EFT ve FAST'lerde yüzde 50 fazla azami ücret uygulaması kalktı

Tüm EFT/FAST'lerde ücret tarifesi aynı olacak
Hafta içi saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu gerçekleştirilen EFT/FAST işlemlerinde bankalar, azami EFT/FAST tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alabiliyordu.
1 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek düzenlemeler ile saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı olarak uygulanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.