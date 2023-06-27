Tesla için Baseus özel bir dock istasyonu duyurdu

Tam Boyutta Gör Son dönemde Tesla araçlarına özel ilgi çekici aksesuarlar birbiri ardına piyasaya çıkıyor. Baseus, Tesla araçların orta konsoluna rahat bir şekilde yerleştirilebilen T-Space adında bir port çoklayıcı duyurdu.

Baseus T-Space özellikleri ve fiyatı

Baseus T-Space çoklayıcı Tesla aracınızın orta konsoluna rahat bir şekilde yerleştiriliyor ve araç içerisinde 4 portlu bir kullanım sunuyor. Koruma kapağı da olan aksesuar orta saklama bölmesini de engellemiyor.

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2 adet USB Tip-A çıkışı olan aksesuar bir de USB Tip-C çıkışına sahip. Ayrıca 1 metreye kadar uzayabilen kablo ucunda da USB Tip-C ve ekstra bir Lightning ucu yer alıyor. Bu kablo 45W seviyesine kadar USB PD enerji aktarabiliyor. Diğer Tip-C çıkışı 30W, Tip-A çıkışı da 12W enerji verebiliyor.

Veri aktarımını da destekleyen Baseus T-Space, araç içerisinde oyun, mobil ofis gibi kullanım sağlayan Tesla sahipleri için oldukça kullanışlı. Model 3 ve Model Y ile uyumlu Baseus T-Space for Tesla port çoklayıcı 41$ civarında bir fiyat etiketine sahip.

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Baseus T-Space tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı