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    Bankaların havale, EFT ve FAST işlem ücretlerine zam!

    Havale, EFT ve FAST işlemlerinden alınan işlem ücretleri enflasyon kadar zamlandı. Bankalar, müşterilerine yeni ücretleri duyurmaya başladı. Yeni ücretler Şubat ayı itibarıyla geçerli olacak.
    Bankaların havale, EFT ve FAST işlem ücretlerine zam! 2024 Tam Boyutta Gör
    Bankaların havale, EFT ve FAST ücretleri her sene, önceki yılın Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre güncelleniyor. Havale, EFT ve FAST için tavan işlem ücreti ve matrahlar yüzde 64,77 oranında artırıldı. Bankalar işlem ücretlerini yaklaşık olarak bu oran kadar artırdı. Yeni ücretler Şubat ayı itibarıyla geçerli olacak.

    Garanti BBVA’dan yapılan duyuruya mobil şube ve internet bankacılığı kanallarından 0-4.300 TL tutarındaki FAST ve EFT transferlerinden 4,22 TL işlem ücreti, 4.300,01-211.100 TL tutarındaki EFT’lerden 8,44 TL işlem ücreti, 211.100 TL’den fazla EFT’lerden ise 105,52 TL işlem ücreti alınacak. Havale ücreti ise 0-4.300 TL için 2,11 TL, 4.300,01 - 211.100 TL için 4,22 TL, 211.100,01 TL ve üstü için 52,76 TL işlem ücreti alınacak.

    2024 yılı için 0-4.300 TL arasındaki EFT'lerin tavan işlem ücreti limiti 8,83 TL olarak belirlendi ancak bankalar tavan ücret yerine Garanti BBVA’da olduğu gibi daha düşük tutarlar talep ediyor. Diğer bankaların işlem ücretleri de Garanti BBVA’nın duyurduğu ücretler ile aynı veya 0,01-0,02 kuruş farklı olacak.

    EFT ve FAST İşlem Ücreti 2024

    • 0-4.300 TL: 4,22 TL
    • 4.300,01-211.100 TL: 8,44 TL
    • 211.100 TL’den fazla: 105,52 TL

    (Bankalar arasında 0,01-0,02 kuruş farklılık olabilir)

    Havale İşlem Ücreti 2024

    • 0-4.300 TL: 2,11 TL
    • 4.300,01-211.100 TL: 4,22 TL
    • 211.100 TL’den fazla: 52,76 TL

    (Bankalar arasında 0,01-0,02 kuruş farklılık olabilir)

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    2901 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    fast, para transferi ve
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