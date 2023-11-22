Savunma sanayisinde kritik öneme sahip Baykar’da "casusluk" iddiası!

Baykar’da casusluk krizi
Bayraktar Akıncı, TB3, TB2 gibi insansız hava araçlarıyla ön plana çıkan ve yine dünyanın ilk insansız savaş uçağı konumundaki KIZILELMA ile dikkatleri üzerine çeken Baykar’ın Hadımköy’de bulunan tesislerindeki casusluk operasyonu son anda engellendiği bildirildi. Patronlardünyası’nın haberine göre tesislerde çalışan bir mühendis, içerisinde teknoloji sırların olduğu bir hard diski bilgisayarın içerisinden çıkarırken güvenlik elemanları tarafından suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan teknoloji casusu mühendis ile ilgili soruşturmanın Terörle Mücadele kapsamında yürütüleceği belirtildi. Şimdilik casusluk iddiası resmi merciler tarafından onaylanmış değil.
Öte yandan teknoloji ve savunma sanayisi alanında veri güvenliği kritik öneme sahip durumda. Bilginin çalınması son derece ciddi sonuçlar doğurabileceği gibi bu tip şirketler için de yıkıcı olabilir. Bununla birlikte stratejik öneme sahip şirketlerin sistemlerine sızmak veya bu sistemlerden veri çıkarmak kolay bir iş değil. Bunların olmaması için çeşitli yazılımlar, protokoller ve fiziksel önlemler (CD, USB gibi araçların cihazlara takılamaması gibi) bulunuyor. Baykar’da yaşanan hard diskin çalınma girişimi de bu önlemleri ortadan kaldırma amacını taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.