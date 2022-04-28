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    Bayramın etkisiyle ikinci el araç satışları hareketlendi

    İkinci el araç pazarı bayram öncesi biraz olsun hareketlendi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, satışlarda yüzde 10 artış yaşandığını dile getirdi.
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    Bayramın etkisiyle ikinci el araç satışları hareketlendi
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    Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil sektörünü değerlendirdi. Uzun süredir durgun olan piyasanın havaların ısınması ve Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla hareketlendiğini belirten Erkoç, ‘’Satışlarda yüzde 10 oranında artış var’’ dedi.

    İkinci el pazarının uzun bir süredir durgun olduğunu belirten Erkoç, ‘’Yeni açıklanan rakamlara göre ikinci el otomobil pazarı Mart ayında yüzde 11,3 artışla 503 bin adet oldu. Pandemi kısıtlamalarının tamamen gevşetilmesinin, yaz mevsiminin ve bayramın da yaklaşmasının her sene olduğu gibi bu sene de sektöre olumlu yansıdığını söyleyebiliriz’’ diye konuştu.

    Nisan ayında ikinci el pazarının toparlanmaya başladığını ifade eden Erkoç, şöyle konuştu:

    ‘’2021 yılının ilk 3 ayında 1 milyon 64 bin 434 adet olarak gerçekleşen ikinci el otomobil pazarı, 2022 yılının aynı döneminde 1 milyon 178 bin 550 adet olarak gerçekleşti. Yani pazarda yüzde 10 oranında yukarı yönlü bir değişim yaşandı. Geçtiğimiz ay BDDK tarafından gerçekleştirilen taşıt kredilerindeki düzenlemenin de ikinci el otomobil sektörüne olumlu etkisi oldu. Taşıt kredilerindeki kısıtlama sebebiyle kredi kullanamayan vatandaşlarımız kredi kullanabiliyor, bu düzenleme sayesinde yaşanan hareketlenmeyi gözlemleyebiliyoruz.

    Piyasalarda yaşanan belirsizlik vatandaşlarımızın da beklemede kalmasına sebep olmuştu. Ancak peşinat tutarlarının azalarak taksit sayısının arttırılması araç almak isteyen ancak bunu öteleyen, beklemede olan vatandaşlarımızı hareketlendirdi. BDDK düzenlemesinin yanı sıra bahar aylarının gelmesi, Pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi ve Ramazan Bayramı’nın da yaklaşıyor olması pazardaki canlılığın artmasını sağladı. Ayrıca sıfır araç fiyatlarındaki yükseliş de vatandaşlarımızın ikinci ele olan talebini arttırdığı için şu an satışlarda yüzde 10 oranında bir artış olduğunu söyleyebiliriz’’

    Bayramın etkisiyle ikinci el araç satışları hareketlendi
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    Vatandaş 15 yaş ve üzeri araçlara erişebiliyor

    Enflasyonun her geçen gün arttığını ve alım gücünün düştüğünü ifade eden Erkoç, ‘’Bu durum insanların araç tercihlerine de yansıdı. 15 yaş ve üzeri araçlar daha kolay satılırken, vatandaşlarımız araçların yakıt performansına da dikkat ediyor. Alıcılar tarafından en çok yakıt cimrisi araçlar tercih ediliyor’’ dedi.

    Erkoç, sektördeki canlanmayla beraber fiyatlarda da artış yaşanabileceğine dikkat çekerek, ‘’İkinci el pazarındaki durgunluk devam ederken fiyatlar da stabil seyretti. Sıfır araç fiyatlarındaki artışın bu ay itibariyle ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacağını, bu sebeple fiyatların da yükseleceğini tahmin ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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    L
    linkci_sude 16 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 17 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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