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    Anlık Bildirim

    Tesla için Baseus özel bir dock istasyonu duyurdu

    Baseus T-Space for Tesla port çoklayıcı araç içerisinde 4 cihaza kadar hızlı şarj ve veri aktarımı sunuyor. Ayrıca yer kaplamayacak bir şekilde tasarlanmış.     
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    Baseus T-Space Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Tesla araçlarına özel ilgi çekici aksesuarlar birbiri ardına piyasaya çıkıyor. Baseus, Tesla araçların orta konsoluna rahat bir şekilde yerleştirilebilen T-Space adında bir port çoklayıcı duyurdu.

    Baseus T-Space özellikleri ve fiyatı

    Baseus T-Space çoklayıcı Tesla aracınızın orta konsoluna rahat bir şekilde yerleştiriliyor ve araç içerisinde 4 portlu bir kullanım sunuyor. Koruma kapağı da olan aksesuar orta saklama bölmesini de engellemiyor.

    2 adet USB Tip-A çıkışı olan aksesuar bir de USB Tip-C çıkışına sahip. Ayrıca 1 metreye kadar uzayabilen kablo ucunda da USB Tip-C ve ekstra bir Lightning ucu yer alıyor. Bu kablo 45W seviyesine kadar USB PD enerji aktarabiliyor. Diğer Tip-C çıkışı 30W, Tip-A çıkışı da 12W enerji verebiliyor.

    Veri aktarımını da destekleyen Baseus T-Space, araç içerisinde oyun, mobil ofis gibi kullanım sağlayan Tesla sahipleri için oldukça kullanışlı. Model 3 ve Model Y ile uyumlu Baseus T-Space for Tesla port çoklayıcı 41$ civarında bir fiyat etiketine sahip.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 3 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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