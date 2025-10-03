Sinemada bu hafta: Savaş Üstüne Savaş, Aşk ve Yemek, Avatar 2 (3 Ekim 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinemalarda sekiz yeni film gösterime girerken; Avatar üçlemesinin ikinci filmi Avatar: Suyun Yolu da yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:
1️⃣ Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another)
- Tür: Drama, Suç
- Yönetmen: Paul Thomas Anderson
- Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor
Bir araya getirdiği isimlerle yılın en heyecan verici yapımlarından biri olan One Battle After Another, 80’ler Kaliforniya’sında geçiyor. Filmde Leonardo DiCaprio eski bir devrimciye hayat veriyor. Bir dönem komünist arkadaşlarıyla birlikte bir devrim hareketinin parçası olan Bob Ferguson, artık bu hayatı geride bırakmıştır. Ancak o günlerden tanıdığı bir düşmanı yıllar sonra ortaya çıkıp kızını kaçırınca, Bob’un eski arkadaşlarından yardım istemekten başka çaresi kalmıyor.
2️⃣ Aşk ve Yemek
- Tür: Romantik Komedi
- Yönetmen: Müge Uğurlar
- Oyuncular: Uğur Güneş, Hande Doğandemir, Hatice Aslan, Osman Sonant, Bülent Şakrak
Film, Adana’dan göç etmek zorunda kalan kebapçı bir ailenin, yolculuk sırasında kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde Tokat’ta bulmasıyla gelişen olayları anlatıyor.
3️⃣ Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water)
- Tür: Bilim-Kurgu, Macera
- Yönetmen: James Cameron
- Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Cliff Curtis
Avatar'ın 10 yıl sonrasında geçen film, artık birer ebeveyn olan Jake ve Neytiri, öngörülemeyen olaylar onları evlerinden uzaklaştırınca Pandora uydusunun uçsuz bucaksız bölgelerine seyahat eder ve nihayetinde çevrelerindeki okyanuslarla uyum içinde yaşayan Metkayina klanının topraklarına kaçarlar. Sully'ler burada hem tehlikeli su dünyasının hem de yeni topluluklarının kabulünü kazanmanın getirdiği rahatsız edici koşullarda yollarını bulmayı öğrenmek zorundadır.
4️⃣ Tehlikeli Hayvanlar (Dangerous Animals)
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Sean Byrne
- Oyuncular: Hassie Harrison, Jai Courtney, Josh Heuston, Ella Newton
Zeki ve özgür ruhlu bir sörfçü olan Zephyr, köpekbalıklarına saplantılı bir seri katil tarafından kaçırılır ve onun teknesinde esir tutulur. Katil, köpekbalıklarını beslemeye yönelik ritüelini gerçekleştirmeden önce Zephyr’in kaçış yolunu bulması gerekmektedir. Onun kaybolduğunu fark eden tek kişi, yeni tanıştığı aşkı Moses’tır. Zephyr’i aramaya çıkan Moses da kısa süre içinde aynı akli dengesi bozuk katilin eline düşer.
5️⃣ Dağlardan Başka Tanık Yok
- Tür: Drama
- Yönetmen: Kurtuluş Baştimar
- Oyuncular: Ruken Demirtaş, Sabri Varol, Sema Çidik, Beste Erdemir
Helin, 1980 askeri darbesinden sonra 90’lı yıllarda tutuklanıp hapse atılan ve cezaevinde faili meçhul bir cinayette öldürülen babasının kendisine yazdığı mektupları ararken, aynı zamanda sesiyle ünlü bir Dengbêj olan ancak sesini kaybedip sessizliğe mahkûm edilen annesinin sesinin kayıtlı olduğu kayıp kasetleri de aramaktadır. Helin, kültürel kimliğini, dilini ve geçmişini arayışa çıkar ve beklenmedik gerçeklerle yüzleşir.
6️⃣ Gabby'nin Hayal Evi: Film (Gabby's Dollhouse: The Movie)
- Tür: Aile, Macera, Komedi
- Yönetmen: Ryan Crego
- Oyuncular: Laila Lockhart Kraner, Gloria Estefan, Kristen Wiig
Yeni filmde, Gabby (dizideki rolüne geri dönen Laila Lockhart Kraner), büyükannesi Gigi (dört Grammy ödüllü Gloria Estefan) ile birlikte “Kedi Francisco” adlı şehirde bir yolculuğa çıkar. Ancak Gabby’nin en değerli eşyası olan hayal evi, Vera adlı eksantrik bir kedi kadının (Oscar adayı Kristen Wiig) eline geçince, Gabby gerçek dünyada macera dolu bir serüvene atılır. Amacı: Gabby Kedilerini yeniden bir araya getirmek ve hayal evini kurtarmak!
7️⃣ Cesur Kirpi (Spiked)
- Tür: Animasyon, Macera
- Yönetmen: Caroline Origer
Hayalperest Kirpi Holly, büyük bir tavşan ailesinin parçası olmanın hayalini kurar. Bir gün komik bir tesadüf sonucu, komşusu Walter hafızasını kaybeder. Holly hemen bir macera uydurur: Artık Walter onun babasıdır! Ama Walter kendini bir çizgi roman şövalyesi sanınca, hayal ettikleri serüven çılgınca bir yolculuğa dönüşür. Gerçek aile olmanın yolu, yalanlardan değil, dostluk ve sevgiyle atılan adımlardan geçer.
8️⃣ Sahra
- Tür: Korku
- Yönetmen: Enes Bilal Taşçı
- Oyuncular: Yekta Ener Güven, Abidin Vural, Nudem Güven
Film, farklı dinlere mensup oldukları için kavuşamayan iki aşığın hikâyesinin nesilleri etkileyen hikâyesini anlatıyor.
9️⃣ Bir Bedel: Kanlı Anlaşma
- Tür: Korku
- Yönetmen: Vedat Karadeniz
- Oyuncular: Ece Ergüt, Elif Tapan, Aslı Elif Akkaya
Eda, Kayseri'de teyzesi Emine ile yaşayan bir genç kızdır. Ailesi o daha bebekken ölmüş, onu teyzesi büyütmüştür. Eda ile arkadaşları bir gün fal baktırır ve faldan sonra başlarına korkunç olaylar gelmeye başlar. Eda ile arkadaşları başlarına gelen olaylar üzerine Eda'nın ailesinin karanlık geçmişini, bilinmeyen sırlarını ortaya çıkarmak için bir koşuşturmaya başlar.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:
1️⃣ Steve
- Tür: Drama
- Yönetmen: Tim Mielants
- Oyuncular: Cillian Murphy, Tracey Ullman, Jay Lycurgo, Simbi Ajikawo, Emily Watson
- Platform: Netflix
- Yayın Tarihi: 3 Ekim
1990’ların ortasında geçen hikâye, sorunlu gençlerin gönderildiği bir “son şans okulu”nda görev yapan müdür Steve’in bir gününe odaklanıyor. Öğrencileri disiplin altında tutmaya çalışırken, hem kurumun baskıları hem de kendi içsel sıkıntılarıyla mücadele eden Steve, bu süreçte Shy adında genç bir öğrenciyle özel bir bağ kuruyor.
2️⃣ The Lost Bus
- Tür: Drama, Biyografi, Gerilim
- Yönetmen: Paul Greengrass
- Oyuncular: Matthew McConaughey, America Ferrera, Yul Vazquez, Ashlie Atkinson.
- Platform: Apple TV+
- Yayın Tarihi: 3 Ekim
Gerçek olaylardan esinlenen The Lost Bus, 2018’de Kaliforniya'da yaşanan Camp Fire adlı büyük yangında geçen korkutucu olaylara odaklanıyor. Yangının ortasında kalan bir okul otobüsünün şoförü olan Kevin McKay, çocuklara eşlik eden öğretmen Mary Ludwig ile birlikte 22 öğrenciyi güvenli bir bölgeye ulaştırmak için mücadele veriyor. Kevin ve Mary’nin görevleri sadece fiziksel tehlikeleri aşmak değil; aynı zamanda paniği kontrol etmek ve bu karanlık zamanda umut ışığı olmaktır.
3️⃣ Maintenance Required
- Tür: Romantik Komedi
- Yönetmen: Lacey Uhlmeyer
- Oyuncular: Madelaine Petsch, Jacob Scipio, Katy O'Brian, Madison Bailey, Rob Rausch, Jack Perrons, Jim Gaffigan
- Platform: Amazon Prime Video
- Yayın Tarihi: 8 Ekim
Charlie, sadece kadınların çalıştığı bir oto tamir atölyesinin sahibidir. Çevrimiçi bir forumda anonim biriyle dostluk kuran Charlie Beau isimle bu yabancıyla giderek yakınlaşır. Ancak bu yabancının, aslında rekabet hâlinde olduğu oto tamirci Beau olduğundan habersizdir. İş rekabeti ile duygusal yakınlaşma arasındaki bu çelişki, Charlie’nin hem kalbini hem de işletmesini korumak zorunda kaldığı bir yolculuğa dönüşür.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Korku Seansı 4: Son Ayin (The Conjuring: Last Rites)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Michael Chaves
- Oyuncular: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Taissa Farmiga
- Yayın Tarihi: 7 Ekim
Paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren, kariyerlerindeki son ve en korkutucu davayı üstlenirler. Bu dava, onları daha önce hiç karşılaşmadıkları kadar gizemli ve dehşet verici varlıklarla yüzleşmeye zorlar. Çift, hem kendi hayatlarını hem de masum insanları bu kötücül güçlerden korumak için son bir mücadele verir.
