Bankalar arasında 7/24 para transferi dönemi başladı

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Türkiye’de bankacılık işlemlerindeki büyük engel ortadan kalktı. Bugüne kadar mesai saatleri dışında bankalar arasında EFT ile para transferi yapılamıyordu. 7/24 para transferi yapılabilmesine olanak sağlayan FAST sistemi bugün itibariyle 20 bankada kullanıma sunuldu. Artık 7/24 para transferi yapılabiliyor.

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Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ismindeki sistem ilk olarak Aralık ayında bazı bankalarda pilot uygulama olarak başlamıştı. Bugün tüm bankalarda kullanıma açıldı. FAST sistemi sadece 7/24 para transferine yaramıyor, para gönderme işlemini de kolaylaştırıyor. Karşıdaki kişinin IBAN bilgisi yerine telefon numarası, e-posta adresi veya T.C. no kullanarak para gönderebilirsiniz. Bu şekilde gönderim yapabilmek için karşı tarafın kolay transfer bilgilerini bankacılık sistemine kaydetmesi gerekiyor.

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FAST sistemi şimdilik sadece 50 TL’ye kadar para transferlerinde kullanılabiliyor. Limit zamanla 250 TL’ye sonra limit 1000 TL’ye kadar yükseltilecek. FAST sistemi ile transfer işlemi saniyeler içerisinde gerçekleşiyor.

Bankanızın mobil uygulamasını güncelleyerek veya web sitesi üzerinden FAST sistemini kullanabilirsiniz. FAST sisteminin bir sonraki aşamasında kare kodla ödeme ve kare kod ile ödeme talep etme özellikleri kullanıma sunulacak.

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUY2021-01

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