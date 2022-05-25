OCR Labs'dan Türkiye'de dijital bankacılık hakkında araştırma

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Londra merkezli kimlik doğrulama şirketi OCR Labs, Türkiye’de dijital bankacılığın etkisini ortaya çıkarmak için “Müşteri Gözünden Türkiye'de Uzaktan Bankacılık” başlıklı araştırma yaptı. Bu araştırmayla Türkiye’de dijital bankacılığın gördüğü ilgiye, kullanıcıların alışkanlıklarına ve çekincelerine vurgu yapılıyor.

Müşteri Gözünden Türkiye'de Uzaktan Bankacılık Araştırması, OCR Labs ve CurioCity Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından 5 – 27 Kasım 2021 tarihleri arasında 12 nüfus bölgesinden 1.209 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapmayı tercih eden müşterilerin oranı yüzde 53, hem şubeyi hem de interneti tercih eden müşterilerin oranı yüzde 45, sadece şubeyi tercih edenlerin müşterilerin oranı ise yüzde 2 olarak tespit edildi.

Araştırmaya katılan her üç kişiden ikisi, pandemi sırasında uzaktan verilen bankacılık hizmetleri için başvuru yaptığını belirtiyor. Uzaktan bankacılıkta en sık yapılan işlemler sırasıyla kredi kartı başvuru, mevduat hesabı işlemleri ve kredi başvurusu işlemleri oldu. 25-34 yaş grubundaki katılımcıların yüzde 77’si uzaktan bankacılık deneyiminden memnun kaldığını ifade ediyor. Uzaktan bankacılıkla ilgili endişelerin başında güvenlik geliyor.

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Geçen sene Nisan ve Mayıs ayında yürürlüğe giren kararlar ile Türkiye’de uzaktan bankacılık hizmetlerine çeşitli kolaylıklar getirilmişti. Uzaktan sunulan hizmetler artmış ve ayrıca dijital kimlik doğrulama hizmeti ile pek çok işleme başvuru imkanı tanınmıştı. Yapılan araştırmaya göre müşterilerin yüzde 40’ı BDDK’nin uzaktan bankacılığı destekleyen düzenlemesinden haberdar olduğunu söylüyor.

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OCR Labs Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Russ Cohn, araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi ve OCR Labs’ın dijital kimlik doğrulama hizmeti hakkında bilgi verdi. Russ Cohn, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Dijital kimlik doğrulama alanında teknoloji lideri şirketlerden birisi olarak, tescilli teknolojimizle kimlik dolandırıcılığı ve yasal mevzuata uyumluluk gibi önemli zorluklara çözüm getiriyoruz. Ayrıca bu sayede online bankacılığın en çok tercih edilen yöntem olduğu Türkiye'de uzaktan bankacılığa yönelik en büyük endişe olan güvenliği de sağlıyoruz. Sunduğumuz uçtan uca çözüm, kara para aklamayı önleme ve müşterini tanı (KYC) düzenlemelerini destekliyor ve dolandırıcılığı azaltırken müşteri kimliği doğrulaması sürecini de iyileştiriyor. Amacımız Türkiye'deki bankacılık alışkanlıklarına dair daha derin bir kavrayışa sahip olarak, sektörün ihtiyaç duyduğu en etkili çözümleri geliştirmeye devam etmek. Bu uzmanlığı bankacılığın yanı sıra telekomünikasyon ve daha birçok sektöre genişletmeyi arzu ediyoruz.”

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