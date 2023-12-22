Tam Boyutta Gör Farklı bankalar arasında 7/24 anında para transferi için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hayata geçirilen FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde üst limit 20 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseldi.

FAST limiti ne kadar? 2024

FAST limiti geçen sene 2023'ün Şubat ayında 20 bin TL'ye yükselmişti. Son yapılan düzenlemeyle birlikte FAST işlem limiti 50 bin TL’ye yükseldi. FAST limiti bugünden itibaren ve 2024 yılında 50 bin TL olarak uygulanacak.

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50 bin TL'ye kadarki para transferlerinde FAST seçeneğini kullanabilirsiniz. 50 bin TL'den daha fazla transferi yapmak isterseniz parça parça işlem yaparak FAST'ı kullanabilirsiniz.

FAST ile yapılan para transferleri birkaç saniye içinde gerçekleşiyor. Buna ek olarak FAST sayesinde uzun IBAN numarası derdi ortadan kalkıyor. Para göndereceğiniz kişinin FAST sistemine kayıtlı telefon numarasını veya e-posta adresini girerek para transferi yapabilirsiniz. Bu yılın ilk çeyreğinde FAST’a TR-Karekod özelliği gelecek. QR kodu okutarak şifresiz, kartsız ve temassız şekilde ödeme ve para transferi yapabileceğiz.

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FAST limiti 50 bin TL'ye yükseltildi