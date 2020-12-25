Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı yüzünden CD Projekt Red'e dava açıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 yaklaşık 2 hafta önce çıkışını gerçekleştirdi ancak ne yazık ki oyun büyük sorunlar ile çıktı, özellikle eski nesil konsollar tarafında.

Oyunun bu sorunlu çıkışının ardından da CD Projekt önce özür diledi. Sonrasında da Sony, oyunu PlayStation Store'dan kaldırdı. Bu süreçte oyun ile ilgili arka planda dönen birçok olay da gün yüzüne çıktı. En son da geçtiğimiz günlerde CD Projekt'e bir dava açılması için hazırlık yapıldığı açıklanmıştı.

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Geçtiğimiz saatlerde de New York merkezli Rosen Hukuk Bürosu'nun CD Projekt'e dava açtığı açıklandı. Büro, davayı 16 Ocak - 17 Aralık 2020 tarihleri arasında hisse alanlar adına açtığını açıkladı. Sebep ise daha önce de belirtildiği gibi, "mali fayda sağlamak için yanlış beyanda bulunma". Açıklamaya göre dava dün açılmış.

Dava açılmasındaki sebepler genel olarak oyunun eski nesil konsollarda çalışamaz halde olması. CD Projekt'in "Oyun tamamlandı." diyerek yalan söylemesi. Daha da kötüsü oyun çıkmadan yalnızca birkaç hafta önce, oyunun eski nesil konsollarda şaşırtıcı şekilde iyi çalıştığı söylenmişti.

Rosen Hukuk Bürosu, davaya katılmak isteyen yatırımcıların büro ile iletişime geçmesini istedi. Bu dava dışında New York Times'ın haberine göre Polonyalı bazı yatırımcılar da aynı şekilde dava açmak için şu anda hazırlık yapıyor. Bu olaylar sonucunda CD Projekt'e ne olacak cidden merak ediyoruz.

https://www.polygon.com/2020/12/24/22199252/cyberpunk-2077-cd-projekt-class-action-lawsuit-filed

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