Tusaş, Hürjet için GE Aerospace ile F404 motor anlaşmasını imzaladı

Tam Boyutta Gör ABD merkezli GE Aerospace ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), HÜRJET jet eğitim uçağında kullanılacak F404 turbofan motorları için tedarike yönelik yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşmanın yalnızca mevcut üretim sürecini değil, aynı zamanda platformun gelecekteki varyantlarını da kapsadığı bildirildi.

F404 için tedarik sözleşmesi imzalandı

İmzalanan anlaşma, HÜRJET programının teknik ve operasyonel sürekliliğini güvence altına alırken platformun küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu “HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, TUSAŞ’ın havacılık ve savunma kabiliyetleri açısından ileriye dönük önemli bir eşiği temsil ederken, bu anlaşma da program açısından kritik bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. GE Aerospace ile uzun yıllara dayanan iş birliğimiz, HÜRJET’in modern, güvenilir ve küresel ölçekte rekabetçi bir eğitim platformu olarak başarısını destekleyen kritik itki kabiliyetlerini sağlamaya devam etmektedir. Bu anlaşma, vizyonumuzu ve endüstriyel yetkinliklerimizi daha da pekiştirmektedir,” dedi.

GE Aerospace cephesinde de anlaşmanın stratejik önemine dikkat çekiliyor. Şirketin Savunma ve Sistemler Küresel Satış ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Rita Flaherty, “Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin gelişmiş askeri hava araçları için bir itki sistemi ortağı olarak GE Aerospace'e duyduğu güvenden ve HÜRJET programının kazandığı giderek artan ivmeden onur duyuyoruz. HÜRJET küresel sahnede yerini alırken Türk Havacılık Uzay Sanayii'ni desteklemekten ve Türkiye'nin savunma ve havacılık ekosisteminde kilit bir aktör olarak süregelen yükselişine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz,” dedi.

HÜRJET’e güç verecek olan GE Aerospace F404 turbofan motoru, dünya genelinde ileri seviye eğitim ve muharip uçaklarda yaygın olarak kullanılan, kendini muharebe koşullarında kanıtlamış bir sistem olarak öne çıkıyor. Yüksek güvenilirlik oranı ve performansıyla dikkat çeken bu motor, halihazırda 16 farklı ülkenin envanterinde yer alıyor veya sipariş aşamasında bulunuyor.

GE Aerospace ile TUSAŞ arasındaki ortaklık ise yeni değil. İki kurum arasındaki iş birliği, yaklaşık 40 yıl öncesine, Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 filosunda kullanılan F110 motorlarına kadar uzanıyor. 1985 yılında GE Aerospace ve TUSAŞ arasında kurulan bir ortak girişim şirketi olan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ise bugün küresel tedarik zincirine yüzlerce motor bileşeni sağlayarak dikkat çekiyor.

Bu süreçte taraflar, yalnızca mevcut projelerde değil, aynı zamanda Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN (F110) ve HÜRJET (F404) gibi kritik platformlarında da birlikte çalışmayı sürdürüyor.

HÜRJET, İspanya yolcusu

13,6 metre uzunlukta, 4,1 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat açıklığındaki HÜRJET, 1,4 mach hıza ulaşabilecek, azami 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebilecek. Uçakta üçer adet kanat altında ve bir adet gövde altında olmak üzere 7 istasyon yer alırken 3 tonun üzerinde faydalı yük taşıyabilecek.

Geçtiğimiz hafta ise TUSAŞ HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına ilişkin, Madrid’teki Airbus tesislerinde imza töreni düzenlendi. Daha önce de İspanya'ya 30 HÜRJET satışı için TUSAŞ ile Airbus arasında anlaşmaya varılmıştı.

