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    İkinci el otoda kredi sorunu: "Her 10 kişiden ancak 2'si krediye erişebiliyor"

    Otomerkezi.net, ikinci el oto pazarında tüketicilerin son dönemde yaşadığı problemlere değinen bazı açıklamalarda bulundu.                                           
    İkinci el oto pazarında kredi sorunu talebi baltalıyor Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde otomobil satışlarında, her 10 otomobilden 7’si kredi ile satın alınırken, bu yılın ikinci yarısı itibarıyla bu durumun değiştiğini aktaran Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “İkinci el otomobile talep çok yüksek, ancak talebin önünü kesen ve pazardaki durgunluğa sebep olan temel unsur kredi. Şu anda her 10 kişiden ancak 2’si krediye erişebiliyor.

    Yüksek faiz oranları, düşük vadeler, kredi çıkmama durumları sektörün gelişimine olumsuz etki ediyor. Pazar yıl sonuna kadar bu durgunlukta devam ederse ikinci el araç satışları 7,5 milyonluk hedefe ulaşamaz; ancak 6-6,5 milyon seviyelerinde kapanır.” şeklinde konuştu.

    Otomerkezi.net tarafından açıklanan verilere göre, her ay ortalama 7 ile 9 Milyar TL taşıt kredisi hacmi bulunurken, Haziran ayında bu hacim 2,5 Milyar TL’ye, Temmuz ayında ise 717 Milyon TL’ye kadar düştü.

    Kredi kullanım seviyesi 10’da 2’ye kadar indi

    Türkiye otomotiv sektörünün gelişiminde taşıt finansmanı ve kredi çözümlerinin büyük önem arz ettiğini hatırlatan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş,

    “Ortalama 10 kişiden 7’si kredi vasıtasıyla otomobil satın alırken bugün geldiğimiz noktada 10 kişiden 2’si kredi ile araç satın alıyor. Vatandaşların kredi başvuruları ya onaylanmıyor ya da komik diyebileceğimiz tutarlarda kredilerle karşılaşıyor. Bayilerimize gelen birçok tüketicide de bu problemle karşılaşıyoruz. Sahada son 1 aydır ciddi bir durgunluk söz konusu ve temel sebebi kredi. Talep çok yüksek, ancak krediye ulaşım reelde artık her anlamda imkansız. BDDK’nın son 1,5 yıldır izlediği politikalardan taviz vererek vadeleri artırması elzem, aksi takdirde nihai tüketici otomobile erişemeyecek.” dedi.

    Pazar durgunluk devam ederse 6 milyonla kapanır

    Sıfır araçlarda bulunurluğun artışı ve ikinci elde durgunluğun etkisiyle pazarın negatif bir pozisyonda olduğunu söyleyen Karakaş,

    “Pazardaki beklenti ve hedefler bu yıl satışların 7,5 milyonu bulmasıydı. Durgunluk devam ettiği takdirde ikinci el araç pazarı bu yılı ancak 6-6,5 milyonla kapatır şeklinde öngörüyoruz. Son 2 ayda ortalama marka-modele bağlı olarak fiyatlarda yüzde 6 ile 8 arasında düşüş mevcut. Döviz kuru ve enflasyon stabil devam ederse pazar da regüle olmuş biçimde devam eder, fiyatlar da benzer seviyelerde ilerler. Krediye erişim hem Merkez Bankası hem de bankalar tarafından desteklenirse en azından aracını yenilemek isteyen tüketiciye ilaç gibi gelecektir.” yorumunu yaptı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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