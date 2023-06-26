Tesla için ilk bagaj altı soğutucu rekor bağış topladı

Tesla araçlara gömme soğutucu
Acopower tarafından geliştirilen taşınabilir soğutucu, Tesla araçlarının bagaj altı kısmına kolay ve tam bir şekilde yerleştirilebiliyor. İç kısımdaki şarj çıkışından gücünü alan soğutucu LED ekranından kontrol edilebiliyor. Ayrıca uygulama desteği de mevcut.
Tesla Model Y, 3 ve X için geliştirilen soğutucu araca göre 36 litreye kadar seçeneklere sahip. -20 dereceye kadar soğutabilen ürün 30 dakikada istenen soğukluğa geliyor. Taşınabilir batarya ile de şarj edilebilen soğutucu çok kısa sürede 40 kat bağış topladı ve rekor kırması bekleniyor. En az 300$ bağış karşılığı Tesla Model 3 için olan versiyon alınabiliyor. Sevkiyatlar Ekim ayında başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D