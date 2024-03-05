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    Eksi 80 derecede çalışabilen batarya geliştirildi: Elektrikli araçlar için önemli

    Lityum bataryalar çok düşük sıcaklıklarda performanslarını kaybedebiliyor. Ancak bilim insanları eksi 80 derecede çalışabilen lityum batarya geliştirerek önemli bir adım attı.
    Eksi 80 derecede çalışabilen lityum batarya geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Lityum-iyon bataryaların düşük sıcaklıklı ortamlarda kullanımı oldukça sınırlı zira aynı anda yüksek enerji yoğunluğu, geniş sıcaklık aralığında çalışma ve hızlı şarj gibi özellikleri bir araya getirmek neredeyse imkansız. Bunun nedenlerinden biri, iyonları elektrotlar arasında aktaran bir batarya bileşeni olan elektrolitin tüm bu özellikleri sağlayamaması. Ancak bu sorun aşılmış olabilir çünkü araştırmacılar, lityum-iyon bataryaların eksi 80 santigrat dereceye kadar düşük sıcaklıklarda şarj olmasını ve çalışmasını sağlayan yeni bir elektrolit geliştirmeyi başardı.

    -80 derecede çalışabilen lityum batarya

    Zhejiang Üniversitesi'nde profesör olan Fan Xiulin liderliğindeki uluslararası ekip, ortaya koydukları yeni elektrolit ile ekstrem koşullarda çalışabilen lityum bataryaların artık mümkün olduğunu söylüyor. Araştırmacılara göre bu piller elektrikli araçlar, havacılık, denizcilik, demiryolları, kutup keşifleri ve telekomünikasyon dahil olmak üzere geniş bir alanda kullanılabilir.

    Çalışma ekibi, mevcut sınırlamaları ortadan kaldırmak için çok küçük çözücü moleküllerden oluşan bir elektrolit geliştirdi. Yeni elektrolit, lityum-iyon hücrelerin 60 dereceden eksi 80 dereceye kadar değişen sıcaklıklarda yüksek kapasitede kararlılıkla çalışmasına ve soğuk koşullarda ultra hızlı şarj edilmesine olanak sağladı. Aktarılanlara göre geliştirilen batarya ultra düşük sıcaklıklarda 10 dakikada yüzde 80 kapasiteye başarıyla şarj edilebildi.

    Lityum-iyon batarya elektrolitleri genelde organik bir çözücü içinde çözünmüş lityum tuzlarından oluşuyor. Ancak ekip, dört yıllık bir çalışma sonucunda yeni elektrolit için floroasetonitril adı verilen bir çözücü kullandı. Test için yumuşak paket lityum-iyon bataryalar kullanan ekip, elektrolitin bataryalar içinde daha önce bilinmeyen bir yapısal taşıma yöntemini mümkün kıldığını gördü.

    Aktarılanlara göre yeniyöntem, geleneksel elektrolitlerle karşılaştırıldığında eksi 70 derecede 10.000 kat daha yüksek iyonik iletkenliğe sahip. Araştırmacılar yeni elektrolitin sodyum-iyon ve potasyum-iyon bataryalar için de çok etkili olduğunu belirtiyor. Ancak nihai ürün için daha fazla araştırma ve denemenin yapılmasına da ihtiyaç olduğunun altını çiziliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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