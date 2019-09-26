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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Baykar'dan dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı geliyor: Bayraktar DİHA

    Baykar Savunma'nın yerli ve milli İnsansız Hava Aracı portföyü genişliyor. Şirket, dikey iniş kalkış özelliğine sahip yeni bir hava aracı üzerinde çalışıyor. Bayraktar DİHA özellikleri:
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Baykar'dan dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı geliyor: Bayraktar DİHA
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    Türkiye’nin insansız hava aracı (İHA) ihtiyacını karşılamada kilit rol oynayan Baykar Savunma’dan yeni İHA geliyor. Şirket, dikey iniş kalkış yapabilen yeni bir hava aracı üzerinde çalışıyor.

    Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevlerinde faaliyet yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak tanımlanıyor. Bayraktar DİHA otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

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    Bayraktar DİHA’nın elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçeceği, seyir uçuş modunda ise yalnızca yakıt motorunun aktif halde bulunacağı ifade ediliyor. İniş modunda ise dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunacak.

    Baykar Savunma’nın dikey iniş kalkış yapabilen hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine de sahip olacak. 30 kilogram azami kalkış ağırlığına ve 5 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olacak Bayraktar DİHA, 12 saat havada kalarak görevini icra edebilecek.

    Bayraktar DİHA özellikleri

    Temel uçuş performans kriterleri Gelişmiş özellikler
    150 Kilometre Haberleşme Menzili Tam Otomatik Uçuş Sistemi
    45-50 Knot Seyir Hızı Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom
    80 Knot Maksimum Hız Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
    9000 Feet Operasyonel İrtifa Yarı Otonom Uçuş Modu
    15000 Feet İrtifa Tavanı Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
    12 Saat Havada Kalma Süresi Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
    5 Metre Kanat Açıklığı Yedekli Servo Eyleyiciler
    1.5 Metre Uzunluk Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
    Dikey İniş Kalkışlı Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
    30 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı Lazer Mesafe Ölçer - Lazer işaretleyici
    5 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi Digital Veri ve Video Link


    https://baykarsavunma.com/iha-17.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    nexus can 1 dk.
    Parayı bastırınca herşey oluyor bakalım bu dışardan ithal edipte milli olarak yedirmeleri daha ne kadar sürecek.
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    Musty3535123 2 sa.
    baykar baykar baykar, insan doğru kişilerin damadı oldumu alıyor başını gidiyor. tai nin daha üstün araçları yandaş olmadığı için geri plana atılıyor, yurtdışına bile tai diye anlaşıp baykar kakalamaya çalışıyorlar.
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    AqRaMa 1 sa. Musty3535123
    bulun bulun sürekli muhalefet olacak birşeyler bulun, size lazım olan heykel heykel heykel
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    REV0 1 sa. Musty3535123
    Komik olmayin. Adamin tek sucu Erdogan'in damadi olmak mi ? Ne yapsin diplomasini mi yaksin?
    Yanıtla +1
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    hollowman_ 2 dk. Musty3535123
    Ulan adam türünün en iyisi sayılacak Akıncı İHA'yı geliştiriyor. Türkiyenin ilk SİHA'sını sahaya sürüyor. Onun gece gündüz demeden siparişleri vaktinden önce yetiştirmesi sayesinde PKK sahada siliniyor. Hala çamur atıyorsunuz.
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    lextor 2 sa.
    Bizim bu alanda gelişmemiz ilginç ve güzel. Demek ki yapılınca oluyormuş.
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