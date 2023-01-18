Kamikaze İHA Alpagut'un bu sene seri üretimine başlanacak

Teknoloji Editörü
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Yerli savunma sanayi şirketi
STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ), mini insansız hava aracı Kargu'da yeni ihracata ve akıllı mühimmat Alpagut'ta seri üretime hazırlanıyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, geçen sene Ekim ayında tanıtımı yapılan Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi Alpagut’un bu sene ilk atışının yapılacağını ve sene sonunda doğru ROKETSAN ile seri üretimine başlanacağını duyurdu.
Kamikaze İHA sınıfındaki
Alpagut, İHA'larda, hava araçlarında ve kara araçlarında kullanılabilecek. Alpagut özellikle de İHA’ların ulaşamayacağı veya İHA’ların sokulmasının riskli olabileceği ortamlarda kullanılacak. Yaklaşık 60 kilometre menzile, 45 kilogram ağırlığa, 2,3 metre uzunluğa ve 2,5 metre kanat açıklığına sahip. Mühimmatta 11 kilogram parçacık etkili, zırh delici ve termobarik seçenekli harp başlığı kullanılacak.
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STM tarafından geliştirilen ve 2018 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan
Kargu’nun ihracatı için yeni ülkelerle görüşüldüğünü vurgulayan Güleryüz, “Kargu'yu 10'a yakın ülkeye ihraç etmeyi başardık, 10-15 ülkeyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Onlardan da beklentimiz yüksek açıkçası.” dedi.
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Siber güvenlik alanında yaptıkları çalışmalarla "kaslarını güçlendirdiklerini" belirten Güleryüz, Türk Silahlı Kuvvetleri
Siber Savunma Merkezi (SİSAMER) Projesi'nin ikinci fazının yakın zamanda başlayacağını bildirdi. Güleryüz, emniyet güçleri için yaptıkları veri merkezleri, siber güvenlik çözümlerinin büyük çoğunluğunun da tamamlandığını kaydetti. Ayrıca STM ana yükleniciliğinde üretilen İ sınıfı fırkateyn İstanbul'u 2023 sonunda teslim edeceklerini açıkladı.
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