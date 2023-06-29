Beats Studio Pro; USB-C, iyileştirilmiş ses ve daha fazlasıyla Temmuz'da piyasaya sürülebilir

Tam Boyutta Gör Apple'a ait Beats Studio kulaklıklar, oldukça iyi bir performans sergilemesiyle birçok kullanıcının tercihi haline geldi. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir söylenti ise Beats Studio Pro'nun FCC'de listelendiğini ortaya koymuştu. Yakın bir zamanda ortaya çıkan podcast ise kulaklık hakkında beklenenleri ve ne zaman piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı.

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Beats Studio Pro, 19 Temmuz'da piyasaya sürülebilir

Myke Hurley tarafından geçen hafta düzenlenen Apple ile ilgili Connected podcast'inde paylaşılan ayrıntılara göre Apple, 19 Temmuz'da yeni Beats Studio Pro kablosuz kulak üstü kulaklıkları piyasaya sürmeyi planlıyor. Hurley, ayrıntıları daha önce Beats Studio Buds+ kulaklıkları hakkında doğru bilgileri paylaşan kimliği belirsiz bir kaynaktan aldığını da belirtti.

Tam Boyutta Gör Hurley'nin kaynağı, Studio Pro'nun Siyah, Lacivert, Kumtaşı ve Koyu Kahverengi olmak üzere dört renkte satışa sunulacağını iddia etti. Kulaklıkların mikro USB yerine şarj için bir USB-C bağlantı noktası, yükseltilmiş mikrofonlar, optimize edilmiş ses profilleri, yeni bir taşıma çantası ve Hızlı Eşleştirme ve Cihazımı Bul gibi Android özelliklerini desteklediği de söylenmekte. Ayrıca kaynağa göre kulaklıklar; 3,5 mm kulaklık jakını koruyacak ve Studio Buds+ gibi gelişmiş aktif gürültü önleme ve daha uzun pil ömrü sunması gibi özellikler de sunması muhtemel.

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Beats Studio Pro, Temmuz ayında piyasaya sürülebilir