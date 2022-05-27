Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bankalar cumartesi günleri hizmet vermek için pilot çalışmalara başladı

    Yapı Kredi bankasının başlattığı pilot çalışma kapsamında İstanbul Şaşkınbakkal şubesinin cumartesi günleri hizmet vereceği açıklandı. Diğer bankalar da cumartesi günü hizmet vermeye hazırlanıyor.
    2

    Bankalar cumartesi günleri hizmet vermek için çalışmalara başladı
    Tam Boyutta Gör

    Yapı Kredi bankası, bankacılık sektörü için yeni bir uygulamanın ilk adımını attı. Hafta içi 5 gün açık olan şubelerin cumartesi günleri de hizmet vermesinin denemesi yapılacak.

    Yapı Kredi Bankası, müşterilerine gönderdiği mail ile İstanbul Şaşkınbakkal şubesinde cumartesi günü hizmet verileceği bildirildi. Şaşkınbakkl şubesinde cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında işlem yapılabilecek. Hafta içi yapılan tüm bankacılık işlemleri cumartesi günü de yapılabilecek. Herhangi bir kısıtlama olmayacak.

    Diğer bankalar hazırlık yapıyor

    Sektöre yakın kaynakların edindiği bilgiye göre diğer bankalar da benzer uygulama için hazırlıklarını sürdürüyor. Pilot çalışmaların verimli olması halinde ülke genelinde tüm bankalar cumartesi günleri hizmet verebilir.

    Güncelleme: Yapı Kredi'nin bu kararının ardından Türkiye genelindeki banka personelleri Twitter'da tepkisini dile getirdi ve Cumartesi tatillerine dokunulmaması taleplerini dillendirdi. İddialara göre Yapı Kredi'nin geri adım attığı belirtiliyor ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    jubeii 1 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

    Profil resmi
    AirSupport 5 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    RichesMen +192 cocainbar +189 deniz006 +140 E1nsZweiPolizei +134 Teknolojist_44 +117 kickboxer_18 +109 maximus01982 +100 Bloodin +92 Roark +85 cagatayf +83
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    25 Kişi Okuyor (5 Üye, 20 Misafir) 11 Masaüstü 14 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1016 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    yapı kredi, Teknoloji Haberleri ve Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili108,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 11 Lite 5G NE
    Xiaomi 11 Lite 5G NE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Excalibur G900.1180-BV60X-B
    Excalibur G900.1180-BV60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız