Honda City yenilendi: Tasarımda Accord ve Civic etkisi

SUV çılgınlığı otomotiv dünyasını ele geçirmiş olabilir ancak Honda, en azından bazı pazarlarda küçük ve uygun fiyatlı sedanlardan vazgeçmiş değil. Marka, makyajlanan yeni Honda City modelini Hindistan’da resmi olarak tanıttı.

Yeni modelde motor seçenekleri korunurken, tasarım ve teknolojik donanımlar önemli ölçüde güncellendi. Üstelik manuel şanzıman seçeneği hâlâ sunuluyor.

Accord ve Civic’ten ilham alan yeni tasarım

Tam Boyutta Gör Makyaj operasyonunun en büyük değişimi ön tarafta gerçekleşmiş durumda. Yeni Honda City artık daha büyük Honda Accord ve Honda Civic modellerinden izler taşıyor.

İnceltilen LED farlar artık boydan boya uzanan LED şeritle birbirine bağlanıyor. Bal peteği desenli yeni ön ızgara ve daha agresif tampon tasarımı da otomobile daha modern bir görünüm kazandırıyor.

Önceki modeldeki krom detay kaldırılırken, Honda logosu doğrudan kaputun alt kısmına taşınmış. Arka tarafta ise yenilenen LED stoplar, yeni tampon yapısı ve difüzör görünümlü alt bölüm dikkat çekiyor. Honda ayrıca modele yeni “Crystal Black Pearl” renk seçeneğini ve elmas kesim 16 inç jantları da eklemiş durumda.

İç mekanda daha büyük ekran

Tam Boyutta Gör Kabinde tasarım büyük ölçüde korunurken teknoloji tarafında önemli güncellemeler yapılmış. En dikkat çekici yenilik, eski 8 inçlik ekranın yerine gelen yeni 10.1 inçlik multimedya sistemi olmuş. Ancak ekranın mevcut konsola sonradan eklenmiş üçüncü parti bir donanım gibi görünmesi pek hoş olmamış.

Yeni Honda City’nin dikkat çeken diğer donanımları arasında şunlar yer alıyor:

Havalandırmalı ön koltuklar

360 derece kamera sistemi

Açılır cam tavan

Ambiyans aydınlatması

Kablosuz şarj ünitesi

8 hoparlörlü ses sistemi

Fildişi renk deri döşeme

Seviye 2 ADAS sürüş destek sistemleri

Manuel şanzımanla yola devam

Tam Boyutta Gör Kaput altında ise büyük bir değişiklik yok. Standart versiyonda görev yapan atmosferik 1.5 litrelik dört silindirli i-VTEC motor 119 beygir güç sunuyor. Bu motor, 6 ileri manuel veya CVT otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. Daha verimli e:HEV hibrit versiyon ise toplamda 125 beygir güç sunuyor ve yalnızca e-CVT şanzımanla geliyor.

Yeni Honda City’nin başlangıç fiyatı Hindistan’da yaklaşık 12.500 dolar seviyesinde açıklandı. Serinin zirvesindeki hibrit ZX+ versiyonu ise yaklaşık 22 bin dolarlık fiyat etiketi taşıyor. Bu fiyatlandırma, City’yi özellikle uygun fiyatlı sedan arayan kullanıcılar için oldukça iddialı bir seçenek hâline getiriyor.

