Baykar'dan dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı geliyor: Bayraktar DİHA

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Türkiye’nin insansız hava aracı (İHA) ihtiyacını karşılamada kilit rol oynayan Baykar Savunma’dan yeni İHA geliyor. Şirket, dikey iniş kalkış yapabilen yeni bir hava aracı üzerinde çalışıyor.

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevlerinde faaliyet yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak tanımlanıyor. Bayraktar DİHA otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Bayraktar DİHA’nın elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçeceği, seyir uçuş modunda ise yalnızca yakıt motorunun aktif halde bulunacağı ifade ediliyor. İniş modunda ise dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunacak.

Baykar Savunma’nın dikey iniş kalkış yapabilen hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine de sahip olacak. 30 kilogram azami kalkış ağırlığına ve 5 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olacak Bayraktar DİHA, 12 saat havada kalarak görevini icra edebilecek.

Bayraktar DİHA özellikleri

Temel uçuş performans kriterleri Gelişmiş özellikler 150 Kilometre Haberleşme Menzili Tam Otomatik Uçuş Sistemi 45-50 Knot Seyir Hızı Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom 80 Knot Maksimum Hız Otonom Kalkış ve İniş Sistemi 9000 Feet Operasyonel İrtifa Yarı Otonom Uçuş Modu 15000 Feet İrtifa Tavanı Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi 12 Saat Havada Kalma Süresi Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi 5 Metre Kanat Açıklığı Yedekli Servo Eyleyiciler 1.5 Metre Uzunluk Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü Dikey İniş Kalkışlı Kızılötesi (IR) Kamera Modülü 30 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı Lazer Mesafe Ölçer - Lazer işaretleyici 5 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi Digital Veri ve Video Link

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