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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı yüzünden CD Projekt Red'e dava açıldı

    Geçtiğimiz günlerde çıkan dava için hazırlık yapılıyor haberleri sonuçlandı. Rosen Hukuk Bürosu, oyunu yayınlayan şirkete dava açtığını açıkladı.
    10 sa.
    2,5b
    39
    13
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı yüzünden CD Projekt Red'e dava açıldı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 yaklaşık 2 hafta önce çıkışını gerçekleştirdi ancak ne yazık ki oyun büyük sorunlar ile çıktı, özellikle eski nesil konsollar tarafında. 

    Oyunun bu sorunlu çıkışının ardından da CD Projekt önce özür diledi. Sonrasında da Sony, oyunu PlayStation Store'dan kaldırdı. Bu süreçte oyun ile ilgili arka planda dönen birçok olay da gün yüzüne çıktı. En son da geçtiğimiz günlerde CD Projekt'e bir dava açılması için hazırlık yapıldığı açıklanmıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yatırımcılar Cyberpunk 2077'den dolayı, CD Projekt'e dava açmak için hazırlanıyor

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 için 1.06 yaması yayınlandı; kayıt dosyalarının bozulma sorunu düzeltildi"

    Geçtiğimiz saatlerde de New York merkezli Rosen Hukuk Bürosu'nun CD Projekt'e dava açtığı açıklandı. Büro, davayı 16 Ocak - 17 Aralık 2020 tarihleri arasında hisse alanlar adına açtığını açıkladı. Sebep ise daha önce de belirtildiği gibi, "mali fayda sağlamak için yanlış beyanda bulunma". Açıklamaya göre dava dün açılmış. 

    Dava açılmasındaki sebepler genel olarak oyunun eski nesil konsollarda çalışamaz halde olması. CD Projekt'in "Oyun tamamlandı." diyerek yalan söylemesi. Daha da kötüsü oyun çıkmadan yalnızca birkaç hafta önce, oyunun eski nesil konsollarda şaşırtıcı şekilde iyi çalıştığı söylenmişti.

    Rosen Hukuk Bürosu, davaya katılmak isteyen yatırımcıların büro ile iletişime geçmesini istedi. Bu dava dışında New York Times'ın haberine göre Polonyalı bazı yatırımcılar da aynı şekilde dava açmak için şu anda hazırlık yapıyor. Bu olaylar sonucunda CD Projekt'e ne olacak cidden merak ediyoruz.



    https://www.polygon.com/2020/12/24/22199252/cyberpunk-2077-cd-projekt-class-action-lawsuit-filed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    17 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    18 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    21 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    ibo-wan 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yahu kardeşim ubisoft olsun EA olsun kaç kez böyle sorunlu oyun çıkardılar bu kadar tantana çıkmadı, ne abarttılar ya
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    TearsForFears 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yönetimde bir kaç kişi firmayı batırmaya çalışıyor herhalde. Oyun konsollarda 30 fps i yakalamaya çalışıyoruz tarzı açıklama yapmak yerine çok iyi çalışıyor falan demek açık açık milleti kandırmaktır. Yönetimde birileri kaymağı alalım sonra ne olursa olsun kafasında herhalde.
    Yönetimde bir kaç kişi firmayı batırmaya çalışıyor herhalde. Oyun konsollarda 30 fps i yakalamaya çalışıyoruz tarzı açıklama yapmak yerine çok iyi çalışıyor fal...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Madem hızlı çalışıyorlar 15 gün içinde sıkıntıları giderebiliyorlar beta testarlara iyice test ettirip oyun hakkında emin olduktan sonra piyasaya sürselerdi ya?
    Şu an olanın hiçbir bahanesi yok adamların yerine kendinizi rezil etmeyin burada. Adamlar kendileri bile özür diliyor yanlış yaptık diye insanlar bunların yerine koryumaya geçiyor. Çok enteresan bir psikoloji bence bu.ç,
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    ulayrason 30 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tamam oyunda bug filan var ama bir oyunu oynayan kişi bu oyuna kötü diyemez. Bu ne ya linç girişimi resmen adam iade de yaptırıyor eee.
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    SPeaky 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    15 gün içinde 1.03 1.04 1.05 1.06 sürümleri verildi, oldukça çalışıyorlar hızlı güncelleme vermeye çalışıyolar hakkaten fazla tantana yapıldı toparlamaya çalışıyorlar işte.
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Watch Dogs içinde dava açmışlar mıydı acaba? Onların söylediği yalanı yapmış şirket yok. E3 demoları ile insanları kandırdılar. Üstelik tek oyunda da yapmadılar bunu. Ama kimse de bu kadar büyütmedi. Hatta iade dahi vermediler.
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    Rachsuchtig 26 dk. ( Mesaj Silindi ) Return to Monke
    Mesele downgrade meselesi değil. Ayrıca WD'nin çıkmadan önceki son videoları ne geleceğini gösteriyordu. Yani cayma hakkin vardı.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    firma kendini kanıtlamış olduğu düşünülürse
    bilir kişi raporuna göre ; firmanın öngörülemeyen hatalar için
    belli bir süre içinde yama çıkarması gerekecektir
    aksi halde ceza yiyecek gibi duruyor.

    PS4 teknik olarak anca arka planı düşük kalite blurlama tekniğini kullanarak
    bu sorunu aşabilir !
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    ibo-wan 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yahu kardeşim ubisoft olsun EA olsun kaç kez böyle sorunlu oyun çıkardılar bu kadar tantana çıkmadı, ne abarttılar ya
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    GORKEMGUR (Görkem GÜR) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çıkışı konusunda acele edildiğini gaza gelindiğini düşünüyorum. Aslında çok güzel bir oyun ama test konusunda yeterince varyasyon denenmeden özellikle PS4 için daha sonra piyasaya sürülebilirdi. PC versiyonunu satın alıp biraz deneyimledim (1 saat kadar) ama henüz gördüğüm bir bug olmadı.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    TearsForFears 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yönetimde bir kaç kişi firmayı batırmaya çalışıyor herhalde. Oyun konsollarda 30 fps i yakalamaya çalışıyoruz tarzı açıklama yapmak yerine çok iyi çalışıyor falan demek açık açık milleti kandırmaktır. Yönetimde birileri kaymağı alalım sonra ne olursa olsun kafasında herhalde.
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    TheMuyu (Murat Y.) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım cdpr ye bişey olmaz ama bu yaptıkları sacmaliktan ders alırlar.

    Belki bu sayede olası bir Witcher 4 de bu saçmalıklari yapmazlar
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    2499 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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