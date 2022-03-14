Yuga Labs en değerli NFT geliştiricisi oldu

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Bored Ape Yacht Club adındaki maymun temalı NFT koleksiyonu ile büyük ilgi gören ve 5 milyar dolar civarında bir değerlemeye ulaşan Yuga Labs, sektörde iki önemli rakibini satın aldığını duyurdu.

NFT dünyasında önemli satın alım

Belirli koleksiyonları yüz milyonlarca dolar değerinde olan NFT dünyasında artık rekabet de giderek kızışıyor. Rekabet karşısında ezilmemek adına rakiplerin birbirini satın almaya başladığını görüyoruz.

Bored Ape Yacht Club geliştiricisi hızlı büyüyor 1 ay önce eklendi

Sektörde en değerli koleksiyonlardan birisi olarak gösterilen Bored Ape Yacht Club - BAYC geliştiricisi Yuga Labs, diğer iki önemli koleksiyon CryptoPunks ve Meebits’i bünyesine kattığını duyurdu.

Bu iki koleksiyonun geliştiricisi Larva Labs ile anlaşan Yuga Labs tüm haklarını satın aldı. Toplamda 423 adet Cryptopunks ve 1711 adet Meebits NFT eseri anlaşmaya dahil. Sadece Autoglyphs koleksiyonu Larva Labs elinde kalmış. Böylece Yuga Labs en değerli NFT koleksiyonuna sahip hale geldi. Satın almanın bedeli açıklanmadı.

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BAYC geliştiricisi iki önemli koleksiyonu satın aldı