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    Anlık Bildirim

    J.J. Abrams'ın yeni dizisi Duster'dan ilk fragman yayınlandı

    J.J. Abrams'ın HBO Max çatısı altında hayata geçirdiği yeni dizisi Duster'dan ilk fragman yayınlandı. Aksiyon türündeki dizinin başrolünden Lost dizisinden tanıdığımız Josh Holloway var.
    Duster Tam Boyutta Gör
    Bir dönem Hollywood'un en üretken sinemacılarından olan J.J. Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker'ın yarattığı hayal kırıklığı sonrası neredeyse ortadan kayboldu. Yapımcı olarak yer aldığı birkaç proje dışında 2020'den beri yeni bir işini görmediğimiz Abrams, beş yıllık bu suskunluğu yeni dizisi Duster ile bozacak. Uzun süredir hazırlık aşamasında olan Duster, bu yaz izleyici karşısına çıkacak.

    J.J. Abrams sinema tarafında inişli çıkışı bir kariyere sahip olsa da TV tarafında oldukça iyi bir karneye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zira Abrams'ın yaratıcısı olduğu dört dizi de (Felicity, Alias, Lost ve Fringe), büyük ölçüde başarı işler. Bu yüzden Duster da 2025'in merak uyandıran dizileri arasında yer alıyor.

    Duster, 15 Mayıs'ta İzleyici ile Buluşacak

    Lost dizisinden tanıdığımız Josh Holloway'in başrolünü üstlendiği Duster, 1970'ler Amerika'sında geçiyor ve bir suç örgütünün zorlu görevlerde şoför olarak kullandığı Jim (Holloway)'e odaklanıyor. Jim'in hâlihazırda epey tehlikeli olan hayatı, işlerin ters gitmesiyle birlikte iyiden iyiye çığrından çıkıyor.

    Oyuncu kadrosunda Josh Holloway'e Rachel Hilson, Keith David, Sydney Elisabeth, Greg Grunberg ve Camile Guaty gibi isimler eşlik ediyor.

    Duster, 15 Mayıs'ta Max'te (HBO Max) izleyici ile buluşacak.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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