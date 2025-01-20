Trump karısına da MELANIA meme coin çıkardı, kripto para dünyası oyuncağa döndü

MELANIA coin de geldi
Tam TRUMP coinin fırtınası dinecek derken Pazartesi gününü ilk dakikalarında MELANIA coin bizi karşıladı. Donald Trump sosyal medya hesaplarından karısının coin paylaşımını yeniden göndererek yeni çılgınlığın fitilini ateşledi.
MELANIA coin haberin yazıldığı dakikalarda 5 milyar dolar pazar değerine ulaşmıştı. TRUMP coin tutanların büyük satışlar yaparak likiditeyi MELANIA coine kaydırdıkları gözden kaçmadı. Solana ağı ise yoğunluktan bir süre hizmet veremedi. Olan yine tepeden girerek TRUMP coinden kazanç sağlamaya çalışanlara oldu.
Sosyal medya ise ikiye bölündü. Bir yanda hızlı yoldan zengin olmak isteyenler MELANIA coine hücum ederken diğer yanda SEC başkanı Gary Gensler’in aslında ne kadar haklı olduğunu ve Donald Trump’ın büyük bir hayal kırıklığı yarattığını paylaştı. Kısaca Donald Trump ve Melania Trump sadece iki günde kripto para dünyasında 90 milyar dolarlık vurgun yapmış oldu.
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.