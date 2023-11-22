Baykar tesisindeki casusluk iddiası tutuklama ile bitti: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce Türkiye’nin savunma sanayisi için hem stratejik hem de ekonomik değere sahip olan Baykar’ın Hadımköy'deki tesislerinde “casusluk” iddiaları gündeme geldi. Yönetim Kurulu Başkanlığını Selçuk Bayraktar'ın yaptığı ve Bayraktar TB2, TB3 ve KIZILELMA gibi insansız hava araçlarıyla tanınan şirketteki bu olay tutuklama ile sonlandı.

Terör bağlantısı bulunmadı

Baykar’ın Hadımköy'deki tesislerinde yaşanan olayda 4 hard disk çaldığı belirlenen stajyer Ahmet Anıl Ç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Stajyerin hard diskleri ne yapacağını ve ailesini araştıran polis herhangi bir terör bağlantısına ulaşamadı. Şüpheli, ifadesinde hard diskleri satacağını söyledi.

Savunma sanayisinde kritik öneme sahip Baykar’da casusluk iddiası 5 sa. önce eklendi

Stajyerin fabrikada 2 ay önce bilgi teknolojileri bölümünde staja başladığı aktarıldı. Şüphelinin söz konusu hard diskleri ne yapacağını araştıran ekipler, şüphelinin geçmişte ev ve işyerinden hırsızlık suçundan kaydı olduğunu tespit etti. 2017 yılında bir kafeden dizüstü bilgisayar çalan şüphelinin söz konusu hard diskleri de satmak üzere çaldığını itiraf ettiği belirtildi.

Şahısın, hard disklerin içinde hangi veya ne tür bilgilerin olduğundan “haberinin olmadığını” söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Ahmet Anıl Ç’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği aktarıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Baykar tesisindeki casusluk iddiası tutuklama ile bitti