Atmaca füzesi ile donatılan TCG Kınalıada korveti bu hafta donanmaya katılıyor

Savaş gemilerimizin azami oranda yerli imkanlarla üretilmesi için hayata geçirilen MİLGEM projesi kapsamında üretilen TCG Kınalıada korveti (F-514), bu Pazar günü Pendik Tersanesi’nde düzenlenen törenle donanmaya katılacak. Ada sınıfı ASW korvetlerinden dördüncüsü olan TCG Kınalıada için özel bir arma da tasarlandı.

TCG Heybeliada, TCG Büyükada ve TCG Burgazada’dan sonra dördüncü gemi olacak TCG Kınalıada korveti Tuzla Deniz Tersanesi’nde inşa edildi. 99.5 metre uzunluğundaki korvetin genişliği ise 14.4 metre. Elektronik sistemleri dahil tamamen yerli üretim olduğu ifade edilen Kınalıada saatte 54 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Kınalıada korvetinde önceki üç korvetten farklı olarak Havelsan tarafından geliştirilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi de bulunuyor. Bunun yanı sıra Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Gemisavar Füzesi de TCG Kınalıada’nın dikkat çeken donanımları arasında. Atmaca, 220+ km menzili ve 88 kg TNT’ye eş değer yüksek patlayıcılı parçacık etkili harp başlığı kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Kara, hava ve deniz kuvvetlerindeki birçok filoya özel armalar tasarlayan Ömer Erkmen, TCG Kınalıada için de oldukça anlamlı bir arma tasarladı. ‘Mavi Vatana Adanmışlar’ sloganıyla tasarlanan armanın üzerinde Atamızın portresi ve Türk bayrağı dikkat çekerken, geminin kabiliyetlerini, Atmaca füzesini ve önceki üç gemiyi içeren bazı göndermeler de bulunuyor.

https://www.haberturk.com/son-dakika-atmaca-fuzeleriyle-donatilan-kinaliada-ya-ozel-arma-haberler-2525491