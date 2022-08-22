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    beefull, EPDK'dan elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansı aldı

    bu yılın sonuna kadar Türkiye genelinde 400 noktada elektrikli araç şarj istasyonları ile tüketicilerin hizmetinde olmayı hedefleyen beefull, enerjisini 'yenilenebilir kaynaklardan' alacak.
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    Günlük yaşam alanlarında, ihtiyaç duyulan kilit noktalarda, kullanıcıların enerji talebine yanıt vermeyi amaçlayarak, Türkiye’de ilk ve tek paylaşımlı enerji ağını oluşturan beefull, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan ‘elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansı'nı aldı.

    3 hizmeti tek platformda buluşturan, ilk etapta 19 farklı ilde 800’den fazla noktada “kiralanabilir powerbank istasyonlarını” devreye alan şirket ‘paylaşımlı priz’ ve ‘elektrikli araç şarj istasyonları’ ile de kullanıcıların yanında. Bu süreçte petrol istasyonları, dinlenme tesisleri, oteller ve alışveriş merkezleri gibi halka açık otopark noktalarında ‘elektrikli araç şarj istasyonları’ kurmak üzere harekete geçen ve lisans için EPDK’ya başvurarak gerekli onayları alan şirket, 2023 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde 1.000 noktada elektrikli araç şarj istasyonları ile tüketicilere hizmet sunmayı planlıyor.

    Enerjisi yenilenebilir kaynaklardan geliyor

    2023 sonunda Türkiye’nin en büyük paylaşımlı enerji ağı olmak amacıyla yatırımlarına devam eden beefull, enerjisini ‘yenilenebilir enerji kaynaklarından’ sağlayacak. Elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemi I-REC’e sahip olan şirket, bir yandan kablo, adaptör ve şarj ünitelerinin alımını azaltırken diğer yandan elektrikli araç ekosistemini geliştirerek sürdürülebilir bir gelecek hedefine de hizmet edecek.

    Paylaşımlı enerji ağından faydalanmak için Appstore ve Google Play’den “beefull” uygulamasını ücretsiz indirmek yeterli oluyor. Elektrikli araç sahipleri, beefull şarj noktalarını mobil uygulamada bulunan harita ara yüzünde görebiliyor. Şarj istasyonuna ulaşan kullanıcılar sadece istasyonlar üzerinde bulunan QR kodu okutarak araçlarını kolayca şarj edebilecekler. Taşınabilir akıllı cihazlardan elektrikli bisiklet, scooter ve araçlara kadar uçtan uca e-mobilite hizmetleri sağlayan beefull, kullanıcıların enerjiye ihtiyaç duyduğu her noktada Türkiye’nin en büyük enerji ağı olarak yer almayı hedefliyor.

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