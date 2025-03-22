J.J. Abrams'ın yeni dizisi Duster'dan ilk fragman yayınlandı

J.J. Abrams sinema tarafında inişli çıkışı bir kariyere sahip olsa da TV tarafında oldukça iyi bir karneye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zira Abrams'ın yaratıcısı olduğu dört dizi de (Felicity, Alias, Lost ve Fringe), büyük ölçüde başarı işler. Bu yüzden Duster da 2025'in merak uyandıran dizileri arasında yer alıyor.
Duster, 15 Mayıs'ta İzleyici ile Buluşacak
Lost dizisinden tanıdığımız Josh Holloway'in başrolünü üstlendiği Duster, 1970'ler Amerika'sında geçiyor ve bir suç örgütünün zorlu görevlerde şoför olarak kullandığı Jim (Holloway)'e odaklanıyor. Jim'in hâlihazırda epey tehlikeli olan hayatı, işlerin ters gitmesiyle birlikte iyiden iyiye çığrından çıkıyor.
Oyuncu kadrosunda Josh Holloway'e Rachel Hilson, Keith David, Sydney Elisabeth, Greg Grunberg ve Camile Guaty gibi isimler eşlik ediyor.
Duster, 15 Mayıs'ta Max'te (HBO Max) izleyici ile buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!