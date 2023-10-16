Tam Boyutta Gör Otomerkezi.net, otomotivdeki son duruma dair tespitlerde bulundu. Araç fiyatlarında 3 yılın ardından ilk kez tüketici nezdinde kabul görecek seviyede düşüş yaşanırken, fiyatlar Haziran ayı seviyelerine geriledi. Öte yandan araç fiyatlarında yaşanan ortalama yüzde 12-15 arasındaki düşüşle 1-6 yaş aralığındaki otomobillere olan talep tekrar yükseldi.

Otomobil yatırım aracı olmaktan çıkıyor

Pandemiden bu yana ikinci el araç sektöründe yaşanan manipülasyonların önemli derecede sona erdiğini belirten Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş,

“Bakanlığın almış olduğu aksiyonların sahada karşılık bulduğunu ve otomobil fiyatlarındaki manipülasyonların geride kaldığını görüyoruz. İkinci el araç fiyatlarında artık köpük kalmadı, nihai tüketicinin, otomobile ihtiyacı olanların önü açılmış oldu. Otomobilin yatırım aracı, bir emtia olarak kullanılması durumu da son buldu.” dedi.

Pazar durgun seyrediyor

Araç fiyatlarında ortaya çıkabilecek fiyat artışlarına karşı vatandaşların endişe duymaması gerektiğini de ifade eden Karakaş,

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“Manipülatif ve suni biçimde ikinci el araç fiyatlarında artışlarla artık karşılaşmayacağımızı öngörüyoruz. Artışlar enflasyonla doğru orantılı biçimde olacaktır. Diğer tarafta kredi kısıtlamaları ve yüksek faizin etkisiyle pazardaki durgun pozisyon yerini koruyor. 45-55 gün olan ortalama satış günü önümüzdeki aylarda 60-65 günlere çıkacaktır.” ifadelerine yer verdi.

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İkinci el otoda fiyatlar Haziran ayı seviyelerine geriledi