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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Batman'in öldüğü bir evrende geçen oyun Gotham Knights'ın çıkış tarihi belli olmuş olabilir

    Aylarca ufak ipuçları paylaştıktan sonra en sonunda geçtiğimiz aylarda DC FanDome etkinliğinde duyurulan Gotham Knights oyununun çıkış tarihi belli olmuş olabilir.
    4 sa.
    485
    6
    6
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Batman'in öldüğü bir evrende geçen oyun Gotham Knights'ın çıkış tarihi belli olmuş olabilir
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    Yayıncılığını Warner Bros.'un yaptığı geliştiricliğini ise Warner Bros. Games Montreal'in yaptığı Batman evreninde geçen ancak Batman'in ölü olduğu oyun Gotham Knights'ın çıkış tarihi belli olmuş olabilir.

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    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı yüzünden CD Projekt Red'e dava açıldı"

    Geçtiğimiz saatlerde Gotham Knights'ın resmi Twitter hesabı üzerinden Noel'i kutlayan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda bir görsel de kullanıldı ve aslında görsel çok da bir anlam taşımıyor. Ancak görselin ortasında bir sirkin geldiği yazıyor ve tarih de 16 Temmuz - 21 Temmuz arası. 

    Oyunun 2021'de yayınlanacağı zaten biliniyordu. Bu posterin ardından da bazı taraflar oyunun 16 Temmuz 2021 ve 21 Temmuz 2021 tarihleri arasında bir tarihte çıkacağını söylüyor. Ancak bazı taraflar da bunun yine bir ipucu olduğunu ve tarihlerin birleştirildiğinde 16 Temmuz 2021 (21) olduğu için o tarihte çıkacağını söylüyor. 16 Temmuz 2021'de Cuma gününe denk geliyor ve cuma günleri de genelde bu tarz büyük yapımların çıktığı gün oluyor. 

    Gotham Knigts, Batman'in öldüğü ve Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Robin karakterleri ile birlikte Gotham'ı kurtarmaya çalıştığınız bir oyun olacak. Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, ve PC için yayınlanacak. Yapılan paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.



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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olmayabilir de tabi. Bakıcaz artık. Kısmet...
    Bu "olabilir" kelimesini çok fazla kullanmaya başladınız sayın editörler.
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    ibo-wan 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kurusuz pilavın olduğu evrende turşu satılmaz
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    serideki yapımları oynamamış birinin yaptığı haber nasıl da sırıtıyor.

    3. oyunun finalinde Batman gerçek kimliği olan Bruce Wayne deşifre olunca malikanesine çekilip böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde önlem olarak daha önce hazırladığı prosedürü Alfred ile birlikte devreye soktu.

    yanisi şu, ölmüş falan değil.

    MEH
    1 Yanıt Yanıtla
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    Özgür Eroğlu (Özgür Eroğlu) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) UnicornKnight
    Serideki yapımları elbette oynadım. Sizin için bir karışıklık olmaması adına bilgilendirme için yazıyorum lütfen yanlış anlamayın: Gotham Knights'ın tanıtımı Batman'in öldüğü ve yerine bu oyunda bulunacak karakterlerin geçtiği bir hikayeyi anlatması üzerine yapıldı. Ayrıca sizin dediğiniz gibi bu oyunun Arkham Knight'ın devamı olup olmayacağı kesin olarak bilinmiyor. Yani bir nevi diğer takipçilerimize spoiler vermiş oluyorsunuz, eski oyun ile ilgili.
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    snowtger (Eren ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Batman'siz Gotham'da ne bileyim.
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    veteriner69 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    "belli olmuş olabilir" diye haber yapılmaz.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olmayabilir de tabi. Bakıcaz artık. Kısmet...
    Bu "olabilir" kelimesini çok fazla kullanmaya başladınız sayın editörler.
    Yanıtla +4
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