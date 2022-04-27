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    Volkswagen Caddy'nin şarj edilebilir hibrit versiyonu test edilirken görüntülendi

    Dördüncü nesil Volkswagen Caddy'nin şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yakalanan fotoğraflara bakılırsa tasarımda gözle görülür bir değişim olmayacak.
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    Volkswagen Caddy'nin hibrit versiyonu görüntülendi
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    Bir yılı aşkın süredir satışta olan dördüncü nesil Volkswagen Caddy, sadece içten yanmalı motorlarla sunuluyor. Ancak bu durum yakında değişecek. Caddy'nin PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonu, ısınma turlarında kameralara yakalandı.

    Volkswagen'in MQB platformunu kullanan ilk hafif ticari araç olan Caddy'nin fotoğraflarına baktığımızda hem standart hem de uzun gövdeli versiyonları görüyoruz. Caddy eHybrid adını taşıması beklenen modelin tasarımında herhangi bir değişim yok. Sadece sol çamurluk üzerindeki şarj girişinin olduğu bölüm biraz eğreti duruyor ancak araç son halini aldığında o da normal görünecektir.

    Caddy eHybrid'de çeşitli Volkswagen Grubu modellerinde de kullanılan hibrit sistemi göreceğiz. Normalde bu sistem 1.4 litre TSI ve bir e-motorun kombinasyonundan oluşuyor ancak Caddy'de bunun yerine 1.5 litre TSI kullanılabileceği iddia ediliyor. Bunun dışında motor ve şanzıman arasına konumlandırılan e-motor ve 6 ileri çift kavramalı şanzımanın aynı kalması muhtemel. Lityum iyon batarya da Caddy'ye 50-60 km civarında saf elektrikli sürüş menzili kazandıracaktır.

    Volkswagen Caddy eHybrid'in yıl sona ermeden tanıtılması bekleniyor. Aynı şekilde kardeş model Ford Tourneo Connect'te de şarj edilebilir hibrit versiyon göreceğiz. 

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