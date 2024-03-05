Eksi 80 derecede çalışabilen batarya geliştirildi: Elektrikli araçlar için önemli

Tam Boyutta Gör Lityum-iyon bataryaların düşük sıcaklıklı ortamlarda kullanımı oldukça sınırlı zira aynı anda yüksek enerji yoğunluğu, geniş sıcaklık aralığında çalışma ve hızlı şarj gibi özellikleri bir araya getirmek neredeyse imkansız. Bunun nedenlerinden biri, iyonları elektrotlar arasında aktaran bir batarya bileşeni olan elektrolitin tüm bu özellikleri sağlayamaması. Ancak bu sorun aşılmış olabilir çünkü araştırmacılar, lityum-iyon bataryaların eksi 80 santigrat dereceye kadar düşük sıcaklıklarda şarj olmasını ve çalışmasını sağlayan yeni bir elektrolit geliştirmeyi başardı.

-80 derecede çalışabilen lityum batarya

Zhejiang Üniversitesi'nde profesör olan Fan Xiulin liderliğindeki uluslararası ekip, ortaya koydukları yeni elektrolit ile ekstrem koşullarda çalışabilen lityum bataryaların artık mümkün olduğunu söylüyor. Araştırmacılara göre bu piller elektrikli araçlar, havacılık, denizcilik, demiryolları, kutup keşifleri ve telekomünikasyon dahil olmak üzere geniş bir alanda kullanılabilir.

Çalışma ekibi, mevcut sınırlamaları ortadan kaldırmak için çok küçük çözücü moleküllerden oluşan bir elektrolit geliştirdi. Yeni elektrolit, lityum-iyon hücrelerin 60 dereceden eksi 80 dereceye kadar değişen sıcaklıklarda yüksek kapasitede kararlılıkla çalışmasına ve soğuk koşullarda ultra hızlı şarj edilmesine olanak sağladı. Aktarılanlara göre geliştirilen batarya ultra düşük sıcaklıklarda 10 dakikada yüzde 80 kapasiteye başarıyla şarj edilebildi.

Lityum-iyon batarya elektrolitleri genelde organik bir çözücü içinde çözünmüş lityum tuzlarından oluşuyor. Ancak ekip, dört yıllık bir çalışma sonucunda yeni elektrolit için floroasetonitril adı verilen bir çözücü kullandı. Test için yumuşak paket lityum-iyon bataryalar kullanan ekip, elektrolitin bataryalar içinde daha önce bilinmeyen bir yapısal taşıma yöntemini mümkün kıldığını gördü.

Aktarılanlara göre yeniyöntem, geleneksel elektrolitlerle karşılaştırıldığında eksi 70 derecede 10.000 kat daha yüksek iyonik iletkenliğe sahip. Araştırmacılar yeni elektrolitin sodyum-iyon ve potasyum-iyon bataryalar için de çok etkili olduğunu belirtiyor. Ancak nihai ürün için daha fazla araştırma ve denemenin yapılmasına da ihtiyaç olduğunun altını çiziliyor.

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Eksi 80 derecede çalışabilen lityum batarya geliştirildi