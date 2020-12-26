Batman'in öldüğü bir evrende geçen oyun Gotham Knights'ın çıkış tarihi belli olmuş olabilir

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Yayıncılığını Warner Bros.'un yaptığı geliştiricliğini ise Warner Bros. Games Montreal'in yaptığı Batman evreninde geçen ancak Batman'in ölü olduğu oyun Gotham Knights'ın çıkış tarihi belli olmuş olabilir.

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Geçtiğimiz saatlerde Gotham Knights'ın resmi Twitter hesabı üzerinden Noel'i kutlayan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda bir görsel de kullanıldı ve aslında görsel çok da bir anlam taşımıyor. Ancak görselin ortasında bir sirkin geldiği yazıyor ve tarih de 16 Temmuz - 21 Temmuz arası.

Oyunun 2021'de yayınlanacağı zaten biliniyordu. Bu posterin ardından da bazı taraflar oyunun 16 Temmuz 2021 ve 21 Temmuz 2021 tarihleri arasında bir tarihte çıkacağını söylüyor. Ancak bazı taraflar da bunun yine bir ipucu olduğunu ve tarihlerin birleştirildiğinde 16 Temmuz 2021 (21) olduğu için o tarihte çıkacağını söylüyor. 16 Temmuz 2021'de Cuma gününe denk geliyor ve cuma günleri de genelde bu tarz büyük yapımların çıktığı gün oluyor.

Gotham Knigts, Batman'in öldüğü ve Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Robin karakterleri ile birlikte Gotham'ı kurtarmaya çalıştığınız bir oyun olacak. Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, ve PC için yayınlanacak. Yapılan paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

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