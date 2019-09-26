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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Atmaca füzesi ile donatılan TCG Kınalıada korveti bu hafta donanmaya katılıyor

    MİLGEM projesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen dördüncü korvetimiz TCG Kınalıada, 29 Eylül Pazar günü düzenlenecek törenle donanmaya teslim edilecek. İşte TCG Kınalıada ve özel arması:
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Atmaca füzesi ile donatılan TCG Kınalıada korveti bu hafta donanmaya katılıyor

    Savaş gemilerimizin azami oranda yerli imkanlarla üretilmesi için hayata geçirilen MİLGEM projesi kapsamında üretilen TCG Kınalıada korveti (F-514), bu Pazar günü Pendik Tersanesi’nde düzenlenen törenle donanmaya katılacak. Ada sınıfı ASW korvetlerinden dördüncüsü olan TCG Kınalıada için özel bir arma da tasarlandı.

    TCG Heybeliada, TCG Büyükada ve TCG Burgazada’dan sonra dördüncü gemi olacak TCG Kınalıada korveti Tuzla Deniz Tersanesi’nde inşa edildi. 99.5 metre uzunluğundaki korvetin genişliği ise 14.4 metre. Elektronik sistemleri dahil tamamen yerli üretim olduğu ifade edilen Kınalıada saatte 54 kilometre hıza ulaşabiliyor.

    Atmaca füzesi ile donatılan TCG Kınalıada korveti bu hafta donanmaya katılıyor

    Kınalıada korvetinde önceki üç korvetten farklı olarak Havelsan tarafından geliştirilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi de bulunuyor. Bunun yanı sıra Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Gemisavar Füzesi de TCG Kınalıada’nın dikkat çeken donanımları arasında. Atmaca, 220+ km menzili ve 88 kg TNT’ye eş değer yüksek patlayıcılı parçacık etkili harp başlığı kapasitesiyle dikkat çekiyor.

    Kara, hava ve deniz kuvvetlerindeki birçok filoya özel armalar tasarlayan Ömer Erkmen, TCG Kınalıada için de oldukça anlamlı bir arma tasarladı. ‘Mavi Vatana Adanmışlar’ sloganıyla tasarlanan armanın üzerinde Atamızın portresi ve Türk bayrağı dikkat çekerken, geminin kabiliyetlerini, Atmaca füzesini ve önceki üç gemiyi içeren bazı göndermeler de bulunuyor.

     

     



    https://www.haberturk.com/son-dakika-atmaca-fuzeleriyle-donatilan-kinaliada-ya-ozel-arma-haberler-2525491 Yorum Yaz
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    eskisolcu 3 sa. yeni yorumcu en beğenilen FatihAsl
    saman ithal etmezsek sen neyle besleneceksin?
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    hollowman_ 3 sa. FatihAsl
    Bir kilo yerli gemisavar Atmaca füzesinin ve yerli savaş gemisinin, bir kilo samandan 1 milyon kat daha katma değerli olduğunu anlamayan inek çok olduğu için eldeki samanlar yetmiyor, napalım.
    Bir kilo yerli gemisavar Atmaca füzesinin ve yerli savaş gemisinin, bir kilo samandan 1 milyon kat daha katma değerli olduğunu anlamayan inek çok olduğu için el...
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    Musty3535123 1 sa.
    boş muhabbet yapmayın, böyle gemilerde yapılacak ama samanda ithal edilmeyecek. savunma sanayi iyi ama çiftçilik bitti ülkede. iyi olanları takdir edin, kötü yapılanlarıda dillendirin.
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    dr20mouse 3 sa.



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    Spider_hip 3 sa.
    Helal süper haber. Logo'da süpermiş. Kaç milyona mal oldu bilmiyorum ama madem böyle bir şeyler üretebiliyoruz, kullanılmayıp çöp olan 120 milyon liraya mal edilen olimpiyat stadı gibi beceriksiz yatırımlar yerine bunlardan çok daha fazla üretelim, denizlerimize sahip çıkalım.
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    Ussuz 3 sa.
    Hayırlı olsun
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    FatihAsl 3 sa.
    Saman ithal etmeyi bırakalım önce
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    eskisolcu 3 sa. yeni yorumcu FatihAsl
    saman ithal etmezsek sen neyle besleneceksin?
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    hollowman_ 3 sa. FatihAsl
    Bir kilo yerli gemisavar Atmaca füzesinin ve yerli savaş gemisinin, bir kilo samandan 1 milyon kat daha katma değerli olduğunu anlamayan inek çok olduğu için eldeki samanlar yetmiyor, napalım.
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