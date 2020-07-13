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    Bazı Nvidia GeForce RTX ekran kartlarının üretimi sona eriyor

    Yeni neslin gelişine az bir süre kala Nvidia stok temizliğine başladı. GeForce RTX 2070, RTX 2070 SUPER, RTX 2080 SUPER ve RTX 2080 Ti ekran kartlarının üretimi sona eriyor.
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    Haber Editörü
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    Bazı Nvidia GeForce RTX ekran kartlarının üretimi sona eriyor
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    Nvidia’nın 7nm sürecindeki Ampere mimarisine yavaş yavaş yaklaşırken mevcut mimari ise artık hayatının sonuna geliyor. Yeni kartlara alan açmak için üretimde bazı önemli değişiklikler yapılıyor.

    Premium kartlara veda

    Sektörden gelen bilgilere göre RTX serisinin üretimi yavaş yavaş durduruluyor. Nvidia yeni kartlara alan açmak adına GeForce RTX 2070, RTX 2070 SUPER, RTX 2080 SUPER ve RTX 2080 Ti üretimini yavaşlatıyor. Yakın dönemde hem Nvidia hem de satış ortakları raflardan bu ürünleri kaldıracak.

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    Fiyat rekabeti açısından RTX 2060, RTX 2060 SUPER, GTX 16xx serisi kalıyor. Bu kartlar zaten kendi segmentinde Radeon serilerine karşı mücadele ediyordu. RTX 2080 için ise 2080 SUPER sonrasında üretimi sona erme aşamasına gelmişti.

    Üretimin yavaşlaması haliyle sıkıntıları da beraberinde getirecek. Son dönemde madencilerin kazım ekipmanlarına ilgisi arttı. Oyuncu segmenti de aylık olarak belirli bir sipariş seviyesine sahip. Kısa süre içerisinde GeForce RTX 2080 SUPER ve RTX 2080 Ti ekran kartının stoklarının tükeneceği tahmin ediliyor.

    Bazı Nvidia GeForce RTX ekran kartlarının üretimi sona eriyor
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    Diğer taraftan stokların azalması fiyat artışını da beraberinde getirecek. Kaynaklar GTX 1660 SUPER ve RTX 2060 ekran kartlarının da fiyatlarının artmasını bekliyor. Nvidia’nın bu durum karşısında satış ortaklarını uyardığı ve ayarlamalar yapmasını istediği de gelen bilgiler arasında.

    Eylül ortasında bir lansman beklendiği için yaklaşık 2 ay boyunca üst seviye Nvidia RTX ürünlerinde bir sıkışma yaşanacağı kesin. Bu ortamda Radeon Navi mimarisine bir avantaj oluşur mu bilinmez.



    https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-20-turing-production-end-geforce-rtx-30-ampere-gaming-graphics-card-launch-close/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 19 dk.
    Yine mi madencilik artıyor ya :/
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    Arisaka 1 sa.
    Bazı cumalar incehesapta 2080 Super ROG Strix 6500 TL, 2080 Super Gaming X Trio 6300 TL ye satılıyor.Param olsa bir dakika düşünmeden alır geçerim çünkü 3000 serisi kesinlikle çok pahalı olacak ve saf performans olarak büyük bir sıçrama olmayacak çünkü Nvidia ağırlıklı olarak ray tracing olayına odaklanıyor kalkıp da 3060 ı 2080 performansında çıkarmayacak buna emin olabilirsiniz. 2080 Super ayarında bir kart için de muhtemelen 3070 Super falan almak zorunda kalacaksınız ki 2070 Super bile 5000 TL iken 3070 Superin fiyatı ne olur hesap edin.Ayrıca yazıda madencilerden de bahsetmişler yıl sonuna doğru bir de madenciler çıkarsa piyasada o zaman şamatayı görün yine stok bitti tükendi derken RX580 gibi kartları 3000-4000 TL ye görmeye başlarız
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    guzmann06 (Çağrı Can) 1 sa. Arisaka
    3060 2070 superi zorlar bence tam turing gpu satma zamanı
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    furerg (Furkan Ergin) 1 sa.
    Karaborsa olur bu kartlarda...
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    ozkan_mee (Özkan Memişoğlu) 1 sa.
    Bu katlarla :D oyunculara ne kadar verim sundunuzda bu kartın sonu geliyor :D millete sattılar RTX bilmemne diye verdiler 5-10 bin tl gibi rakamlar şimdi ise mimari değişiyor vs =)
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    Yoizhik (Fatih U.) 2 sa.
    Kaynakta "Both sources report 17th September as a potential launch date" diyor, lansman (tanıtım olarak bakıyorum buna) farklı çıkış tarihi farklı yanılmıyorsam.
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    ` quaD. (Barış ) 2 sa.
    Rtx 3070s beklemedeyim
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