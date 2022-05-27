Bankalar cumartesi günleri hizmet vermek için pilot çalışmalara başladı

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Yapı Kredi bankası, bankacılık sektörü için yeni bir uygulamanın ilk adımını attı. Hafta içi 5 gün açık olan şubelerin cumartesi günleri de hizmet vermesinin denemesi yapılacak.

Yapı Kredi Bankası, müşterilerine gönderdiği mail ile İstanbul Şaşkınbakkal şubesinde cumartesi günü hizmet verileceği bildirildi. Şaşkınbakkl şubesinde cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında işlem yapılabilecek. Hafta içi yapılan tüm bankacılık işlemleri cumartesi günü de yapılabilecek. Herhangi bir kısıtlama olmayacak.

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Diğer bankalar hazırlık yapıyor

Sektöre yakın kaynakların edindiği bilgiye göre diğer bankalar da benzer uygulama için hazırlıklarını sürdürüyor. Pilot çalışmaların verimli olması halinde ülke genelinde tüm bankalar cumartesi günleri hizmet verebilir.

Güncelleme: Yapı Kredi'nin bu kararının ardından Türkiye genelindeki banka personelleri Twitter'da tepkisini dile getirdi ve Cumartesi tatillerine dokunulmaması taleplerini dillendirdi. İddialara göre Yapı Kredi'nin geri adım attığı belirtiliyor ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok.

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Bankalar cumartesi günleri hizmet vermek için çalışmalara başladı