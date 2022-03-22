Nvidia ve Samsung’dan sonra Microsoft da kaynak kodlarını çaldırdı

SolarWinds platformuna yönelik tedarik zinciri saldırısının ardından teknoloji dünyasında yeni bir sofistike saldırı daha yaşanıyor. Nvidia ve Samsung’a saldıran hacker grubu bu kez Microsoft sunucularını hedef aldı.
Microsoft saldırıya uğradı
Geçtiğimiz haftalarda teknoloji dünyasının iki devi Nvidia ve Samsung sunucularına sızan LAPSUS$ adındaki grup bir türlü durdurulamıyor. Adeta gövde gösterisi yapar gibi şimdi de Microsoft’a sızdı.
Ekibin yaptığı paylaşım Bing ve Cortana platformlarına ait kaynak kodlarının sızdırıldığını gösteriyor. Güvenliği her zaman ön planda tutan teknoloji devlerinin nasıl bu kadar kolay bir şekilde saldırıya uğradığı ise merak konusu.
Burada önemli bir nokta bize yardımcı olabilir zira ekip anlaşıldığı kadarıyla teknoloji devlerinin eski çalışanlarını kadrosuna katmak için bol para vadediyor. Böylece sistemlere nasıl sızılacağına dair bilgiler elde edebiliyor. Microsoft hali hazırda saldırıyı araştırıyor ve konu ile ilgili detay vermedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tebrikler böyle zeki mühendislrere
Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara