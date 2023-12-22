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    Anlık Bildirim

    FAST limiti 50 bin TL'ye yükseltildi

    EFT saati sınırına takılmadan bankalar arası 7/24 para transferi yapılabilen FAST'ın üst limiti 50 bin TL'ye yükseldi.                                              
    FAST limiti 50 bin TL'ye yükseltildi Tam Boyutta Gör
    Farklı bankalar arasında 7/24 anında para transferi için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hayata geçirilen FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde üst limit 20 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseldi.

    FAST limiti ne kadar? 2024

    FAST limiti geçen sene 2023'ün Şubat ayında 20 bin TL'ye yükselmişti. Son yapılan düzenlemeyle birlikte FAST işlem limiti 50 bin TL’ye yükseldi. FAST limiti bugünden itibaren ve 2024 yılında 50 bin TL olarak uygulanacak.

    50 bin TL'ye kadarki para transferlerinde FAST seçeneğini kullanabilirsiniz. 50 bin TL'den daha fazla transferi yapmak isterseniz parça parça işlem yaparak FAST'ı kullanabilirsiniz.

    FAST ile yapılan para transferleri birkaç saniye içinde gerçekleşiyor. Buna ek olarak FAST sayesinde uzun IBAN numarası derdi ortadan kalkıyor. Para göndereceğiniz kişinin FAST sistemine kayıtlı telefon numarasını veya e-posta adresini girerek para transferi yapabilirsiniz. Bu yılın ilk çeyreğinde FAST’a TR-Karekod özelliği gelecek. QR kodu okutarak şifresiz, kartsız ve temassız şekilde ödeme ve para transferi yapabileceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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