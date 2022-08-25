Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bayraktar TB2 gökyüzünde 500 bin uçuş saatini tamamladı

    Baykar'dan yapılann açıklamaya göre Bayraktar TB2, gökyüzünde 500 bin uçuş saatini tamamlayarak en uzun süre görev yapan milli hava aracı unvanını  500 bin saat ile geliştirdi.
    2

    Bayraktar TB2 gökyüzünde 500 bin uçuş saatini tamamladı
    Tam Boyutta Gör

    Baykar tarafından geliştirilen tüm Bayraktar TB2 İHA’lar gökyüzünde toplam 500 bin uçuş saatini tamamlayarak Türk havacılık tarihinde rekora imza attı. Bayraktar TB2, gökyüzünde 500 bin uçuş saatine ulaşarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu.

    Baykar’dan yapılan açıklamada, “İlk günden beri ilerde, her daim tetikte. Bayraktar TB2, 500.000 saattir göklerde” ifadeleri kullanıldı. Uluslararası basında Bayraktar TB2 hakkında demeçlerin yer aldığı bir video paylaşıldı.

    Bayraktar TB2, 2014 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılıyor. TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT’in envanterinde Bayraktar TB2 bulunuyor.

    Bayraktar TB2, Ukrayna’nın Rusya işgaline karşı topraklarını savunmasında etkin rol oynamaya devam ediyor. Ukrayna’ya destek olmak isteyen bazı ülkeler, Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası başlattı. Bugüne kadar Litvanya, Ukrayna, Polonya Letonya, Norveç ve Kanada’da halk tarafından yardım kampanyası düzenlendi. Baykar, Ukrayna’ya destek olmak isteyen Litvanya, Ukrayna ve Polonya halkının yardım çağrısına katkıda bulunarak toplanan bağış miktarını almadan Ukrayna’ya Bayraktar TB2 hediye etti. Toplanan bağışların Ukrayna halkı için kullanılmasını istedi.

    23 ülkeye Bayraktar TB2 satıldı

    Şu ana kadar 23 farklı ülke ile Bayraktar TB2 ihracat sözleşmesi imzalandı. Baykar, 2021 yılında 664 milyon dolarlık SİHA sistemi ihracatı gerçekleştirerek savunma ve havacılık alanında geçen senenin en çok ihracat yapan Türk şirketi oldu. Baykar gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde ediyor. Şirket, yeni sözleşmeler için çok sayıda ülke ile görüşmelere devam ediyor.

    Bu sene içerisinde Polonya’ya Bayraktar TB2 teslimatı yapılacak. Böylece Türkiye ilk defa hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihracatı yapmış olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

    Profil resmi
    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

    Profil resmi
    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız