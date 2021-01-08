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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bankalar arasında 7/24 para transferi dönemi başladı

    Bankalar arasında 7 gün 24 saat para transferi yapılabilen FAST sistemi 20 bankada kullanıma sunuldu. FAST sistemi sayesinde IBAN girmekle uğraşmadan para gönderilebiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    7

    Bankalar arasında 7/24 para transferi dönemi başladı
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    Türkiye’de bankacılık işlemlerindeki büyük engel ortadan kalktı. Bugüne kadar mesai saatleri dışında bankalar arasında EFT ile para transferi yapılamıyordu. 7/24 para transferi yapılabilmesine olanak sağlayan FAST sistemi bugün itibariyle 20 bankada kullanıma sunuldu. Artık 7/24 para transferi yapılabiliyor.

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    Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ismindeki sistem ilk olarak Aralık ayında bazı bankalarda pilot uygulama olarak başlamıştı. Bugün tüm bankalarda kullanıma açıldı. FAST sistemi sadece 7/24 para transferine yaramıyor, para gönderme işlemini de kolaylaştırıyor. Karşıdaki kişinin IBAN bilgisi yerine telefon numarası, e-posta adresi veya T.C. no kullanarak para gönderebilirsiniz. Bu şekilde gönderim yapabilmek için karşı tarafın kolay transfer bilgilerini bankacılık sistemine kaydetmesi gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "2020 yılında Türkiye'de en çok satılan SUV modeller"

    FAST sistemi şimdilik sadece 50 TL’ye kadar para transferlerinde kullanılabiliyor. Limit zamanla 250 TL’ye sonra limit 1000 TL’ye kadar yükseltilecek. FAST sistemi ile transfer işlemi saniyeler içerisinde gerçekleşiyor.

    Bankanızın mobil uygulamasını güncelleyerek veya web sitesi üzerinden FAST sistemini kullanabilirsiniz. FAST sisteminin bir sonraki aşamasında kare kodla ödeme ve kare kod ile ödeme talep etme özellikleri kullanıma sunulacak.



    https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUY2021-01 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Editörün Seçimi Yorum
    50 lira ne yav :) gidene kadar yolda biter o para.
    Yorumu gör »     ygulbahar
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    .PanxeR. (tayfun ilme) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her hangi bir limit olmadan zaten normal de de 7 24 para transferi yapılabilmesi lazım. 2021 yılında böyle şeyler çok komik herşey dijital işliyor zaten.
    Yanıtla +38
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 gün ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi
    50 lira ne yav :) gidene kadar yolda biter o para.
    Yanıtla +36
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    jrblue 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Enpara ve garanti bankasinin ikisine de ayni telefon nunarasi ile eslestirdim. Enparadan garanti bankasina transfer yapmak istedigimde Alici iban ile gonderici iban ayni olamaz dedi. Her banka icin farklı telefon no mu kullanacagiz bu durumda :) en azindan hangi banka diye sorsa keske.
    Enpara ve garanti bankasinin ikisine de ayni telefon nunarasi ile eslestirdim. Enparadan garanti bankasina transfer yapmak istedigimde Alici iban ile gonderici ...
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    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    alemburda34 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    papara'dan yollarım daha iyi ne saçma sistem banka seçme yok bunu nasıl akıl edemezler
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    Mr.Çil (Onur Çil) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    işte bu çok güzel bir haber, eft saatlerini beklemekten bıkkınlık gelmişti
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    231407 (Barış Özdemir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi çok iyi
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    dmclskn 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Düşünce güzel ama uygulama ve detaylar yarım yamalak tam Türk usulü.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Blockchain bankaları bitirecek haberleri yok
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    sadrag 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hakkaten bu kısım saçma olmuş. Telefonunuzu sadece bir bankaya bağlayabiliyorsunuz. Bu devirde tek banka kullanan kim var ki? Keşke buna da bir çare düşünselermiş..
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    jrblue 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Enpara ve garanti bankasinin ikisine de ayni telefon nunarasi ile eslestirdim. Enparadan garanti bankasina transfer yapmak istedigimde Alici iban ile gonderici iban ayni olamaz dedi. Her banka icin farklı telefon no mu kullanacagiz bu durumda :) en azindan hangi banka diye sorsa keske.
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Asigenc19 (sezgin asigenc) 1 gün ( Mesaj Silindi ) jrblue
    Bu sorunun cevabını bende merak ediyorum 7/8 kredi kartım var ve hesaplar arası eft yapıyorum nasıl olucak tek telefonla?
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    aniceman (aniceman ) 23 sa. ( Mesaj Silindi ) jrblue
    Sistemde banka seçimi olmadığından son tanımladığınız banka geçerli oluyor, diğerinden düşüyor tanım.
    Farklı bankalarda kullanım ancak farklı kategoride tanımlama ile mümkün olmuş maalesef. Kimlik noyu birine, telefonu birine, e postayı başka birine tanımlama gibi...
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    th9 1 gün ( Mesaj Silindi )
    1000tl kimin ne işine yarıcak ki
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    Heretic Soul 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Enpara hesabımı kontrol ettim. Herhangi bir bilgilendirme göremedim. Enpara'ya eklenmemiş bu özellik.
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    Ussuz (mehmet ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Heretic Soul
    Güncelleme yapmamışsınız heralde bende var gözüküyor
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Para koparacak başka bir sistem bulmuşlardır yoksa niye geçsinler. Yapılamayacak birşey miydi sanki
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    4488 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    7 etiket daha para transferi bankacılık banka fast sistemi nedir fast sistemi Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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