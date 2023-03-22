Yeni Accent'in izleri: 2023 Hyundai Verna tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Hyundai, yeni nesil 2023 Verna modelinin örtüsünü kaldırdı. Hindistan'da satılan Hyundai Verna'nın adını duymamış olabilirsiniz. Ancak kendisi için yakından tanıdığımız Accent'in ikizi gibi diyebiliriz. Dolayısıyla bu model, yeni nesil Accent hakkında ipuçları barındırıyor.

2023 Hyundai Verna, kompakt bir otomobil olmasına rağmen özellikle 2670 mm'lik aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Otomobilin diğer ölçüleri ise 4535 mm uzunluk, 1765 mm genişlik ve 1475 mm yükseklik şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu noktada selefine kıyasla 152 mm daha uzun ve 25 mm daha geniş olduğunu söyleyebiliriz. Bu da kullanıcıyla daha ferah bir yaşam alanı olarak yansıyacak.

Yeni Hyundai Verna, markanın diğer yeni modelleri gibi "Duygusal Sportiflik" tasarım kimliğine sahip. Ön bölümde alçak burun kısmı ve yeni Kona'da da gördüğümüz boydan boya uzanan LED ışık imzası dikkat çekiyor. Alt tarafı ise geniş panjur domine ederken kenarlarda farlar ve dikey hava girişleri göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör Kompakt sedan, çift renkli tasarıma sahip 16 inçlik jantlarla geliyor. 205/55 lastiklerin kullanıldığı modelin üst versiyonlarında bolca krom süsleme görüyoruz. Bunun dışında, Tucson ve Elantra gibi modellerde karşımıza çıkan keskin çizgiler yeni Hyundai Verna'da da yerini almış. Arkada ise boydan boya uzanan LED stoplar, otomobilin tasarımını hareketlendirmiş.

Verna'nın iç mekânı ekonomik bir modele göre oldukça iyi. 10.25 inçlik ekranlar, deri döşeme, ısıtma ve havalandırma özelliğine sahip ön koltuklar, ambiyans aydınlatması, soğutmalı torpido gözü, elektrikli sunroof, elektrikli sürücü koltuğu ve kablosuz cep telefonu şarjı gibi donanımlar mevcut.

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Kaputun altında iki seçenek sunuluyor. Giriş seviyesindeki 1.5 litre MPi benzinli motor 113 hp güç ve 144 Nm tork üretiyor. Söz konusu motor, 6 ileri manuel veya akıllı değişken şanzımanla kombine edilebiliyor. Yine 1.5 litre hacme sahip fakat bu kez turbo desteğini arkasına alan GDi motor ise 156 hp güç ve 253 Nm tork üretiyor. Bu seviyede 7 ileri çift kavramalı şanzıman seçeneği de mevcut.

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2023 Hyundai Verna, Hindistan'da 1.08 milyon rupi (250.000 TL) başlangıç fiyatına sahip. Turbo motorlu versiyon ise 1.48 milyon rupi (341.000 TL) fiyatla satılacak. Yeni nesil Accent, Hint Verna'nın biraz daha lüks hali olacak. Ülkemize de gelmesi muhtemel olan yeni Hyundai Accent'in de kısa süre içerisinde tanıtılması bekleniyor.

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Yeni Accent'in izleri: 2023 Hyundai Verna tanıtıldı