Beetlejuice Beetlejuice'tan yeni fragman yayınlandı

Orijinal film gibi Beetlejuice Beetlejuice da Tim Burton'ın imzasını taşıyor. Öte yandan ilk filmin ana kadrosunu oluşturan ekip de devam filmi için yeniden bir araya geliyor. Michael Keaton, Winona Ryder ve Catherine O'Hara'nın ilk filmdeki rolleriyle geri döndüğü devam filminde onlara Jenna Ortega da katılıyor. Tim Burton imzalı Wednesday dizisiyle yıldızı parlayan Ortega, filmde Winona Ryder'ın kızını canlandırıyor. Öte yandan filmin oyuncu kadrosunda Justin Theroux, Monica Bellucci ve Willem Dafoe da yer alıyor
Beetlejuice Beetlejuice, 6 Eylül 2024'te Vizyona Girecek
Filmde, yaşanan bir trajedi sonrası Deetz ailesinin üç kuşağı yıllar sonra Winter River'da bir araya geliyor. Yıllar önce Betelgeuse'tan zar zor kurtulan Lydia, asi ruhlu kızının yanlışlıkla öte dünyanın kapısını aralamasıyla kendisini yine tuhaf bir boyutlararası mücadelenin içinde buluyor.
Beetlejuice Beetlejuice gibi yıllar sonra gelen devam filmleri, genelde sevilen bir eserin adını kullanarak ticari kaygılarla hayata geçirilmiş işler oluyor ama bu kez durum farklı. Çünkü Beetlejuice'un yıllar sonra gelen bu devam filmi Tim Burton öncülüğünde ortaya çıkmış bir proje. Üstelik işin başında da yine Burton var. Usta yönetmen son yıllarda eski formundan uzak olsa da zaman zaman dikkat çekici işler ortaya koyabiliyor. Bu yüzden bu film de merak uyandırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.