2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Huawei yeni kablosuz hoparlörü Sound Joy 2'yi resmen tanıttı. Silindirik tasarıma sahip cihaz, kumaş kaplı ve oldukça hafif. 73 x 202 mm boyutlarında ve ağırlığı sadece 700 gram. IP67 standardına uygun olarak suya ve toza karşı dayanıklılık sunduğunu da ekleyelim.

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Hoparlör iki pasif radyatör, 20 watt gücünde tam kapsamlı sürücü ve 10 watt'lık bir tweeter sayesinde 87 dBA seviyesinde ses üretebiliyor. 8.800 mAh kapasiteli bataryası ile 26 saate kadar kesintisiz müzik keyfi sunabildiği belirtilmiş. Type-C portu üzerinden 40W hızlı şarj olanağı da var.

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Huawei Sound Joy 2 neler sunuyor?

Huawei Sound Joy 2, Bluetooth 5.2 bağlantısı sayesinde telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi çeşitli cihazlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabiliyor. Ayrıca altı kontrol tuşu, NFC çipi ve üç mikrofon ile donatılmış olarak geliyor.

Tam Boyutta Gör Huawei yeni kablosuz hoparlörünün fiyatını henüz açıklamadı. Fiyat bilgisi ilerleyen tarihlerde duyurulacak. Sound Joy 2'nin Türkiye'de piyasaya sürüp sürülmeyeceği henüz belli değil. Ancak hoparlörün bir önceki modeli ülkemizde satışa sunulmuştu.

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Huawei yeni kablosuz hoparlörü Sound Joy 2'yi tanıttı