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    Anlık Bildirim

    Huawei yeni kablosuz hoparlörü Sound Joy 2'yi tanıttı

    Huawei yeni bir kablosuz hoparlör piyasaya sürdü. Sound Joy 2 isimlil model 26 saate kadar kesintisiz müzik keyfi, IP67 su geçirmezlik derecesi ve 40W hızlı şarj özelliği sunuyor.
    Huawei yeni kablosuz hoparlörü Sound Joy 2'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Huawei yeni kablosuz hoparlörü Sound Joy 2'yi resmen tanıttı. Silindirik tasarıma sahip cihaz, kumaş kaplı ve oldukça hafif. 73 x 202 mm boyutlarında ve ağırlığı sadece 700 gram. IP67 standardına uygun olarak suya ve toza karşı dayanıklılık sunduğunu da ekleyelim.

    Hoparlör iki pasif radyatör, 20 watt gücünde tam kapsamlı sürücü ve 10 watt'lık bir tweeter sayesinde 87 dBA seviyesinde ses üretebiliyor. 8.800 mAh kapasiteli bataryası ile 26 saate kadar kesintisiz müzik keyfi sunabildiği belirtilmiş. Type-C portu üzerinden 40W hızlı şarj olanağı da var.

    Huawei yeni kablosuz hoparlörü Sound Joy 2'yi tanıttı Tam Boyutta Gör

    Huawei Sound Joy 2 neler sunuyor?

    Huawei Sound Joy 2, Bluetooth 5.2 bağlantısı sayesinde telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi çeşitli cihazlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabiliyor. Ayrıca altı kontrol tuşu, NFC çipi ve üç mikrofon ile donatılmış olarak geliyor.

    Huawei yeni kablosuz hoparlörü Sound Joy 2'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Huawei yeni kablosuz hoparlörünün fiyatını henüz açıklamadı. Fiyat bilgisi ilerleyen tarihlerde duyurulacak. Sound Joy 2'nin Türkiye'de piyasaya sürüp sürülmeyeceği henüz belli değil. Ancak hoparlörün bir önceki modeli ülkemizde satışa sunulmuştu.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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