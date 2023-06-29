Beats Studio Pro; USB-C, iyileştirilmiş ses ve daha fazlasıyla Temmuz'da piyasaya sürülebilir

Beats Studio Pro, 19 Temmuz'da piyasaya sürülebilir
Myke Hurley tarafından geçen hafta düzenlenen Apple ile ilgili Connected podcast'inde paylaşılan ayrıntılara göre Apple, 19 Temmuz'da yeni Beats Studio Pro kablosuz kulak üstü kulaklıkları piyasaya sürmeyi planlıyor. Hurley, ayrıntıları daha önce Beats Studio Buds+ kulaklıkları hakkında doğru bilgileri paylaşan kimliği belirsiz bir kaynaktan aldığını da belirtti.
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D