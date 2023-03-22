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    Yeni Accent'in izleri: 2023 Hyundai Verna tanıtıldı

    Hyundai'nin Hindistan pazarındaki kompakt sedan modeli Verna, 2023 model yılı için tepeden tırnağa yenilendi. Verna, ülkemize de gelmesi beklenen yeni nesil Hyundai Accent için ön gösterim niteliğinde
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    Yeni Accent'in izleri: 2023 Hyundai Verna tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Hyundai, yeni nesil 2023 Verna modelinin örtüsünü kaldırdı. Hindistan'da satılan Hyundai Verna'nın adını duymamış olabilirsiniz. Ancak kendisi için yakından tanıdığımız Accent'in ikizi gibi diyebiliriz. Dolayısıyla bu model, yeni nesil Accent hakkında ipuçları barındırıyor.

    2023 Hyundai Verna, kompakt bir otomobil olmasına rağmen özellikle 2670 mm'lik aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Otomobilin diğer ölçüleri ise 4535 mm uzunluk, 1765 mm genişlik ve 1475 mm yükseklik şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu noktada selefine kıyasla 152 mm daha uzun ve 25 mm daha geniş olduğunu söyleyebiliriz. Bu da kullanıcıyla daha ferah bir yaşam alanı olarak yansıyacak.

    Yeni Hyundai Verna, markanın diğer yeni modelleri gibi "Duygusal Sportiflik" tasarım kimliğine sahip. Ön bölümde alçak burun kısmı ve yeni Kona'da da gördüğümüz boydan boya uzanan LED ışık imzası dikkat çekiyor. Alt tarafı ise geniş panjur domine ederken kenarlarda farlar ve dikey hava girişleri göze çarpıyor.

    Yeni Accent'in izleri: 2023 Hyundai Verna tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Kompakt sedan, çift renkli tasarıma sahip 16 inçlik jantlarla geliyor. 205/55 lastiklerin kullanıldığı modelin üst versiyonlarında bolca krom süsleme görüyoruz. Bunun dışında, Tucson ve Elantra gibi modellerde karşımıza çıkan keskin çizgiler yeni Hyundai Verna'da da yerini almış. Arkada ise boydan boya uzanan LED stoplar, otomobilin tasarımını hareketlendirmiş.

    Verna'nın iç mekânı ekonomik bir modele göre oldukça iyi. 10.25 inçlik ekranlar, deri döşeme, ısıtma ve havalandırma özelliğine sahip ön koltuklar, ambiyans aydınlatması, soğutmalı torpido gözü, elektrikli sunroof, elektrikli sürücü koltuğu ve kablosuz cep telefonu şarjı gibi donanımlar mevcut.

    Yeni Accent'in izleri: 2023 Hyundai Verna tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Kaputun altında iki seçenek sunuluyor. Giriş seviyesindeki 1.5 litre MPi benzinli motor 113 hp güç ve 144 Nm tork üretiyor. Söz konusu motor, 6 ileri manuel veya akıllı değişken şanzımanla kombine edilebiliyor. Yine 1.5 litre hacme sahip fakat bu kez turbo desteğini arkasına alan GDi motor ise 156 hp güç ve 253 Nm tork üretiyor. Bu seviyede 7 ileri çift kavramalı şanzıman seçeneği de mevcut.

    2023 Hyundai Verna, Hindistan'da 1.08 milyon rupi (250.000 TL) başlangıç fiyatına sahip. Turbo motorlu versiyon ise 1.48 milyon rupi (341.000 TL) fiyatla satılacak. Yeni nesil Accent, Hint Verna'nın biraz daha lüks hali olacak. Ülkemize de gelmesi muhtemel olan yeni Hyundai Accent'in de kısa süre içerisinde tanıtılması bekleniyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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