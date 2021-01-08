Bankalar arasında 7/24 para transferi dönemi başladı

Türkiye’de bankacılık işlemlerindeki büyük engel ortadan kalktı. Bugüne kadar mesai saatleri dışında bankalar arasında EFT ile para transferi yapılamıyordu. 7/24 para transferi yapılabilmesine olanak sağlayan FAST sistemi bugün itibariyle 20 bankada kullanıma sunuldu. Artık 7/24 para transferi yapılabiliyor.İlginizi Çekebilir Müjde: Gelecek ay 7/24 EFT dönemi başlıyor!
Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ismindeki sistem ilk olarak Aralık ayında bazı bankalarda pilot uygulama olarak başlamıştı. Bugün tüm bankalarda kullanıma açıldı. FAST sistemi sadece 7/24 para transferine yaramıyor, para gönderme işlemini de kolaylaştırıyor. Karşıdaki kişinin IBAN bilgisi yerine telefon numarası, e-posta adresi veya T.C. no kullanarak para gönderebilirsiniz. Bu şekilde gönderim yapabilmek için karşı tarafın kolay transfer bilgilerini bankacılık sistemine kaydetmesi gerekiyor.
Ayrıca Bkz. "2020 yılında Türkiye'de en çok satılan SUV modeller"
FAST sistemi şimdilik sadece 50 TL’ye kadar para transferlerinde kullanılabiliyor. Limit zamanla 250 TL’ye sonra limit 1000 TL’ye kadar yükseltilecek. FAST sistemi ile transfer işlemi saniyeler içerisinde gerçekleşiyor.
Bankanızın mobil uygulamasını güncelleyerek veya web sitesi üzerinden FAST sistemini kullanabilirsiniz. FAST sisteminin bir sonraki aşamasında kare kodla ödeme ve kare kod ile ödeme talep etme özellikleri kullanıma sunulacak.
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUY2021-01 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
|50 lira ne yav :) gidene kadar yolda biter o para.
Farklı bankalarda kullanım ancak farklı kategoride tanımlama ile mümkün olmuş maalesef. Kimlik noyu birine, telefonu birine, e postayı başka birine tanımlama gibi...
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