Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honda City yenilendi: Tasarımda Accord ve Civic etkisi

    Honda yeni City’yi tanıttı. Güncellenen sedan daha modern tasarım, yeni teknolojiler ve manuel şanzıman seçeneğiyle dikkat çekiyor.                              

    SUV çılgınlığı otomotiv dünyasını ele geçirmiş olabilir ancak Honda, en azından bazı pazarlarda küçük ve uygun fiyatlı sedanlardan vazgeçmiş değil. Marka, makyajlanan yeni Honda City modelini Hindistan’da resmi olarak tanıttı.

    Yeni modelde motor seçenekleri korunurken, tasarım ve teknolojik donanımlar önemli ölçüde güncellendi. Üstelik manuel şanzıman seçeneği hâlâ sunuluyor.

    Accord ve Civic’ten ilham alan yeni tasarım

    Honda'nın uygun fiyatlı sedanı City yenilendi: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Makyaj operasyonunun en büyük değişimi ön tarafta gerçekleşmiş durumda. Yeni Honda City artık daha büyük Honda Accord ve Honda Civic modellerinden izler taşıyor.

    İnceltilen LED farlar artık boydan boya uzanan LED şeritle birbirine bağlanıyor. Bal peteği desenli yeni ön ızgara ve daha agresif tampon tasarımı da otomobile daha modern bir görünüm kazandırıyor.

    Önceki modeldeki krom detay kaldırılırken, Honda logosu doğrudan kaputun alt kısmına taşınmış. Arka tarafta ise yenilenen LED stoplar, yeni tampon yapısı ve difüzör görünümlü alt bölüm dikkat çekiyor. Honda ayrıca modele yeni “Crystal Black Pearl” renk seçeneğini ve elmas kesim 16 inç jantları da eklemiş durumda.

    İç mekanda daha büyük ekran

    Honda'nın uygun fiyatlı sedanı City yenilendi: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Kabinde tasarım büyük ölçüde korunurken teknoloji tarafında önemli güncellemeler yapılmış. En dikkat çekici yenilik, eski 8 inçlik ekranın yerine gelen yeni 10.1 inçlik multimedya sistemi olmuş. Ancak ekranın mevcut konsola sonradan eklenmiş üçüncü parti bir donanım gibi görünmesi pek hoş olmamış.

    Yeni Honda City’nin dikkat çeken diğer donanımları arasında şunlar yer alıyor:

    • Havalandırmalı ön koltuklar
    • 360 derece kamera sistemi
    • Açılır cam tavan
    • Ambiyans aydınlatması
    • Kablosuz şarj ünitesi
    • 8 hoparlörlü ses sistemi
    • Fildişi renk deri döşeme
    • Seviye 2 ADAS sürüş destek sistemleri

    Manuel şanzımanla yola devam

    Honda'nın uygun fiyatlı sedanı City yenilendi: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Kaput altında ise büyük bir değişiklik yok. Standart versiyonda görev yapan atmosferik 1.5 litrelik dört silindirli i-VTEC motor 119 beygir güç sunuyor. Bu motor, 6 ileri manuel veya CVT otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. Daha verimli e:HEV hibrit versiyon ise toplamda 125 beygir güç sunuyor ve yalnızca e-CVT şanzımanla geliyor.

    Yeni Honda City’nin başlangıç fiyatı Hindistan’da yaklaşık 12.500 dolar seviyesinde açıklandı. Serinin zirvesindeki hibrit ZX+ versiyonu ise yaklaşık 22 bin dolarlık fiyat etiketi taşıyor. Bu fiyatlandırma, City’yi özellikle uygun fiyatlı sedan arayan kullanıcılar için oldukça iddialı bir seçenek hâline getiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 4 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone operatör ismi değiştirme ağırsağlam 5x5 1.4 egea kaç litre yağ alır koşu bandı mıknatısı kayboldu anahtarı kaybolan kilit göbeği nasıl değiştirilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 3 5G
    Nothing Phone 3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Raider FLUX GR16
    Game Raider FLUX GR16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum