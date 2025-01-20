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    Anlık Bildirim

    Trump karısına da MELANIA meme coin çıkardı, kripto para dünyası oyuncağa döndü

    Donald Trump kendisi için coin çıkardığı yetmezmiş gibi şimdi de karısı Melanie için meme coin çıkardı. Zenginlik hayalleri kuranlar yine Solana ağına hücum etti.  
    MELANIA Tam Boyutta Gör
    Cumartesi günü kripto para dünyası Donald Trump tarafından çıkarılan TRUMP coin ile adeta şoka uğramıştı. Saatler içerisinde yüzlerce kat giderek 80 milyar dolar toplam değere ulaşan TRUMP coin sonrası bir şok daha geldi. 

    MELANIA coin de geldi

    Tam TRUMP coinin fırtınası dinecek derken Pazartesi gününü ilk dakikalarında MELANIA coin bizi karşıladı. Donald Trump sosyal medya hesaplarından karısının coin paylaşımını yeniden göndererek yeni çılgınlığın fitilini ateşledi. 

    MELANIA coin haberin yazıldığı dakikalarda 5 milyar dolar pazar değerine ulaşmıştı. TRUMP coin tutanların büyük satışlar yaparak likiditeyi MELANIA coine kaydırdıkları gözden kaçmadı. Solana ağı ise yoğunluktan bir süre hizmet veremedi. Olan yine tepeden girerek TRUMP coinden kazanç sağlamaya çalışanlara oldu. 

    Sosyal medya ise ikiye bölündü. Bir yanda hızlı yoldan zengin olmak isteyenler MELANIA coine hücum ederken diğer yanda SEC başkanı Gary Gensler’in aslında ne kadar haklı olduğunu ve Donald Trump’ın büyük bir hayal kırıklığı yarattığını paylaştı. Kısaca Donald Trump ve Melania Trump sadece iki günde kripto para dünyasında 90 milyar dolarlık vurgun yapmış oldu. 
     

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 2 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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