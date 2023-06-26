Tesla için ilk bagaj altı soğutucu rekor bağış topladı

Bugün pek çok araç sürücüsü için soğutucu dolap aksesuarları büyük ihtiyaç olabiliyor. Bununla birlikte araç içerisinde soğutucu taşımak özellikle kalabalık aileler için sorun. Tesla sahipleri için ilginç bir çözüm mevcut.

Tesla araçlara gömme soğutucu

Acopower tarafından geliştirilen taşınabilir soğutucu, Tesla araçlarının bagaj altı kısmına kolay ve tam bir şekilde yerleştirilebiliyor. İç kısımdaki şarj çıkışından gücünü alan soğutucu LED ekranından kontrol edilebiliyor. Ayrıca uygulama desteği de mevcut.

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Tesla Model Y, 3 ve X için geliştirilen soğutucu araca göre 36 litreye kadar seçeneklere sahip. -20 dereceye kadar soğutabilen ürün 30 dakikada istenen soğukluğa geliyor. Taşınabilir batarya ile de şarj edilebilen soğutucu çok kısa sürede 40 kat bağış topladı ve rekor kırması bekleniyor. En az 300$ bağış karşılığı Tesla Model 3 için olan versiyon alınabiliyor. Sevkiyatlar Ekim ayında başlayacak.

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