Honda City yenilendi: Tasarımda Accord ve Civic etkisi

SUV çılgınlığı otomotiv dünyasını ele geçirmiş olabilir ancak Honda, en azından bazı pazarlarda küçük ve uygun fiyatlı sedanlardan vazgeçmiş değil. Marka, makyajlanan yeni Honda City modelini Hindistan’da resmi olarak tanıttı.
Yeni modelde motor seçenekleri korunurken, tasarım ve teknolojik donanımlar önemli ölçüde güncellendi. Üstelik manuel şanzıman seçeneği hâlâ sunuluyor.
Accord ve Civic’ten ilham alan yeni tasarım
İnceltilen LED farlar artık boydan boya uzanan LED şeritle birbirine bağlanıyor. Bal peteği desenli yeni ön ızgara ve daha agresif tampon tasarımı da otomobile daha modern bir görünüm kazandırıyor.
Önceki modeldeki krom detay kaldırılırken, Honda logosu doğrudan kaputun alt kısmına taşınmış. Arka tarafta ise yenilenen LED stoplar, yeni tampon yapısı ve difüzör görünümlü alt bölüm dikkat çekiyor. Honda ayrıca modele yeni “Crystal Black Pearl” renk seçeneğini ve elmas kesim 16 inç jantları da eklemiş durumda.
İç mekanda daha büyük ekran
Yeni Honda City’nin dikkat çeken diğer donanımları arasında şunlar yer alıyor:
- Havalandırmalı ön koltuklar
- 360 derece kamera sistemi
- Açılır cam tavan
- Ambiyans aydınlatması
- Kablosuz şarj ünitesi
- 8 hoparlörlü ses sistemi
- Fildişi renk deri döşeme
- Seviye 2 ADAS sürüş destek sistemleri
Manuel şanzımanla yola devam
Yeni Honda City’nin başlangıç fiyatı Hindistan’da yaklaşık 12.500 dolar seviyesinde açıklandı. Serinin zirvesindeki hibrit ZX+ versiyonu ise yaklaşık 22 bin dolarlık fiyat etiketi taşıyor. Bu fiyatlandırma, City’yi özellikle uygun fiyatlı sedan arayan kullanıcılar için oldukça iddialı bir seçenek hâline getiriyor.
