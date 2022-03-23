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    Mobil bankacılık uygulamasının açığını kullanarak 16 milyar TL'lik vurgun yaptılar

    Türkiye'deki iki kardeş, mobil bankacılık uygulamasının açığından yararlanarak yatırım hesabından mevduat hesabına sınırsız para aktarımı yöntemi keşfetti. İki günde 16 milyar TL'lik vurgun yapıldı.
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    Bankanın açığını kullanarak 16 milyar TL'lik vurgun yaptılar
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    Dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte teknoloji kaynaklı hataların boyutları da korkunç noktalara ulaşabiliyor. Ülkemizde yaşanan ilginç bir olayda bankanın yazılım açığından yararlanılarak 16 milyar TL’lik (16.000.000.000 TL) vurgun yapıldı.

    Dünya bankacılık tarihine girecek bu ilginç olay Samsun’da yaşayan Recep Gezek ve Emre Gezek ismindeki iki kardeş tarafından yaşandı. İsmi açıklanmayan özel bir bankanın mobil uygulamasını kullanarak yatırım hesabı kısmındaki “hisse senedi hesabından para çek” menüsünden hesaplarında olmayan parayı çekebildiklerini keşfettiler. Para çekme kısmına girdikleri tüm tutarlar, hesabına TL olarak aktarıldı. 26-28 Şubat tarihlerinde 70’e yakın işlem ile toplam 16 milyar lirayı yatırım hesabından mevduat hesabına aktardılar.

    Bankanın açığını kullanarak 16 milyar TL'lik vurgun yaptılar
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    Yaklaşık 1,1 milyar dolar değerindeki bu para, La Casa De Papel’in ilk sezonunda darphanede basılarak çalınan para ile aynı miktarda. Ayrıca işlemlere konu olan bankanın bir buçuk yıllık net karına denk geliyor. Paranın tamamı banka dışına çıkarılsaydı dünya bankacılık tarihinin en büyük soygunu olarak kayıtlara geçecek ve muhtemelen bankanın batmasına neden olacaktı.

    Olay nasıl gerçekleşti?

    Hürriyet’ten Musa Keserler, o iki kardeşin ifadelerine ulaştı. Emre Gezek, olayın nasıl gerçekleştiğini şöyle açıkladı:

    “Kardeşim Recep ile hesabı ortak kullanıyorduk. Yine mobil bankacılıktan giriş yaptım. Hesapta para yoktu. Yatırım hesabına baktım. Hisse senedi hesabından ‘para çek’ yazan menüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti. 60-70 kez bu işlemi tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti. Bu paralarla hemen cep telefonu aldım. Ardından bir galeriden BMW almak için 300 bin lira havale yaptım. ATM’den 40 bin lira nakit çektim. Akşam yine hesaba girdim. Sabah yaptığım gibi para çekmek istedim ancak ret verdi. Gece saat 01.00 sıralarında hesaba yine girdim. Hisse senedi ‘para çek’ menüsünden 7.000.000.000 (7 milyar) yazdım, ‘çek’ diye tıkladım. ‘Onaylanmıştır’ dedi. Yazdığım miktar mevduat hesabıma bakiye olarak geçti. İki defa çekim talebinde bulundum. Hesabıma iki sefer para yattı. Önce yaptığım çekimlerle birlikte hesabımda toplam 16.000.000.000 (16 milyar) para oldu.”

    Bankanın açığını kullanarak 16 milyar TL'lik vurgun yaptılar
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    Banka hatayı fark edemedi

    Emre Gezek’in ifadesine göre banka, hesapta olmayan paranın çekilebildiğini fark edemedi ancak yüklü para transferlerinden şüphelenerek hesaba bloke koydu. Emre Gezek, bu konu hakkında şunları söyledi:

    “Kardeşimle havale yaparken hesap bloke oluyordu. Bankayı aradığımızda ‘Güvenlik sebebiyle olmuştur’ diyorlardı. Blokenin kaldırılmasını istedik, onlar da kaldırdılar. İki gün sonra kardeşim Recep’i aradılar. ‘Hesabına yüklü para girişleri var, bunun kaynağı nedir, haberiniz var mı?’ diye sordular. Kardeşim de ‘Haberim var’ dedi. Banka görevlisi ‘Nereden geldi?’ diye sordu. Kardeşim de yatırım hesabından mevduat hesabına aktardığını söyledi. Bankacı ‘Bu kadar yatırımınız var mıydı?’ diye sordu. Kardeşim de ‘Olmasaydı çekemezdim’ dedi. Sonra hesap tekrar bloke oldu. Kimseyi dolandırmadık. Nasıl oldu bilmiyorum. Parayı devlete bağışlayacaktık.”

    Şans eseri yakalandılar

    Banka durumu fark edemediği için Gezek kardeşler bu işlemleri başkalarının hesaplarından yaparak servetini katlamaya devam edebilirlerdi ancak kendi kendilerine yakayı ele verdiler. Polis çevirmesinde üzerinde silahla yakalanan Emre Gezek, “Bu silahı neden taşıyorsun?” diye soran polislere “Bu kadar paranız olsa, siz de taşırsınız” diye cevap verdi ve hesabındaki paralardan bahsetti. Durumdan şüphelenen polis olayı araştırınca iki kardeşin eski parayla katrilyonlarca liralık para transferi ve özel bankanın güvenlik açığı skandalı ortaya çıktı.

    Soruşturma devam ediyor

    Emre ve Recep Gezek kardeşler gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Banka hesapları donduruldu. Ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şimdi dijital güvenlik uzmanları ve finans müfettişlerinden oluşan bir ekip milyarlarca liralık bu olayı araştırıyor. Bankanın merkezi İstanbul’da olduğu için soruşturma İstanbul’a devretti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yürütüyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    T
    TerminatorWall 1 gün önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 2 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 6 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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