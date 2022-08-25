Bayraktar TB2 gökyüzünde 500 bin uçuş saatini tamamladı

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Baykar tarafından geliştirilen tüm Bayraktar TB2 İHA’lar gökyüzünde toplam 500 bin uçuş saatini tamamlayarak Türk havacılık tarihinde rekora imza attı. Bayraktar TB2, gökyüzünde 500 bin uçuş saatine ulaşarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu.

Baykar’dan yapılan açıklamada, “İlk günden beri ilerde, her daim tetikte. Bayraktar TB2, 500.000 saattir göklerde” ifadeleri kullanıldı. Uluslararası basında Bayraktar TB2 hakkında demeçlerin yer aldığı bir video paylaşıldı.

Bayraktar TB2, 2014 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılıyor. TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT’in envanterinde Bayraktar TB2 bulunuyor.

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Bayraktar TB2, Ukrayna’nın Rusya işgaline karşı topraklarını savunmasında etkin rol oynamaya devam ediyor. Ukrayna’ya destek olmak isteyen bazı ülkeler, Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası başlattı. Bugüne kadar Litvanya, Ukrayna, Polonya Letonya, Norveç ve Kanada’da halk tarafından yardım kampanyası düzenlendi. Baykar, Ukrayna’ya destek olmak isteyen Litvanya, Ukrayna ve Polonya halkının yardım çağrısına katkıda bulunarak toplanan bağış miktarını almadan Ukrayna’ya Bayraktar TB2 hediye etti. Toplanan bağışların Ukrayna halkı için kullanılmasını istedi.

23 ülkeye Bayraktar TB2 satıldı

Şu ana kadar 23 farklı ülke ile Bayraktar TB2 ihracat sözleşmesi imzalandı. Baykar, 2021 yılında 664 milyon dolarlık SİHA sistemi ihracatı gerçekleştirerek savunma ve havacılık alanında geçen senenin en çok ihracat yapan Türk şirketi oldu. Baykar gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde ediyor. Şirket, yeni sözleşmeler için çok sayıda ülke ile görüşmelere devam ediyor.

Bu sene içerisinde Polonya’ya Bayraktar TB2 teslimatı yapılacak. Böylece Türkiye ilk defa hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihracatı yapmış olacak.

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Bayraktar TB2 gökyüzünde 500 bin uçuş saatini tamamladı