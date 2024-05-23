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    Anlık Bildirim

    Beetlejuice Beetlejuice'tan yeni fragman yayınlandı

    Merakla beklenen Beetlejuice Beetlejuice'tan yeni bir fragman yayınlandı. Tim Burton'ın imzasını taşıyan film, 1988 yapımı orijinal filmin ana kadrosunu yeniden bir araya getiriyor.
    Beetlejuice 2'den yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Beetlejuice Beetlejuice olacak. Tim Burton'ın 1988 tarihli kült filmi Beter Böcek (Beetlejuice)'in yıllar sonra gelen devam filmi, eylül ayında vizyona girecek. Merakla beklenen film için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros., bugün filmden yeni bir fragman yayınlandı.

    Orijinal film gibi Beetlejuice Beetlejuice da Tim Burton'ın imzasını taşıyor. Öte yandan ilk filmin ana kadrosunu oluşturan ekip de devam filmi için yeniden bir araya geliyor. Michael Keaton, Winona Ryder ve Catherine O'Hara'nın ilk filmdeki rolleriyle geri döndüğü devam filminde onlara Jenna Ortega da katılıyor. Tim Burton imzalı Wednesday dizisiyle yıldızı parlayan Ortega, filmde Winona Ryder'ın kızını canlandırıyor. Öte yandan filmin oyuncu kadrosunda Justin Theroux, Monica Bellucci ve Willem Dafoe da yer alıyor

    Beetlejuice Beetlejuice, 6 Eylül 2024'te Vizyona Girecek

    Filmde, yaşanan bir trajedi sonrası Deetz ailesinin üç kuşağı yıllar sonra Winter River'da bir araya geliyor. Yıllar önce Betelgeuse'tan zar zor kurtulan Lydia, asi ruhlu kızının yanlışlıkla öte dünyanın kapısını aralamasıyla kendisini yine tuhaf bir boyutlararası mücadelenin içinde buluyor.

    Beetlejuice Beetlejuice gibi yıllar sonra gelen devam filmleri, genelde sevilen bir eserin adını kullanarak ticari kaygılarla hayata geçirilmiş işler oluyor ama bu kez durum farklı. Çünkü Beetlejuice'un yıllar sonra gelen bu devam filmi Tim Burton öncülüğünde ortaya çıkmış bir proje. Üstelik işin başında da yine Burton var. Usta yönetmen son yıllarda eski formundan uzak olsa da zaman zaman dikkat çekici işler ortaya koyabiliyor. Bu yüzden bu film de merak uyandırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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