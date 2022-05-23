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    Balenciaga’dan kripto para hamlesi

    Son yıllarda yükselişini sürdüren moda markası Balenciaga, kripto para ile ödeme kabul edeceğini açıkladı.                                                                      
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    Balenciaga, ödeme olarak kripto para kabul ediyor
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    Kripto para birimlerinin benimsenmesi arttıkça birçok şirket ödeme seçenekleri arasına kriptoyu dahil ediyor. Son olarak ünlü moda ve giyim şirketi Balenciaga da kripto para birimlerini ödeme seçenekleri arasına dahil eden son şirket oldu.

    Kripto para piyasası son günlerde hareketli bir dönemden geçiyor olsa da sektörel açıdan büyümeye devam ediyor. Özellikle büyük şirketlerin alandaki yaptığı büyük yatırımlar ve piyasaya sürülen yeni ürünler göz önüne alındığında sektörün fiyattan çok fazla etkilenmemeye başladığını söyleyebiliriz.
    Moda ve giyim şirketi Balenciaga’nın BitPay aracılığı ile kripto para kabul etmeye başlaması da buna örnek olabilir.

    Women’s Gar Daiyl’nin (WWD) haberine göre; Balenciaga ABD’den başlayarak, New York’taki Madison Avenue ve Rodeo Drive da dahil olmak üzere ana merkez mağazalarında kripto kabul etmeye başlıyor. 

    Balenciaga, kripto piyasalarındaki dalgalanmalara ve bunun endişe kaynağı olup olmadığına ilişkin olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Balenciaga kripto hakkında uzun vadeli düşünüyor ve para birimi değerindeki dalgalanmalar yeni bir şey değil”

    Bitcoin ve Ethereum kabul ediyor

    Öte yandan şimdilik sadece Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) birimlerini kabul ediliyor. Bu seçeneklerin ise zamanla genişletilmesi bekleniyor.

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