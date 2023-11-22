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    Baykar tesisindeki casusluk iddiası tutuklama ile bitti: İşte detaylar

    Yönetim Kurulu Başkanlığını Selçuk Bayraktar'ın yaptığı ve Bayraktar TB2 gibi SİHA’lar ile tanınan savunma sanayi şirketi Baykar’ın tesisinde hard disk çaldığı saptanan şüpheli tutuklandı.
    Baykar tesisindeki casusluk iddiası tutuklama ile bitti Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce Türkiye’nin savunma sanayisi için hem stratejik hem de ekonomik değere sahip olan Baykar’ın Hadımköy'deki tesislerinde “casusluk” iddiaları gündeme geldi. Yönetim Kurulu Başkanlığını Selçuk Bayraktar'ın yaptığı ve Bayraktar TB2, TB3 ve KIZILELMA gibi insansız hava araçlarıyla tanınan şirketteki bu olay tutuklama ile sonlandı.

    Terör bağlantısı bulunmadı

    Baykar’ın Hadımköy'deki tesislerinde yaşanan olayda 4 hard disk çaldığı belirlenen stajyer Ahmet Anıl Ç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Stajyerin hard diskleri ne yapacağını ve ailesini araştıran polis herhangi bir terör bağlantısına ulaşamadı. Şüpheli, ifadesinde hard diskleri satacağını söyledi.

    Stajyerin fabrikada 2 ay önce bilgi teknolojileri bölümünde staja başladığı aktarıldı. Şüphelinin söz konusu hard diskleri ne yapacağını araştıran ekipler, şüphelinin geçmişte ev ve işyerinden hırsızlık suçundan kaydı olduğunu tespit etti. 2017 yılında bir kafeden dizüstü bilgisayar çalan şüphelinin söz konusu hard diskleri de satmak üzere çaldığını itiraf ettiği belirtildi.

    Şahısın, hard disklerin içinde hangi veya ne tür bilgilerin olduğundan “haberinin olmadığını” söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Ahmet Anıl Ç’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği aktarıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    413 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    hard disk, bayraktar ve
    5 etiket daha casusluk baykar selçuk bayraktar Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
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