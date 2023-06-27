Tesla için Baseus özel bir dock istasyonu duyurdu

Baseus T-Space özellikleri ve fiyatı
Baseus T-Space çoklayıcı Tesla aracınızın orta konsoluna rahat bir şekilde yerleştiriliyor ve araç içerisinde 4 portlu bir kullanım sunuyor. Koruma kapağı da olan aksesuar orta saklama bölmesini de engellemiyor.
2 adet USB Tip-A çıkışı olan aksesuar bir de USB Tip-C çıkışına sahip. Ayrıca 1 metreye kadar uzayabilen kablo ucunda da USB Tip-C ve ekstra bir Lightning ucu yer alıyor. Bu kablo 45W seviyesine kadar USB PD enerji aktarabiliyor. Diğer Tip-C çıkışı 30W, Tip-A çıkışı da 12W enerji verebiliyor.
Veri aktarımını da destekleyen Baseus T-Space, araç içerisinde oyun, mobil ofis gibi kullanım sağlayan Tesla sahipleri için oldukça kullanışlı. Model 3 ve Model Y ile uyumlu Baseus T-Space for Tesla port çoklayıcı 41$ civarında bir fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D