Baykar tesisindeki casusluk iddiası tutuklama ile bitti: İşte detaylar

Terör bağlantısı bulunmadı
Baykar’ın Hadımköy'deki tesislerinde yaşanan olayda 4 hard disk çaldığı belirlenen stajyer Ahmet Anıl Ç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Stajyerin hard diskleri ne yapacağını ve ailesini araştıran polis herhangi bir terör bağlantısına ulaşamadı. Şüpheli, ifadesinde hard diskleri satacağını söyledi.
Stajyerin fabrikada 2 ay önce bilgi teknolojileri bölümünde staja başladığı aktarıldı. Şüphelinin söz konusu hard diskleri ne yapacağını araştıran ekipler, şüphelinin geçmişte ev ve işyerinden hırsızlık suçundan kaydı olduğunu tespit etti. 2017 yılında bir kafeden dizüstü bilgisayar çalan şüphelinin söz konusu hard diskleri de satmak üzere çaldığını itiraf ettiği belirtildi.
Şahısın, hard disklerin içinde hangi veya ne tür bilgilerin olduğundan “haberinin olmadığını” söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Ahmet Anıl Ç’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği aktarıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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