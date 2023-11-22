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    Anlık Bildirim

    Savunma sanayisinde kritik öneme sahip Baykar’da "casusluk" iddiası!

    Türkiye’nin savunma sanayisi için önemli bir yere sahip olan ve Yönetim Kurulu Başkanlığını Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Baykar, casusluk iddiasıyla çalkalanıyor.
    Baykar’da casusluk krizi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin savunma sanayisi için hem stratejik hem de ekonomik değeri oldukça fazla olan Yönetim Kurulu Başkanlığını Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Baykar, bu sefer çok farklı bir şekilde gündeme geliyor. Aktarılanlara göre Baykar'ın Hadımköy'deki tesislerindeki bir sanayi casusluğu son anda engellendi.

    Baykar’da casusluk krizi

    Bayraktar Akıncı, TB3, TB2 gibi insansız hava araçlarıyla ön plana çıkan ve yine dünyanın ilk insansız savaş uçağı konumundaki KIZILELMA ile dikkatleri üzerine çeken Baykar’ın Hadımköy’de bulunan tesislerindeki casusluk operasyonu son anda engellendiği bildirildi. Patronlardünyası’nın haberine göre tesislerde çalışan bir mühendis, içerisinde teknoloji sırların olduğu bir hard diski bilgisayarın içerisinden çıkarırken güvenlik elemanları tarafından suçüstü yakalandı.

    Gözaltına alınan teknoloji casusu mühendis ile ilgili soruşturmanın Terörle Mücadele kapsamında yürütüleceği belirtildi. Şimdilik casusluk iddiası resmi merciler tarafından onaylanmış değil.

    Öte yandan teknoloji ve savunma sanayisi alanında veri güvenliği kritik öneme sahip durumda. Bilginin çalınması son derece ciddi sonuçlar doğurabileceği gibi bu tip şirketler için de yıkıcı olabilir. Bununla birlikte stratejik öneme sahip şirketlerin sistemlerine sızmak veya bu sistemlerden veri çıkarmak kolay bir iş değil. Bunların olmaması için çeşitli yazılımlar, protokoller ve fiziksel önlemler (CD, USB gibi araçların cihazlara takılamaması gibi) bulunuyor. Baykar’da yaşanan hard diskin çalınma girişimi de bu önlemleri ortadan kaldırma amacını taşıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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