk çok düşük bir ciro bildirirken içinde bulunulan 2022 mali yılında da yeni bir düşüş öngörüyor. Borçların bir kısmı bankalara olduğunda şirketin tesislerinin açık artırma yoluyla elden çıkarılacağı belirtiliyor.

    “Bayraktar TB2 Avcısı” Anti-Dron Sistemi tanıtmıştı

    Yunanistan'ın “Bayraktar TB2 Avcısı” geliştiren şirketi battı Tam Boyutta Gör
    Soukos Robots, geçtiğimiz aylarda insansız hava araçlarını yok edecek bir anti-drone sistemi geliştirdiğini bildirdi. Minotaur adının verildiği araç, Yunan medyası tarafından “Bayraktar TB2 Avcısı” olarak nitelendirilmişti. Lazer tabanlı bir anti-dron sistemi olarak lanse edilen Minotaur’un donanma gemilerine de eklenebileceği belirtilmişti. Bilim kurgu görünümlü 8x8 zırhlı bir araca (modifiye edilmiş bir Rus BTR) monte edilen anti-drone sistemi yukarıdaki fotoğraflardan görülebiliyor. Aracın tanıtıldığı dönemde devlet televizyonu ERT'ye konuşan Soukos, yaratımını 300 kWh'lik büyük bir lazer ünitesi taşıyan robotik bir platform olarak tanımlamıştı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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