Yunanistan'ın “Bayraktar TB2 Avcısı” geliştiren şirketi battı

Tam Boyutta Gör Konstantinos Soukos'un başında bulunduğu Soukos Robots, Yunanistan’un savunma sanayisi için önemli bir firma. Soukos Robots, ilgili ekipmanlardan çevresel sistemlere (atık arıtma vb.) ve endüstriyel uygulamalar için makinelere kadar her şeyi üreten, uzun yıllardır pazarda öncü ve yenilikçi bir şirket konumunda. Ancak tüm bunlar art arda gelen krizler sonucunda şirket, büyük finansal sorunlarla karşı karşıya kalmış durumda.

Yunan Soukos Robots batıyor

Yunan medyasına göre, savunma sektöründe de faaliyet gösteren Soukos Robots şirketi, Larissa'daki ana tesisleri de dahil olmak üzere önümüzdeki ay için belirlenen gayrimenkul ihaleleriyle karşı karşıya. Bunun nedeni, 12,7 milyon avroya ulaşan birikmiş zararlar ve 41,9 milyon avroluk borçlar. Soukos Robots, 2021 mali yılı için 340.000 avroluk çok düşük bir ciro bildirirken içinde bulunulan 2022 mali yılında da yeni bir düşüş öngörüyor. Borçların bir kısmı bankalara olduğunda şirketin tesislerinin açık artırma yoluyla elden çıkarılacağı belirtiliyor.

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“Bayraktar TB2 Avcısı” Anti-Dron Sistemi tanıtmıştı

Tam Boyutta Gör Soukos Robots, geçtiğimiz aylarda insansız hava araçlarını yok edecek bir anti-drone sistemi geliştirdiğini bildirdi. Minotaur adının verildiği araç, Yunan medyası tarafından “Bayraktar TB2 Avcısı” olarak nitelendirilmişti. Lazer tabanlı bir anti-dron sistemi olarak lanse edilen Minotaur’un donanma gemilerine de eklenebileceği belirtilmişti. Bilim kurgu görünümlü 8x8 zırhlı bir araca (modifiye edilmiş bir Rus BTR) monte edilen anti-drone sistemi yukarıdaki fotoğraflardan görülebiliyor. Aracın tanıtıldığı dönemde devlet televizyonu ERT'ye konuşan Soukos, yaratımını 300 kWh'lik büyük bir lazer ünitesi taşıyan robotik bir platform olarak tanımlamıştı.

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