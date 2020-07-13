Bazı Nvidia GeForce RTX ekran kartlarının üretimi sona eriyor

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Nvidia’nın 7nm sürecindeki Ampere mimarisine yavaş yavaş yaklaşırken mevcut mimari ise artık hayatının sonuna geliyor. Yeni kartlara alan açmak için üretimde bazı önemli değişiklikler yapılıyor.

Premium kartlara veda

Sektörden gelen bilgilere göre RTX serisinin üretimi yavaş yavaş durduruluyor. Nvidia yeni kartlara alan açmak adına GeForce RTX 2070, RTX 2070 SUPER, RTX 2080 SUPER ve RTX 2080 Ti üretimini yavaşlatıyor. Yakın dönemde hem Nvidia hem de satış ortakları raflardan bu ürünleri kaldıracak.

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Fiyat rekabeti açısından RTX 2060, RTX 2060 SUPER, GTX 16xx serisi kalıyor. Bu kartlar zaten kendi segmentinde Radeon serilerine karşı mücadele ediyordu. RTX 2080 için ise 2080 SUPER sonrasında üretimi sona erme aşamasına gelmişti.

Üretimin yavaşlaması haliyle sıkıntıları da beraberinde getirecek. Son dönemde madencilerin kazım ekipmanlarına ilgisi arttı. Oyuncu segmenti de aylık olarak belirli bir sipariş seviyesine sahip. Kısa süre içerisinde GeForce RTX 2080 SUPER ve RTX 2080 Ti ekran kartının stoklarının tükeneceği tahmin ediliyor.

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Diğer taraftan stokların azalması fiyat artışını da beraberinde getirecek. Kaynaklar GTX 1660 SUPER ve RTX 2060 ekran kartlarının da fiyatlarının artmasını bekliyor. Nvidia’nın bu durum karşısında satış ortaklarını uyardığı ve ayarlamalar yapmasını istediği de gelen bilgiler arasında.

Eylül ortasında bir lansman beklendiği için yaklaşık 2 ay boyunca üst seviye Nvidia RTX ürünlerinde bir sıkışma yaşanacağı kesin. Bu ortamda Radeon Navi mimarisine bir avantaj oluşur mu bilinmez.

https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-20-turing-production-end-geforce-rtx-30-ampere-gaming-graphics-card-launch-close/

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