Bayraktar'ın Ukrayna'ya kuracağı İHA fabrikasının görüntüleri yayınlandı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Baykar Teknoloji CEO’su Haluk Bayraktar, Kiev’de görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Baykar’ın Ukrayna’ya kuracağı İHA fabrikası hakkında detaylar konuşuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelekskiy, Ukrayna’nın savunmasına katkılarından dolayı Haluk Bayraktar’a 1’inci Derece Devlet Liyakat Nişanı’nı verdi.

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Ukraynalı savunma sanayi dergisi Defence Express, Ukrayna’ya kurulacak Bayraktar İHA üretim fabrikasının konsept görsellerini yayınladı. Tesisin 30 bin metrekare alan üzerine inşa edileceği ve 300’ün üzerinde Ukraynalı mühendisin çalışacağı ifade edildi.

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Tesiste Bayraktar TB2, Akıncı, Kızılelma ve yeni Bayraktar İHA modellerinin üretilmesi planlanıyor. Burada üretilecek insansız hava araçlarında Türk yapımı parçaların yanı sıra Ukrayna’da üretilen parçalar da kullanılacak.

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Yeni SİHA modeli görüntülendi

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Bayraktar üretim tesisi için paylaşılan görsellerde, daha önce görmediğimiz bir silahlı insansız hava aracı görseli yer alıyor. Bu SİHA’nın ismi ve özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok ancak Bayraktar TB4 olarak adlandırılması mümkün. Görseldeki SİHA’nın daha geniş, daha basık ve daha minimal fiziksel yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Radar kesit alanı azaltılarak radardaki görünürlüğünün azaltılması hedeflenmiş. Böylece hava savunma sistemlerinin bu SİHA’yı tespit etmesi daha zor olacak. Ayrıca dört adet mühimmat istasyonuna sahip olduğunu görmekteyiz. Bayraktar, görseldeki modelle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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