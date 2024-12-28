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    The Batman Part 2 bir kez daha ertelendi

    Son yılların en başarılı çizgi roman filmlerinden olan The Batman, DC’nin gözdesi olmaya devam ediyor. Evreni farklı projeler ile genişletmek isteyen stüdyo, The Batman Part 2’yi bir kez daha erteledi
    The Batman (2022) Tam Boyutta Gör
    Zack Snyder’ın yarattığı DC Evreni’nin başarısız olması ile Warner Bros, farklı evrenlerde geçen DC projelerine odaklanmıştı. Bu doğrultuda geliştirilen projelerden biri ise Robert Pattinson’ın The Batman filmi olmuştu. 2022 yılında vizyona giren film, son yılların en başarılı çizgi roman projelerinden biri olmayı başardı. Bu doğrultuda Warner Bros, Batman’in ikinci filmi için yeşil ışık yakmıştı. Peki yeni Batman filmi ne zaman çıkacak?

    The Batman Part 2, 2027 yılına ertelendi

    Geçtiğimiz aylarda Warner Bros, The Batman Part 2’nin Ekim 2025’ten Ekim 2026’ya ertelendiğini duyurmuştu. Variety, bu ertelemenin yeterli olmadığını ve filmin bir kez daha erteleneceğini belirtti. İlerleyen saatlerde ise DC’nin CEO’su James Gunn, filmin 1 Ekim 2027’ye ertelendiğini resmen duyurdu. Gunn, filmin henüz bir senaryoya sahip olmadığını ve senaryonun yazıldıktan sonra filmin yaklaşık 2 yıl boyunca yapım sürecinde olacağını belirtti. 

    The Batman Part 2’nin ertelenmesi ile iki Batman filmi arasında 5 yıldan daha uzun zaman geçmiş olacak. Tüm bunlara rağmen Batman hayranları, bu evrende geçen The Penguin dizisi ile yeni filmi daha heyecanlı bir şekilde bekleyebilir. Tüm bunların yanı sıra Warner Bros, birçok projenin vizyon tarihlerinde değişiklik yaptı. 
     

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