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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Battlefield'ın mobil oyunu duyuruldu; PC ve konsollar için çıkacak Battlefield'dan yeni detaylar paylaşıldı

    Popüler savaş oyunu serisi Battlefield'ın yeni oyun mobil cihazlar için duyuruldu. Ayrıca konsollar ve PC için çıkacak olan yeni Battlefield için de yeni detaylar paylaşıldı.
    22 Nisan 2021, 17:15 (10 dk.)
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    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Battlefield'ın mobil oyunu duyuruldu; PC ve konsollar için çıkacak Battlefield'dan yeni detaylar paylaşıldı
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    Oyun dünyasının en popüler video oyun serilerinden biri olan Battlefield'ın yeni oyunu geçtiğimiz saatlerde mobil cihazlar için duyuruldu. Yapılan duyuruya göre Electornic Arts'ın mobil oyun stüdyosu Industrial Toys, DICE ile birlikte şu anda mobil Battlefield oyunu üzerinde çalışıyor.

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    Henüz tam ismi paylaşılmayan mobil Battlefield oyunu, klasik Battlefield oyunundaki deneyimleri akıllı telefonlara ve tabletlere getirmeyi planlıyor. DICE'ın Genel Müdürü Oskar Gabrielson, "Kuşkunuz olmasın bu tamamen bağımsız bir oyun olacak. Konsol ve PC için geliştirdiğimiz oyundan tamamen ayrı. Özel olarak mobil için tasarlanan bir oyun." dedi.

    Ayrıca kendisi Battlefield oyununun ayırt edici özelliklerinin başında yıkılabilir çevre ve yüksek sayıda oyuncunun geldiğini ve bu özellikleri mobil oyunda da sunmayı hedeflediklerini söyledi. Mobil Battlefield'ın 2022 yılında çıkması bekleniyor.

    "Yeni Battlefield Oyunu Cesur Bir Adım Atıyor"

    Oskar Gabrielson son olarak kısa da olsa konsollar ve PC için çıkacak olan Batllefield oyunundan da bahsetti. Şu anda oyunu test ettiklerini söyleyen Gabrielson, yeni oyunun cesur bir adım attığını söylüyor. Söylediğine göre oyun Battlefield'ın sevilen tüm yanlarını barındırıyor ve bunları daha da üst seviyeye çıkarıyor. 

    Ne yazık ki oyunun çıkış tarihi ve oynanış detayları belli değil. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde resmi duyuru yapılması bekleniyor.



    https://www.ign.com/articles/ea-announces-battlefield-mobile-gives-update-on-next-gen-sequel
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