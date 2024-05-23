Beetlejuice Beetlejuice'tan yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Beetlejuice Beetlejuice olacak. Tim Burton'ın 1988 tarihli kült filmi Beter Böcek (Beetlejuice)'in yıllar sonra gelen devam filmi, eylül ayında vizyona girecek. Merakla beklenen film için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros., bugün filmden yeni bir fragman yayınlandı.

Orijinal film gibi Beetlejuice Beetlejuice da Tim Burton'ın imzasını taşıyor. Öte yandan ilk filmin ana kadrosunu oluşturan ekip de devam filmi için yeniden bir araya geliyor. Michael Keaton, Winona Ryder ve Catherine O'Hara'nın ilk filmdeki rolleriyle geri döndüğü devam filminde onlara Jenna Ortega da katılıyor. Tim Burton imzalı Wednesday dizisiyle yıldızı parlayan Ortega, filmde Winona Ryder'ın kızını canlandırıyor. Öte yandan filmin oyuncu kadrosunda Justin Theroux, Monica Bellucci ve Willem Dafoe da yer alıyor

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Beetlejuice Beetlejuice, 6 Eylül 2024'te Vizyona Girecek

Filmde, yaşanan bir trajedi sonrası Deetz ailesinin üç kuşağı yıllar sonra Winter River'da bir araya geliyor. Yıllar önce Betelgeuse'tan zar zor kurtulan Lydia, asi ruhlu kızının yanlışlıkla öte dünyanın kapısını aralamasıyla kendisini yine tuhaf bir boyutlararası mücadelenin içinde buluyor.

Beetlejuice Beetlejuice gibi yıllar sonra gelen devam filmleri, genelde sevilen bir eserin adını kullanarak ticari kaygılarla hayata geçirilmiş işler oluyor ama bu kez durum farklı. Çünkü Beetlejuice'un yıllar sonra gelen bu devam filmi Tim Burton öncülüğünde ortaya çıkmış bir proje. Üstelik işin başında da yine Burton var. Usta yönetmen son yıllarda eski formundan uzak olsa da zaman zaman dikkat çekici işler ortaya koyabiliyor. Bu yüzden bu film de merak uyandırıyor.

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