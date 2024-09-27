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    Bataryaların ömrünü yüzde 50 uzatmanın basit bir yolu bulundu

    Lityum iyon bataryaların ömürleri sınırlı ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırmacılar, lityum-iyon bataryaların ömrünü yüzde 50'ye kadar uzatan basit bir yöntem keşfetti.
    Bataryaların ömrünü yüzde 50 uzatmanın basit bir yolu bulundu Tam Boyutta Gör
    ABD’de yapılan bir araştırma kapsamında lityum-iyon bataryaların ömrünü yüzde 50 oranında uzatmanın basit bir yolu keşfedildi. Yapılan çalışma ile bataryaların fabrika çıkışı öncesinde yüksek akımlarla şarj edilmesinin, ömürlerini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu.

    Joule dergisinde yayımlanan araştırmada, bilim insanları, bataryaların ilk şarjlarının yüksek akımlarla yapılmasının, bataryaların döngü ömürlerini ortalama yüzde 50 kadar uzattığını keşfetti. Bu keşfin arkasındaki neden ise yapay zeka temelli bilimsel makine öğrenmesi teknikleri kullanılarak ortaya çıkarıldı.

    İlk şarj son derece önemli

    Yeni üretilen bir lityum-iyon bataryanın pozitif elektrotu, üretimden çıkar çıkmaz tamamen lityum ile dolu oluyor. Ancak, her şarj ve deşarj döngüsünde bir miktar lityum kaybediliyor. Araştırmanın baş yazarlarından Xiao Cui, bu lityum kayıplarını en aza indirmenin pil ömrünü uzatmanın anahtarı olduğunu belirtiyor.

    Bataryanın fabrika çıkışındaki ilk şarjı sırasında negatif elektrot üzerinde "katı elektrolit arayüzü (SEI)" adı verilen bir tabaka oluşuyor. Bu tabaka, negatif elektrotu yan reaksiyonlardan koruyarak, bataryanın zamanla daha fazla lityum kaybetmesini ve hızlı bir şekilde bozulmasını engelliyor. İşte bu SEI tabakasının doğru bir şekilde oluşması, bataryanın uzun ömürlü olması için kritik öneme sahip. Bu arada sürece "formasyon şarjı" adı veriliyor.

    Geleneksel batarya üretim süreçlerinde, bataryanın ilk şarjı genellikle düşük akımlarla yapılır. Bu yöntem, daha sağlam bir SEI tabakası oluşturacağı düşüncesiyle tercih edilse de, uzun şarj süreleri ve yüksek maliyetlere yol açar.

    Basit ama etkili yöntem

    Bataryaların ömrünü yüzde 50 uzatmanın basit bir yolu bulundu Tam Boyutta Gör
    SLAC-Stanford Batarya Merkezi araştırmacıları, Toyota Araştırma Enstitüsü (TRI), Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Washington Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla işbirliği yaparak yüksek akımda şarjın sonuçlarına baktı. Makine öğrenmesi yöntemlerini kullanarak, SEI tabakasının oluşumunu etkileyen tüm olası faktörleri test eden araştırmacılar, iki ana unsurun öne çıktığını belirledi: Sıcaklık ve akım şiddeti.

    Ekip, düşük akım yerine yüksek akım kullanmanın sadece daha iyi sonuçlar vermekle kalmadığını, aynı zamanda pilin ömrünü yüzde 70’e kadar artırabileceğini, ortalama olarak ise yüzde 50 oranında bir iyileşme sağladığını doğruladı. Araştırmacıları bunu su dolu kabı taşımadan önce bir miktar suyun boşaltılmasına benziyor. Buna benzer şekilde ilk şarjda bataryada daha fazla lityum iyonunun devre dışı bırakılması uzun vadede performansı artıyor.

    Araştırma, bataryaların kimyasını değiştirmeden, yalnızca üretim sürecinin son adımında yapılan bu küçük değişiklikle büyük faydalar sağlanabileceğini gösteriyor. Bu buluş, hem üretim maliyetlerini azaltma hem de enerji depolama sistemlerinin verimliliğini artırma potansiyeline sahip. Bunun daha önce keşfedilememesi ise ilginç.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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