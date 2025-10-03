Sinemada bu hafta: Savaş Üstüne Savaş, Aşk ve Yemek, Avatar 2 (3 Ekim 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda sekiz yeni film gösterime girerken; Avatar üçlemesinin ikinci filmi Avatar: Suyun Yolu da yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

1️⃣ Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği One Battle After Another; There Will Be Blood, The Master, Boogie Nights gibi unutulmaz filmlere imza atan Paul Thomas Anderson'ın imzasını taşıyor.

Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç Yönetmen : Paul Thomas Anderson

: Paul Thomas Anderson Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor

Bir araya getirdiği isimlerle yılın en heyecan verici yapımlarından biri olan One Battle After Another, 80’ler Kaliforniya’sında geçiyor. Filmde Leonardo DiCaprio eski bir devrimciye hayat veriyor. Bir dönem komünist arkadaşlarıyla birlikte bir devrim hareketinin parçası olan Bob Ferguson, artık bu hayatı geride bırakmıştır. Ancak o günlerden tanıdığı bir düşmanı yıllar sonra ortaya çıkıp kızını kaçırınca, Bob’un eski arkadaşlarından yardım istemekten başka çaresi kalmıyor.

2️⃣ Aşk ve Yemek

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren yerli filmlerin başında romantik komedi türündeki Aşk ve Yemek geliyor.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yönetmen : Müge Uğurlar

: Müge Uğurlar Oyuncular: Uğur Güneş, Hande Doğandemir, Hatice Aslan, Osman Sonant, Bülent Şakrak

Film, Adana’dan göç etmek zorunda kalan kebapçı bir ailenin, yolculuk sırasında kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde Tokat’ta bulmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

3️⃣ Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water)

Tam Boyutta Gör Bu yıl 3. filmiyle beyaz perrdeye geri dönecek olan Avatar serisinin 2. filmi, üçüncü filmin çıkışına kısa bir süre kala yeniden gösterime sokuluyor. Böylece 3. film öncesi hafızasını tazelemek isteyenler 2. filmi tekrar sinemalarda izleyebilecekler.

Tür : Bilim-Kurgu, Macera

: Bilim-Kurgu, Macera Yönetmen : James Cameron

: James Cameron Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Cliff Curtis

Avatar'ın 10 yıl sonrasında geçen film, artık birer ebeveyn olan Jake ve Neytiri, öngörülemeyen olaylar onları evlerinden uzaklaştırınca Pandora uydusunun uçsuz bucaksız bölgelerine seyahat eder ve nihayetinde çevrelerindeki okyanuslarla uyum içinde yaşayan Metkayina klanının topraklarına kaçarlar. Sully'ler burada hem tehlikeli su dünyasının hem de yeni topluluklarının kabulünü kazanmanın getirdiği rahatsız edici koşullarda yollarını bulmayı öğrenmek zorundadır.

4️⃣ Tehlikeli Hayvanlar (Dangerous Animals)

Bu yıl Cannes'da gösterilen korku-gerilim filmi Tehlikeli Hayvanlar, genel olarak olumlu yorumlar aldı. Bu yüzden özellikle türün meraklıları için haftanın şans verilebilecek yapımları arasında yer alıyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Sean Byrne

: Sean Byrne Oyuncular: Hassie Harrison, Jai Courtney, Josh Heuston, Ella Newton

Zeki ve özgür ruhlu bir sörfçü olan Zephyr, köpekbalıklarına saplantılı bir seri katil tarafından kaçırılır ve onun teknesinde esir tutulur. Katil, köpekbalıklarını beslemeye yönelik ritüelini gerçekleştirmeden önce Zephyr’in kaçış yolunu bulması gerekmektedir. Onun kaybolduğunu fark eden tek kişi, yeni tanıştığı aşkı Moses’tır. Zephyr’i aramaya çıkan Moses da kısa süre içinde aynı akli dengesi bozuk katilin eline düşer.

5️⃣ Dağlardan Başka Tanık Yok

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli film de Dağlardan Başka Tanık Yok.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Kurtuluş Baştimar

: Kurtuluş Baştimar Oyuncular: Ruken Demirtaş, Sabri Varol, Sema Çidik, Beste Erdemir

Helin, 1980 askeri darbesinden sonra 90’lı yıllarda tutuklanıp hapse atılan ve cezaevinde faili meçhul bir cinayette öldürülen babasının kendisine yazdığı mektupları ararken, aynı zamanda sesiyle ünlü bir Dengbêj olan ancak sesini kaybedip sessizliğe mahkûm edilen annesinin sesinin kayıtlı olduğu kayıp kasetleri de aramaktadır. Helin, kültürel kimliğini, dilini ve geçmişini arayışa çıkar ve beklenmedik gerçeklerle yüzleşir.

6️⃣ Gabby'nin Hayal Evi: Film (Gabby's Dollhouse: The Movie)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu hafta vizyona giren filmler arasından iki film öne çıkıyor. Bunlardan ilki 2021’de başlayan Gabby'nin Hayal Evi dizisinden uyarlanan Gabby'nin Hayal Evi: Film.

Tür : Aile, Macera, Komedi

: Aile, Macera, Komedi Yönetmen : Ryan Crego

: Ryan Crego Oyuncular: Laila Lockhart Kraner, Gloria Estefan, Kristen Wiig

Yeni filmde, Gabby (dizideki rolüne geri dönen Laila Lockhart Kraner), büyükannesi Gigi (dört Grammy ödüllü Gloria Estefan) ile birlikte “Kedi Francisco” adlı şehirde bir yolculuğa çıkar. Ancak Gabby’nin en değerli eşyası olan hayal evi, Vera adlı eksantrik bir kedi kadının (Oscar adayı Kristen Wiig) eline geçince, Gabby gerçek dünyada macera dolu bir serüvene atılır. Amacı: Gabby Kedilerini yeniden bir araya getirmek ve hayal evini kurtarmak!

7️⃣ Cesur Kirpi (Spiked)

Tam Boyutta Gör Çocuklarıyla birlikte sinemaya giden ailelere hitap edebilecek bir diğer film de animasyon türündeki Cesur Kirpi.

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen: Caroline Origer

Hayalperest Kirpi Holly, büyük bir tavşan ailesinin parçası olmanın hayalini kurar. Bir gün komik bir tesadüf sonucu, komşusu Walter hafızasını kaybeder. Holly hemen bir macera uydurur: Artık Walter onun babasıdır! Ama Walter kendini bir çizgi roman şövalyesi sanınca, hayal ettikleri serüven çılgınca bir yolculuğa dönüşür. Gerçek aile olmanın yolu, yalanlardan değil, dostluk ve sevgiyle atılan adımlardan geçer.

8️⃣ Sahra

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir yerli korku filmi vizyona giriyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Enes Bilal Taşçı

: Enes Bilal Taşçı Oyuncular: Yekta Ener Güven, Abidin Vural, Nudem Güven

Film, farklı dinlere mensup oldukları için kavuşamayan iki aşığın hikâyesinin nesilleri etkileyen hikâyesini anlatıyor.

9️⃣ Bir Bedel: Kanlı Anlaşma

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer yerli korku filmi de Bir Bedel: Kanlı Anlaşma.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Vedat Karadeniz

: Vedat Karadeniz Oyuncular: Ece Ergüt, Elif Tapan, Aslı Elif Akkaya

Eda, Kayseri'de teyzesi Emine ile yaşayan bir genç kızdır. Ailesi o daha bebekken ölmüş, onu teyzesi büyütmüştür. Eda ile arkadaşları bir gün fal baktırır ve faldan sonra başlarına korkunç olaylar gelmeye başlar. Eda ile arkadaşları başlarına gelen olaylar üzerine Eda'nın ailesinin karanlık geçmişini, bilinmeyen sırlarını ortaya çıkarmak için bir koşuşturmaya başlar.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Steve

Tam Boyutta Gör Bugün Netflix'te izleyici ile buluşan filmin başrolünde Peaky Blinders ve Oppenheimer gibi yapımlardan tanıdığımız Cillian Murphy yer alıyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Tim Mielants

: Tim Mielants Oyuncular : Cillian Murphy, Tracey Ullman, Jay Lycurgo, Simbi Ajikawo, Emily Watson

: Cillian Murphy, Tracey Ullman, Jay Lycurgo, Simbi Ajikawo, Emily Watson Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 3 Ekim

1990’ların ortasında geçen hikâye, sorunlu gençlerin gönderildiği bir “son şans okulu”nda görev yapan müdür Steve’in bir gününe odaklanıyor. Öğrencileri disiplin altında tutmaya çalışırken, hem kurumun baskıları hem de kendi içsel sıkıntılarıyla mücadele eden Steve, bu süreçte Shy adında genç bir öğrenciyle özel bir bağ kuruyor.

2️⃣ The Lost Bus

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Matthew McConaughey'nin başrolünü üstlendiği The Lost Bus, Jason Bourne filmlerinin yönetmeni olan Paul Greengrass'ın imzasını taşıyor.

Tür : Drama, Biyografi, Gerilim

: Drama, Biyografi, Gerilim Yönetmen : Paul Greengrass

: Paul Greengrass Oyuncular : Matthew McConaughey, America Ferrera, Yul Vazquez, Ashlie Atkinson.

: Matthew McConaughey, America Ferrera, Yul Vazquez, Ashlie Atkinson. Platform : Apple TV+

: Apple TV+ Yayın Tarihi: 3 Ekim

Gerçek olaylardan esinlenen The Lost Bus, 2018’de Kaliforniya'da yaşanan Camp Fire adlı büyük yangında geçen korkutucu olaylara odaklanıyor. Yangının ortasında kalan bir okul otobüsünün şoförü olan Kevin McKay, çocuklara eşlik eden öğretmen Mary Ludwig ile birlikte 22 öğrenciyi güvenli bir bölgeye ulaştırmak için mücadele veriyor. Kevin ve Mary’nin görevleri sadece fiziksel tehlikeleri aşmak değil; aynı zamanda paniği kontrol etmek ve bu karanlık zamanda umut ışığı olmaktır.

3️⃣ Maintenance Required

Tam Boyutta Gör Bu hafta Amazon Prime Video'da yayınlanacak filmlerin başında ise romantik komedi türündeki Maintenance Required geliyor.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yönetmen : Lacey Uhlmeyer

: Lacey Uhlmeyer Oyuncular : Madelaine Petsch, Jacob Scipio, Katy O'Brian, Madison Bailey, Rob Rausch, Jack Perrons, Jim Gaffigan

: Madelaine Petsch, Jacob Scipio, Katy O'Brian, Madison Bailey, Rob Rausch, Jack Perrons, Jim Gaffigan Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 8 Ekim

Charlie, sadece kadınların çalıştığı bir oto tamir atölyesinin sahibidir. Çevrimiçi bir forumda anonim biriyle dostluk kuran Charlie Beau isimle bu yabancıyla giderek yakınlaşır. Ancak bu yabancının, aslında rekabet hâlinde olduğu oto tamirci Beau olduğundan habersizdir. İş rekabeti ile duygusal yakınlaşma arasındaki bu çelişki, Charlie’nin hem kalbini hem de işletmesini korumak zorunda kaldığı bir yolculuğa dönüşür.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Korku Seansı 4: Son Ayin (The Conjuring: Last Rites)

Tam Boyutta Gör Büyük başarı yakalayan Korku Seansı (The Conjuring) serisinin dördüncü filmi, sinemalardaki yolculuğunu tamamladıktan sonra öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Michael Chaves

: Michael Chaves Oyuncular : Vera Farmiga, Patrick Wilson, Taissa Farmiga

: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Taissa Farmiga Yayın Tarihi: 7 Ekim

Paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren, kariyerlerindeki son ve en korkutucu davayı üstlenirler. Bu dava, onları daha önce hiç karşılaşmadıkları kadar gizemli ve dehşet verici varlıklarla yüzleşmeye zorlar. Çift, hem kendi hayatlarını hem de masum insanları bu kötücül güçlerden korumak için son bir mücadele verir.

