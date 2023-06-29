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    Anlık Bildirim

    Beats Studio Pro; USB-C, iyileştirilmiş ses ve daha fazlasıyla Temmuz'da piyasaya sürülebilir

    Son söylentileri destekleyen yeni bir rapor, Apple'ın Beats Studio Pro kulaklıklarını kısa süre içinde birden fazla renkte ve üst düzey özelliklerle piyasaya süreceğini ortaya çıkardı.
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    Beats Studio Pro, Temmuz ayında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Apple'a ait Beats Studio kulaklıklar, oldukça iyi bir performans sergilemesiyle birçok kullanıcının tercihi haline geldi. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir söylenti ise Beats Studio Pro'nun FCC'de listelendiğini ortaya koymuştu. Yakın bir zamanda ortaya çıkan podcast ise kulaklık hakkında beklenenleri ve ne zaman piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı.

    Beats Studio Pro, 19 Temmuz'da piyasaya sürülebilir

    Myke Hurley tarafından geçen hafta düzenlenen Apple ile ilgili Connected podcast'inde paylaşılan ayrıntılara göre Apple, 19 Temmuz'da yeni Beats Studio Pro kablosuz kulak üstü kulaklıkları piyasaya sürmeyi planlıyor. Hurley, ayrıntıları daha önce Beats Studio Buds+ kulaklıkları hakkında doğru bilgileri paylaşan kimliği belirsiz bir kaynaktan aldığını da belirtti.

    Beats Studio Pro, Temmuz ayında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Hurley'nin kaynağı, Studio Pro'nun Siyah, Lacivert, Kumtaşı ve Koyu Kahverengi olmak üzere dört renkte satışa sunulacağını iddia etti. Kulaklıkların mikro USB yerine şarj için bir USB-C bağlantı noktası, yükseltilmiş mikrofonlar, optimize edilmiş ses profilleri, yeni bir taşıma çantası ve Hızlı Eşleştirme ve Cihazımı Bul gibi Android özelliklerini desteklediği de söylenmekte. Ayrıca kaynağa göre kulaklıklar; 3,5 mm kulaklık jakını koruyacak ve Studio Buds+ gibi gelişmiş aktif gürültü önleme ve daha uzun pil ömrü sunması gibi özellikler de sunması muhtemel.
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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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