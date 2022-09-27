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    İkinci el otomobil pazarında daralma sürüyor

    MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el pazarının temmuzdan sonra ağustos ayında da daraldığını, bu gidişatın önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini öngördüklerini ifade etti.
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    İkinci el otomobil pazarında daralma sürüyor

    Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil sektörünü değerlendirdi. Pazarın ağustos ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13’e yakın bir düşüş yaşadığını kaydeden Erkoç, daralmanın önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini öngördüklerini ifade etti.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ikinci el otomobil pazarında 2022’nin Ocak – Ağustos döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21,18 oranında yukarı yönlü bir değişim olduğunu, ancak temmuz ve ağustos aylarında daralma yaşandığını ifade eden Erkoç, “2021’in Ağustos ayında 549 bin adet olarak gerçekleşen pazar, 2022’nin aynı ayında yüzde 12,92 oranında bir düşüşle 478 bin 53 adet olarak gerçekleşti. Piyasa neredeyse durma noktasına geldi’’ diye konuştu.

    Pazardaki durgunluğun birçok sebebi olduğuna dikkat çeken Erkoç, konuyla ilgili açıklamasında:

    “Üretimde ve lojistikte yaşanan aksaklıklar devam ediyor. Pandemiden sonra markaların tam kapasite çalışmaması arzda yaşanan sorunları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde bazı markalar da dünya genelindeki birkaç fabrikasını kapatacağını ve küçülmeye gideceğini açıkladı. Markaların üretimde kısıtlamaya gideceklerini ifade etmesi gösteriyor ki arz talep dengesinde yaşanan makas daha fazla açılacak. Bu da fiyatlardaki artışı beraberinde getiriyor.

    İkinci el otomobil pazarında daralma sürüyor
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    Maliyet artışları sebebiyle yükselen fiyatların yanı sıra, döviz kurunun dalgalı seyri, banka kredilerine ulaşmada yaşanan zorluklar ve vade sayılarının az olması pazardaki daralmanın ana sebeplerinden… Bu sebeplerden dolayı önümüzdeki aylarda da daralmanın devam edeceğini, bununla beraber fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyoruz." dedi.

    ÖTV indirimi beklentisi pazarı kilitledi

    Erkoç, kısa vadede ÖTV düzenlemesinin beklenmediğini tekrarlayarak, “Vatandaşların ÖTV indirim beklentisi ve ekonomide yaşanan belirsizlikler de tüketicinin beklemesine yol açıyor, satışları olumsuz yönde etkiliyor. Şu an sektörde yaşanan en büyük sorun, banka faiz oranlarının yüksek olmasının yanında vade sayılarının da düşük olması… Enflasyon yükseliyor, alım gücü düşüyor ve tüketici finansman sıkıntısı yaşıyor. Faiz oranları düşürülmeden ve vade sayıları yükselmeden piyasanın hareketlenmesini sağlamak zor…’’ dedi.

    Kayıt dışılığa çözüm bulunması gerekiyor

    Otomobil satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartının bireyleri kapsamadığını, bu yüzden de stokçuluğa çözüm olmadığını belirten Erkoç, ‘’Defaten açıkladığımız gibi kayıtlı olmayan, vergi ödemeden merdiven altı yöntemlerle araç alım satımı yapan kişiler bu düzenlemeden etkilenmediği için stokçuluk yapmaya, piyasanın dengesini bozmaya devam ediyor. Fiyatlardaki şişmenin önüne geçilmesi için kayıt dışı satış yapanların engellenmesi gerekiyor’’ diye konuştu.

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    B
    batar 18 saat önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 19 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 2 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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