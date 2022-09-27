İkinci el otomobil pazarında daralma sürüyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil sektörünü değerlendirdi. Pazarın ağustos ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13’e yakın bir düşüş yaşadığını kaydeden Erkoç, daralmanın önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini öngördüklerini ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ikinci el otomobil pazarında 2022’nin Ocak – Ağustos döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21,18 oranında yukarı yönlü bir değişim olduğunu, ancak temmuz ve ağustos aylarında daralma yaşandığını ifade eden Erkoç, “2021’in Ağustos ayında 549 bin adet olarak gerçekleşen pazar, 2022’nin aynı ayında yüzde 12,92 oranında bir düşüşle 478 bin 53 adet olarak gerçekleşti. Piyasa neredeyse durma noktasına geldi’’ diye konuştu.

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Pazardaki durgunluğun birçok sebebi olduğuna dikkat çeken Erkoç, konuyla ilgili açıklamasında:

“Üretimde ve lojistikte yaşanan aksaklıklar devam ediyor. Pandemiden sonra markaların tam kapasite çalışmaması arzda yaşanan sorunları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde bazı markalar da dünya genelindeki birkaç fabrikasını kapatacağını ve küçülmeye gideceğini açıkladı. Markaların üretimde kısıtlamaya gideceklerini ifade etmesi gösteriyor ki arz talep dengesinde yaşanan makas daha fazla açılacak. Bu da fiyatlardaki artışı beraberinde getiriyor.

Tam Boyutta Gör

Maliyet artışları sebebiyle yükselen fiyatların yanı sıra, döviz kurunun dalgalı seyri, banka kredilerine ulaşmada yaşanan zorluklar ve vade sayılarının az olması pazardaki daralmanın ana sebeplerinden… Bu sebeplerden dolayı önümüzdeki aylarda da daralmanın devam edeceğini, bununla beraber fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyoruz." dedi.

ÖTV indirimi beklentisi pazarı kilitledi

Erkoç, kısa vadede ÖTV düzenlemesinin beklenmediğini tekrarlayarak, “Vatandaşların ÖTV indirim beklentisi ve ekonomide yaşanan belirsizlikler de tüketicinin beklemesine yol açıyor, satışları olumsuz yönde etkiliyor. Şu an sektörde yaşanan en büyük sorun, banka faiz oranlarının yüksek olmasının yanında vade sayılarının da düşük olması… Enflasyon yükseliyor, alım gücü düşüyor ve tüketici finansman sıkıntısı yaşıyor. Faiz oranları düşürülmeden ve vade sayıları yükselmeden piyasanın hareketlenmesini sağlamak zor…’’ dedi.

Kayıt dışılığa çözüm bulunması gerekiyor

Otomobil satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartının bireyleri kapsamadığını, bu yüzden de stokçuluğa çözüm olmadığını belirten Erkoç, ‘’Defaten açıkladığımız gibi kayıtlı olmayan, vergi ödemeden merdiven altı yöntemlerle araç alım satımı yapan kişiler bu düzenlemeden etkilenmediği için stokçuluk yapmaya, piyasanın dengesini bozmaya devam ediyor. Fiyatlardaki şişmenin önüne geçilmesi için kayıt dışı satış yapanların engellenmesi gerekiyor’’ diye konuştu.

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İkinci el otomobil pazarında daralma sürüyor