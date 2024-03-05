Eksi 80 derecede çalışabilen batarya geliştirildi: Elektrikli araçlar için önemli

-80 derecede çalışabilen lityum batarya
Zhejiang Üniversitesi'nde profesör olan Fan Xiulin liderliğindeki uluslararası ekip, ortaya koydukları yeni elektrolit ile ekstrem koşullarda çalışabilen lityum bataryaların artık mümkün olduğunu söylüyor. Araştırmacılara göre bu piller elektrikli araçlar, havacılık, denizcilik, demiryolları, kutup keşifleri ve telekomünikasyon dahil olmak üzere geniş bir alanda kullanılabilir.
Çalışma ekibi, mevcut sınırlamaları ortadan kaldırmak için çok küçük çözücü moleküllerden oluşan bir elektrolit geliştirdi. Yeni elektrolit, lityum-iyon hücrelerin 60 dereceden eksi 80 dereceye kadar değişen sıcaklıklarda yüksek kapasitede kararlılıkla çalışmasına ve soğuk koşullarda ultra hızlı şarj edilmesine olanak sağladı. Aktarılanlara göre geliştirilen batarya ultra düşük sıcaklıklarda 10 dakikada yüzde 80 kapasiteye başarıyla şarj edilebildi.
Lityum-iyon batarya elektrolitleri genelde organik bir çözücü içinde çözünmüş lityum tuzlarından oluşuyor. Ancak ekip, dört yıllık bir çalışma sonucunda yeni elektrolit için floroasetonitril adı verilen bir çözücü kullandı. Test için yumuşak paket lityum-iyon bataryalar kullanan ekip, elektrolitin bataryalar içinde daha önce bilinmeyen bir yapısal taşıma yöntemini mümkün kıldığını gördü.
Aktarılanlara göre yeniyöntem, geleneksel elektrolitlerle karşılaştırıldığında eksi 70 derecede 10.000 kat daha yüksek iyonik iletkenliğe sahip. Araştırmacılar yeni elektrolitin sodyum-iyon ve potasyum-iyon bataryalar için de çok etkili olduğunu belirtiyor. Ancak nihai ürün için daha fazla araştırma ve denemenin yapılmasına da ihtiyaç olduğunun altını çiziliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.