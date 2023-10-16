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    Anlık Bildirim

    İkinci el otoda fiyatlar Haziran ayı seviyelerine geriledi

    Otomerkezi.net, otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkmaya başladığını belirterek fiyatlarda yüzde 15'e kadar düşüş yaşandığına dikkat çekti.                     
    İkinci el otoda fiyatlar Haziran ayı seviyelerine geriledi Tam Boyutta Gör
    Otomerkezi.net, otomotivdeki son duruma dair tespitlerde bulundu. Araç fiyatlarında 3 yılın ardından ilk kez tüketici nezdinde kabul görecek seviyede düşüş yaşanırken, fiyatlar Haziran ayı seviyelerine geriledi. Öte yandan araç fiyatlarında yaşanan ortalama yüzde 12-15 arasındaki düşüşle 1-6 yaş aralığındaki otomobillere olan talep tekrar yükseldi.

    Otomobil yatırım aracı olmaktan çıkıyor

    Pandemiden bu yana ikinci el araç sektöründe yaşanan manipülasyonların önemli derecede sona erdiğini belirten Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş,

    “Bakanlığın almış olduğu aksiyonların sahada karşılık bulduğunu ve otomobil fiyatlarındaki manipülasyonların geride kaldığını görüyoruz. İkinci el araç fiyatlarında artık köpük kalmadı, nihai tüketicinin, otomobile ihtiyacı olanların önü açılmış oldu. Otomobilin yatırım aracı, bir emtia olarak kullanılması durumu da son buldu.” dedi.

    Pazar durgun seyrediyor

    Araç fiyatlarında ortaya çıkabilecek fiyat artışlarına karşı vatandaşların endişe duymaması gerektiğini de ifade eden Karakaş,

    “Manipülatif ve suni biçimde ikinci el araç fiyatlarında artışlarla artık karşılaşmayacağımızı öngörüyoruz. Artışlar enflasyonla doğru orantılı biçimde olacaktır. Diğer tarafta kredi kısıtlamaları ve yüksek faizin etkisiyle pazardaki durgun pozisyon yerini koruyor. 45-55 gün olan ortalama satış günü önümüzdeki aylarda 60-65 günlere çıkacaktır.” ifadelerine yer verdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 10 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    898 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    ikinci el oto, Türkiye Haberleri ve
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    Forumdan Konular

    ehliyet sınavında bilinmesi gerekenler antalya havalimanından alanyaya nasıl gidilir klasör veya dosya başka bir programda açık olduğundan bu eylem gerçekleştirilemiyor adata 1tb legend 850 lite dükkanımı atm ye kiraya vermek istiyorum

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